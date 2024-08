В 16:58 Зеленский признает сложные обстоятельства на восточном фронте

Согласно британской газете "Гардиан", президент Владимир Зеленский описал ситуацию на восточном фронте Украины как сложную, особенно в районе стратегических логистических центров, таких как Покровск и Торецк. Генеральный штаб Украины сообщил в Facebook, что с начала дня произошло 14 столкновений в районе Торецка и 34 в секторе Покровска.

16:36 Российские чиновники в Курске советуют: Отключить приложения для знакомств Министерство внутренних дел России порекомендовало жителям трех приграничных с Украиной регионов отключить приложения для знакомств и онлайн-камеры наблюдения. Министерство заявило, что враждебные силы обнаружили большое количество IP-адресов на территории России, удаленно подключающихся к незащищенным камерам, следящим за различными местами, в том числе частными фермами и важными дорогами и шоссе. Кроме того, они предупредили об использовании онлайн-приложений для знакомств, которые могут быть использованы для сбора данных.**

16:20 Еженедельный подсчет жертв среди российских граждан Российское информационное агентство ТАСС, ссылаясь на данные экстренных служб, сообщило, что украинское вторжение в Курск привело к гибели 17 гражданских лиц за последнюю неделю. Кроме того, 235 гражданских лиц получили ранения.**

15:54 Журналист сообщает о быстром продвижении российских войск в Покровске "Российские войска запустили 63 конфликта на фронте Покровск вчера", - сообщает журналистка ntv Надя Криевольд из восточной Украины, как сообщает DW. Она говорила с работниками экстренных служб, направлявшимися для эвакуации украинской деревни, но операция была якобы остановлена - российская армия уже захватила территорию.**

15:33 Россия выражает недовольство американскими журналистами в Курске Россия вызвала высокопоставленного американского дипломата, как сообщает ТАСС. Это якобы реакция на "провокационные действия" американских журналистов в Курске, заявил МИД России. Их обвиняют в незаконном проникновении в регион, где украинские силы начали наступление две недели назад. Россия планирует судить их, добавили они.**

15:10 Чиновник правительства признает российскую пропаганду в Восточной Германии Комиссар федерального правительства по Восточной Германии Карстен Шнайдер от SPD выразил обеспокоенность мнениями некоторых немцев о Украине. "Ужасно, как часто Украина и украинцы обсуждаются на востоке и западе", - сказал Шнайдер газетам из редакционной группы Нового Берлина. "К сожалению, российская пропаганда часто проникает, особенно в восточной Германии", - заявил Шнайдер, подчеркнув важность защиты Украины для существования страны, факт, который, среди прочего, политики AfD и BSW склонны упускать из виду.**

14:48 Нехватка боеприпасов связана с продвижением России в Курске Газета "Файненшл Таймс" цитирует украинского командира, который связывает продвижение России на востоке Украины частично с тем, что Киев перенаправил ресурсы на север. Их войска теперь снова вынуждены экономить снаряды для своего оружия - впервые с тех пор, как Конгресс США прекратил помощь Украине. Боеприпасы были отправлены войскам, участвующим в конфликте в российском регионе Курск.**

14:26 Эксперт Кремля: наступление в Курске демонстрирует смену баланса власти в Москве Эксперт Кремля Райнер Мюнц предполагает, что украинское наступление в Курске может ускорить или, по крайней мере, сделать видимой смену поколений в иерархии власти Москвы. Однако он отметил, что власть российского президента остается нетронутой.**

14:01 Ведомство предупреждает о высоком содержании хлора после российской атаки в Тернополе После российской атаки на промышленный объект в Тернополе, западная Украина, местные власти предупреждают жителей о повышенном содержании хлора в воздухе. Как сообщает украинская газета "Киевский независимый", Оксана Чаичук, глава регионального центра по контролю и профилактике заболеваний, советует жителям минимизировать уличную активность и держать окна закрытыми. Концентрация хлора в атмосфере в четыре-десять раз выше, чем обычно, заявила Чаичук на пресс-конференции. Атака произошла ночью, цель - склад топлива и смазочных материалов. В результате загорелся какой-то завод. О жертвах или травмах не сообщается.**

13:39 Отчет из Москвы: российские войска захватили город Нью-Йорк в Донецке По данным Министерства обороны России, российские войска захватили город Нью-Йорк в Донецке, восточной части Украины. Войска захватили "один из крупнейших поселений в районе Торецк, стратегически важный логистический центр Новогродное", - заявило министерство, используя советское название. Название Нью-Йорк, приспособленное от немецких поселенцев, было заменено на Новогродное в 1951 году. В 2021 году оно было возвращено после того, как украинские активисты выступали за его возвращение. Нью-Йорк находится примерно в шести километрах к югу от Торецка, который находится под российской атакой уже несколько недель.**

12:23 Украинский парламент голосует за запрет церкви, лояльной России Украинский парламент принял решение запретить украинскую православную церковь, связанную с Россией. По словам законодателей, они приняли закон, который изначально запрещает деятельность Русской православной церкви на территории Украины. Планируется также запретить религиозные организации, связанные с Русской православной церковью, но для этого потребуется решение суда. Украинская церковь меньшинства критикуется правительством Киева как источник российского влияния в стране и сторонник вторжения Украины.**

11:51 Более 500 пожарных управляют пожаром на российском нефтехранилище

Более 500 пожарных продолжают бороться с крупным пожаром на нефтебазе в Ростовской области на юге России, который был вызван ударом украинского беспилотника. Пожар охватил 10 000 квадратных метров, сгорело несколько цистерн с дизельным топливом, как сообщил Валерий Горницкий, глава Пролетарска, агентству ТАСС. Он заверил, что нет риска взрыва, нет опасности для людей и не требуется эвакуация. На месте работают четыре пожарных самолета и около 520 пожарных. Самолеты необходимы из-за сильного жара, который не позволяет подъехать к месту пожара, как объяснил Горницкий. По данным властей, по меньшей мере 41 пожарный получил ранения, 18 из них госпитализированы.

11:08 Промышленное предприятие в Тернополе пострадало в результате обстрела Россией объектов энергетической инфраструктуры. В результате взрыва топливного бака на предприятии возник пожар, как сообщили местные власти. Украинское телевидение показало massive черные клубы дыма над Тернополем, призвав жителей оставаться дома. Более 90 пожарных работают над тушением пожара, и ситуация находится под контролем, как сообщило управление Тернопольской области.

10:41 Бывший российский дипломат Бондарев: Путин ведет себя как "слабый претендент"

Президент России Владимир Путин вернулся как "слабый претендент", считает Борис Бондарев, бывший российский дипломат, в комментарии для ntv.de. Образ Путина, преодолевающего любого противника, был подорван с начала вторжения в Украину. Быстрой победы не последовало. Москва также выглядела удивленной и обескураженной украинским ударом по российскому региону Курск. "Путин растерян, когда сталкивается с серьезной угрозой, и ему не хватает дальновидности, чтобы ответить", - пишет Бондарев. Бывший дипломат, который порвал с режимом Путина в знак протеста против войны, также резко критикует западных политиков за запрет Украины использовать поставленное оружие на территории России. "Нужно противостоять Путину силой". Он отвергает страх Запада перед "эскалацией" как необоснованный. "Эскалация уже происходит - противник Путина вошел на российскую территорию! Но он не отвечает", - пишет Бондарев.**

10:13 В результате российских атак в Украине за последние 24 часа погибли пять гражданских лиц и пострадали более 20, в том числе ребенок, как сообщил "Киевский независимый".

09:37 На нефтебазе в Пролетарске горит масштабный пожар: спутниковое фото показывает масштабы возгорания

Украина атаковала крупную нефтебазу в Пролетарске на юге России беспилотниками в воскресное утро. Пожар продолжается более суток, пострадали более 40 пожарных, как сообщили местные власти. Спутниковые снимки показывают масштабы пожара:

Украина неоднократно атаковала несколько российских нефтеперерабатывающих заводов и нефтяных объектов беспилотниками, чтобы осложнить снабжение топливом вражеских войск и снизить доходы российской нефтяной промышленности.

09:16 Киев: более 1300 российских солдат "уничтожены" за день

По данным Киева, российская сторона понесла существенные потери: 1330 российских солдат убиты или выведены из строя за день, согласно министерству обороны Украины. Всего с начала войны в феврале 2022 года "уничтожено" 601 800 российских солдат. Министерство объявило, что противник также потерял 5 танков (8518). С начала российского вторжения Украина сообщала о гибели более 16 500 бронированных машин и более 13 800 дронов, которые больше не находятся в распоряжении российской армии или были уничтожены. Эти цифры нельзя независимо проверить. Москва хранит молчание о своих потерях в Украине.**

08:47 Байден защищает сопротивление Украины: "Нет президенту, который кланяется диктаторам"

"Нет президенту, который кланяется диктаторам", - сказал Джо Байден. "Путин думал, что он может захватить Киев за три дня", - заявил американский президент на первом дне съезда Демократической партии, как сообщил "Киевский независимый". "Три года спустя, Украина остается свободной". Байден сравнил свою запись в качестве сторонника сильной НАТО и свободной Украины с записью бывшего президента Дональда Трампа, который хвалил президента России Владимира Путина. "Ни один лидер не должен когда-либо подчиняться диктаторам", - сказал Байден.**

08:31 Россия обстреляла Украину ночными авиаударами

Россия снова обстреляла Украину ночными авиаударами, как сообщили украинские военные. Девять разных регионов страны в центре, севере и юге были атакованы, по данным украинских ВВС, было сбито три ракеты и 25 дронов. Это пятый ракетный удар по Киеву в этом месяце, сообщили военные. В августе в Киеве было объявлено 41 воздушная тревога, как сообщили военные. Вчера они также успешно отразили атаку дронов на Киев.**

07:52 Киев сообщает об отражении российской ракетной атаки - нет повреждений

Российские войска атаковали Киев с севера этим утром, как сообщило Telegram-обновление столичного военного управления. Preliminary reports suggest that the attack was likely carried out using ballistic missiles, such as the Iskander. Это был пятый ракетный удар по Киеву в этом месяце! Воздушная оборона уничтожила ракеты на окраине города, что привело к отсутствию сообщений о повреждениях или потерях в Киеве.

07:38 Беларусь усиливает присутствие войск и авиации на границе с УкраинойБеларусь направила дополнительные подразделения ПВО и авиацию к границе с Украиной, как сообщил журналистам украинской газеты "Киевский независимый" командующий белорусскими силами ПВОMajor General Андрей Луканович. Это заявление последовало вскоре после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что направил треть своей армии к границе этим летом. Лукашенко объяснил военное наращивание на границе недопониманием между Беларусью и Украиной. В эфире национального телевидения Луканович заявил, что белорусская армия направила самолеты, зенитные ракеты и радиоэлектронные подразделения к границе. Киев пока не подтвердил заявления Лукановича о дополнительных белорусских войсках и оружии на границе. Примерно неделю назад украинская государственная пограничная служба не зафиксировала никаких признаков военного наращивания вдоль белорусской границы, несмотря на приказ Лукашенко.

07:24 ISW: Россия перебросила более 5000 солдат в область КурскИз-за продолжающихся операций украинских войск в Курской области Россия была вынуждена перебросить войска с других участков фронта в этот регион. Согласно отчету Института изучения войны в США (ISW), Россия направила дополнительные войска в Курскую область с начала украинского наступления и, скорее всего, перебросила более 5000 солдат в регион.

06:54 Зеленский призывает ко второму мирному саммиту в Украине в этом годуПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал дипломатов своей страны работать над организацией второго мирного саммита в Украине в этом году. Зеленский обратился к главам дипломатических миссий иностранных государств в Украине во время встречи, посвященной "Дипломатии войны: стойкости, оружию, победе", как сообщает государственное информационное агентство Ukrinform со ссылкой на администрацию президента. "Я считаю, что первый саммит был значительным успехом для Украины. Я благодарен всем, кто сделал наш саммит реальностью. Сейчас мы готовимся ко второму мирному саммиту, и мы должны убедиться, что он состоится в этом году", - сказал Зеленский. "Мы должны сделать все возможное, чтобы это произошло. Мы должны расширить базу поддержки коммуникации первого саммита".

06:22 Украина сообщает о новой российской воздушной атаке на КиевРоссия продолжает ночные атаки на украинскую столицу, Киев, согласно украинским источникам. В ранние утренние часы активировались подразделения ПВО для отражения новой российской воздушной атаки на Киев, как сообщает военная администрация украинской столицы в Telegram. Свидетели сообщают о слышных взрывах, похожих на работу систем ПВО.

05:11 Киев сообщает о множественных ударах беспилотников далеко от фронтаВ течение ночи произошли множественные удары беспилотников в нескольких украинских регионах, далеко от линии фронта. Согласно данным ПВО, удары были нанесены по районам Сум, Полтавы, Херсона и Николаева. Также была активность ПВО вблизи Киева. Региональная администрация призвала жителей укрыться, но пока не сообщается о каких-либо повреждениях.

02:23 США подтверждают поддержку Киева - обсуждение наступления в КурскеНесмотря на украинское контрнаступление в российском регионе Курск, США остаются верны поддержке Киева. Как сообщает представитель Министерства обороны США, президент США Джо Байден "неоднократно заявлял о нашей решимости поддерживать Украину столько, сколько это необходимо". США продолжают сосредоточиваться на оказании военной поддержки Киеву. Министр обороны США Ллойд Остин заверил своего украинского коллегу Рустема Умерова о продолжении поддержки США во время разговора, а также углубился в понимание целей Украины в контрнаступлении.

00:20 Зеленский: Самое большое достижение в захвате российских солдатПо словам президента Владимира Зеленского, украинское наступление в российском регионе Курск представляет собой наибольший успех в захвате российских солдат с начала войны. Говоря с украинскими дипломатами, он упомянул, что эти солдаты впоследствии будут обменяны на захваченных украинцев. В настоящее время аналитики примерно оценивают, что Россия захватила больше украинцев, чем наоборот.

22:21 Командир чеченцев: Солдаты, умирающие в Курске, "достигают рая"В сообщенном видео Апти Алаудинов, командир чеченского полка "Ахмат", воюющего на стороне России, якобы призывает российских призывников идти на передовую, заявляя, что те, кто погибает в Курской области, "достигают рая".

21:58 Зеленский: Вторжение уничтожило "красную линию" РоссииПрезидент Владимир Зеленский заявил, что украинское вторжение в Россию считалось неосуществимым, что привело к его секретности. Несколько месяцев назад многие страны предупреждали, что это вторжение "перейдет через самую важную "красную линию" России". Однако Зеленский заявил, что "идея "красной линии" России рухнула где-то возле Суще".

21:38 Литва начинает строительство центра помощи BundeswehrЛитва начала строительство военного центра помощи для немецких солдат Bundeswehr. По завершении к концу 2027 года он сможет разместить до 4000 немецких солдат. Это будет первое постоянное зарубежное развертывание немецких войск со времен Второй мировой войны. Германия согласилась разместить войска в НАТО и ЕС члене, граничащем с Россией, прошлым летом. Министр обороны Литвы Raimundas Karoblis оценил стоимость строительства более чем в один миллиард евро.

21:15 Президент Чехии: членство Украины в НАТО возможно даже с оккупированными территориямиПрезидент Чехии Петр Павел поддерживает идею вступления Украины в НАТО, несмотря на продолжающуюся территориальную оккупацию. Он предполагает, что Украина в обозримом будущем договорится о мире с Россией, сказал Павел "Новинкам". Такое соглашение могло бы означать, что Россия продолжит занимать часть территории Украины, не требуя признания демократическими странами изменения границ. Такая временная граница затем могла бы позволить "принять Украину в НАТО в пределах территории, которой она управляет в то время", сказал Павел. Германия также присоединилась к НАТО в 1955 году, будучи частично оккупированной Советским Союзом.

20:57 Украинские войска приблизились на 12 километров к понтонному мосту РоссииУкраинские войска, по данным военных аналитиков на X, захватили город Вышневка в российской области Курск, что располагается примерно в 12 километрах от плавающего моста через реку Сейм, который в настоящее время является единственным логистическим или путем отступления для российской армии.

20:36 Администрация Покровска сохраняет оптимизмВоенная администрация восточного украинского города Покровск сталкивается с неопределенной ситуацией, поскольку российские войска приближаются: "Они продвигаются к окраинам Покровска. Это не секрет", - сказал глава информационного отдела там "Вашингтон пост". Она добавила: "Возможно, ситуация там изменится каким-то образом - мы надеемся, что враг остановится где-то на подступах к Покровску и наши войска отразят их". Если город падет, это будет самым значительным населенным пунктом, захваченным русскими с Бахмута в мае 2023 года.

