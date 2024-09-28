В 16:36 Киев объявляет о смерти руководителя российского беспилотного летательного аппарата, расположенного недалеко от Москвы.

15:50 Прибалтийские страны и Польша просят ЕС помочь с защитой границ

Эстония, Латвия, Литва и Польша планируют запросить у ЕС финансирование для строительства оборонительных сооружений, таких как бункеры, барьеры и военные лагеря, на своих границах с Россией и Белоруссией. Министр обороны Эстонии Хanno Pevkur заявил: "Необходимость (прибалтийской) линии обороны возникает из-за текущей ситуации с безопасностью!" Это соответствует последней стратегии НАТО по обороне. Pevkur подчеркнул важность сотрудничества с Польшей, сказав: "Важно синхронизировать наши действия с Польшей." В январе прибалтийские страны Эстония, Литва и Латвия объявили о своей цели создать "Балтийскую линию обороны", в то время как Польша представила аналогичный проект под названием "Восточный щит" в мае.

15:12 Россия готовит правовые действия в связи с инцидентом с "Северным потоком"

Россия готова принять правовые меры против Германии, Дании, Швеции и Швейцарии из-за саботажа газопроводов "Северный поток", как заявил представитель российского МИД. На основе международных соглашений по борьбе с терроризмом Россия начала "предварительные претензии". Если на начальном этапе не будет достигнуто соглашение, Россия планирует обратиться в Международный суд Юстиции, утверждая, что Запад не может избежать ответственности.

14:26 Председатель военного комитета НАТО считает наступление в Курске проблемой для Путина

Председатель военного комитета НАТО, адмирал Роберт Бауэр, считает, что украинское наступление в Курске представляет собой стратегическую проблему для президента России Владимира Путина. Впервые с 1941 года иностранные силы проникли на территорию России, создавая стратегические трудности для Москвы. Кроме того, логистические цепочки снабжения Курска нарушены украинским наступлением, создавая оперативные трудности.

13:44 Украина сообщает об увеличении жертв после двойного удара беспилотниками в Сумах

После двойного удара беспилотниками вражескими силами в Сумах число погибших возросло до девяти, сообщают украинские источники. Кроме того, 11 человек получили ранения. Сначала была атакована больница, в результате чего погиб один человек и были повреждены несколько этажей клиники. Затем были эвакуированы еще больше пациентов и сотрудников. Однако последовал еще один российский авиационный удар, усугубляя ситуацию. Президент Украины Зеленский отреагировал на эскалацию ситуации, выразив озабоченность растущим числом жертв.

12:56 Блинкен изучает план победы Зеленского в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен изучает "план победы", предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским президенту Джо Байдену во время их встречи в Белом доме. Зеленский выступал за разрешение использовать западное оружие для дальних атак на российские военные цели. Блинкен заявил, что правительство США и союзники в настоящее время изучают детали плана, рассматривая потенциальные "дополнительные меры" для поддержки Украины в достижении победы.

12:25 Великобритания сообщает о более чем 2000 атаках на украинские медицинские учреждения

Министерство обороны Великобритании сообщает, что с февраля 2022 года более 2000 украинских медицинских учреждений подверглись нападению. Медицинский персонал был атакован 235 раз, и более 176 человек погибли в результате российских атак на систему здравоохранения.

11:48 Украина сообщает о четырех жертвах после атаки на полицейский участок в Кривом Роге

Число погибших после российской атаки на полицейский участок в Кривом Роге возросло до четырех, сообщает Министерство внутренних дел Украины. Один полицейский все еще считается пропавшим без вести, и продолжаются поисково-спасательные операции. В тот же день Кривой Рог подвергся второй атаке на свои полицейские силы, что стало вторым таким инцидентом за два дня подряд.

10:58 Военный аналитик: контрнаступление в Курске набирает обороты

Австралийский военный аналитик Мик Райан заявляет, что российское контрнаступление в Курской области набирает силу. Несмотря на шокирующее проникновение украинских сил в российский Курск в августе, русские смогли оказать сопротивление. Хотя прогресс медленный, русские постепенно возвращают территории, утерянные в пользу украинских сил.

10:30 Украинские ВВС отразили более 60 атак беспилотников

Украинские ВВС сообщают, что российские силы запустили 73 боевых беспилотника и 4 ракеты против Украины за ночь в субботу. Украинские силы успешно перехватили 69 беспилотников и 2 ракеты. Число жертв российской атаки беспилотниками на больницу в Сумахской области возросло до семи.

09:52 После встречи с Трампом: Зеленский прервал речь Трампа

После пятилетнего перерыва начались переговоры между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп недавно публично выступал против оказания помощи США Украине.

09:39 ИСВ: несколько дальних атак на Россию могут изменить направление войны

Институт изучения войны (ИСВ) считает, что несколько дальних атак на Россию могут потенциально изменить направление текущего конфликта.

09:18 Военные Украины: более 1400 российских потерь за последние 24 часа

По данным украинского генерального штаба, российские силы потерпели дополнительные потери в размере около 1470 человек за последние 24 часа, в том числе погибших и раненых. Это приводит к общему числу потерь с начала полномасштабного вторжения примерно 2,5 года назад до около 650 640. В тот же период русские потеряли 42 бронетанковых боевых машины, 14 танков, 62 дрона и 55 артиллерийских систем.

08:57 Российские силы якобы атаковали больницу в Сумах, шестеро погибшихРоссийские силы якобы атаковали больницу в Сумах, в результате чего погибли шестеро человек, сообщает украинская сторона. Об этом сообщил военный администратор области Сумской. Атака, как считается, была совершена с помощью Shahed-дронов, после чего последовали дополнительные удары дронов по жилым районам и больнице, в то время как работники экстренных служб эвакуировали пациентов и персонал. Также сообщается, что российская авиация сбросила управляемые бомбы на область Сумской.

08:21 Голдшмидт предупреждает о рисках для Балтийского моря от российских нефтяных экспортовПосле обвинений Гринпис в отношении российских нефтяных экспортов через Балтийское море министр окружающей среды Шлезвиг-Гольштейна Тобиас Голдшмидт выразил опасения по поводу угрозы, которую представляют танкеры для побережья Балтийского моря. Голдшмидт заявил, что российский режим продолжает игнорировать нефтяное эмбарго, введенное из-за его агрессии против Украины. По словам нескольких западных стран, Россия использует почти пригодные для плавания суда, чтобы обойти санкции ЕС, связанные с агрессией. Голдшмидт также выразил обеспокоенность растущим риском разлива нефти, который, как ожидается, в основном повлияет на побережье от Фемерна до Эккернфёрде.

07:52 Украинские войска отбили несколько российских атак в ПокровскеУкраинские и российские войска ведут ожесточенные бои на востоке Украины, сосредоточив усилия на Покровске и его окрестностях. Вчера российские силы пытались продвинуться против украинских оборонительных линий в регионе, который они осаждали несколько месяцев. В своем ежедневном отчете Генеральный штаб Киева сообщает, что в течение дня было отбито 19 российских наступательных действий против украинских оборонительных линий. По их заявлению, украинские защитники эффективно удерживают позиции, в то время как российские войска пытаются окружить город с разных сторон и отбивать украинские контратаки на флангах. В районе КурACHOва также продолжались ожесточенные бои. В течение дня было отбито более 17 российских атак, но отчеты о боевых действиях не подтверждены независимо.

07:41 Зеленский считает свой визит в США положительнымПрезидент Украины Владимир Зеленский не получил одобрения на широкое использование западного оружия во время своего визита в США. Однако он считает эту поездку положительной, заявив в видеообращении, что "каждый разговор [с США] проходил так, как было необходимо". Зеленский представил план мира Украины в США и подчеркнул необходимость реализации каждого решения и шага на основе этого плана. Во время своего визита Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и его заместителем Камалой Харрис, сосредоточившись на получении постоянной поддержки против российской агрессии. Кроме того, он провел переговоры с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, который повторил свое утверждение о том, что он может быстро положить конец конфликту, если будет избран.

06:56 Катар может вести переговоры о возвращении похищенных детейПо данным украинских властей, недавно были спасены девять детей, похищенных во время войны. Многие из этих детей потеряли одного или обоих родителей из-за конфликта, и их опека взята на себя их бабушками и дедушками, сообщает Дмитро Любинец, уполномоченный по правам человека Украины. Власти Катара якобы ведут переговоры о возвращении еще большего числа детей, с уже составленным списком из 751 ребенка для таких процедур, с уже готовыми документами, согласно Любинецу. По данным украинских властей, более 20 000 детей были незаконно увезены в Россию с начала войны, и пока лишь немногие из них были возвращены своим семьям.

06:27 Блинкен обращает внимание на поддержку Китая российской военной промышленностиГоссекретарь США Antony Blinken выразил свои опасения по поводу поддержки Китая российской военной промышленности китайскому министру иностранных дел Ван И на пресс-конференции. Блинкен поставил под вопрос позицию Китая, призывающего к миру через диалог, в то время как его компании способствуют продолжению агрессии Путина. Он подчеркнул, что действия Пекина не совпадают, учитывая парадокс поддержки мира с одной стороны и способствования войне с другой. Ван из Министерства иностранных дел Китая заявил, что позиция Китая по Украине всегда подчеркивала необходимость мира через диалог.

05:31 Украинские войска якобы убили двух российских солдат на водном мотоцикле с помощью дронаПо данным проукраинского портала Defense Express, украинские войска, похоже, убили двух российских солдат на водном мотоцикле с помощью дрона. Инцидент произошел на реке Днепр, как показано в видео, опубликованном активистом Сергеем Стерненко, на котором видно, как дрон с взрывчатым веществом ударяет по водному мотоциклу.

04:10 Медиазона: более 71 000 российских военных погибли в УкраинеПо данным независимого российского новостного портала Медиазоны, якобы более 71 000 российских военных погибли в Украине. С середины сентября примерно 2000 военнослужащих погибли в ходе продолжающегося конфликта. Медиазона считает, что фактическое число жертв, скорее всего, намного выше, поскольку их данные основаны на различных надежных источниках, таких как некрологи, сообщения в социальных сетях от родственников, региональные СМИ и уведомления от местных властей.

10:18 Девять детей и мужчина вернулись в Украину из России Девять детей, похищенных в Россию во время конфликта, вернулись на родину в пятницу с помощью Катара, который выступил в качестве посредника, как сообщил уполномоченный Украины Дмитрий Лубинetz. Он сообщил об этом в Telegram, отметив, что дети в возрасте от 13 до 17 лет сопровождали 20-летний мужчина. Эти дети были разлучены с семьями оккупационными силами и родом из регионов, таких как Херсон, Запорожье или Луганск. Лубинetz предоставил больше подробностей, отметив, что возвращение было частью соглашения и было организовано Катаром.

00:31 Лукашенко предупреждает о мировой войне III в ответ на якобы планы нападения Долгое время правивший бывшей советской республикой Беларусью Александр Лукашенко обвинил НАТО в планировании атак против своей страны. Если такое нападение произойдет, Лукашенко угрожает использовать ядерное оружие. Отправляясь с выступления перед студентами в Минске, Лукашенко заявил, что tanto Belarus и Russia будут использовать ядерное оружие в ответ. Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за недавние изменения в российских ядерных доктринах. Лукашенко также предположил, что НАТО разработало конкретные планы нападения на Беларусь, ссылаясь на присутствие tanto американских, как и польских военнослужащих вдоль границы.

23:10 Бывший командующий США и эксперты призывают Байдена действовать против России Группа бывших военных чиновников и экспертов призвала президента США Джо Байдена разработать решительные действия в поддержку Украины и противодействовать потенциальным угрозам со стороны Китая. Среди них бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес и бывший заместитель командующего НАТО, генерал-лейтенант сухопутных войск Германии Герхард-Хеннинг Хагеманн. Они предлагают меры против России, а также меры, связанные с Китаем. Они выступают за снятие ограничений на использование западного оружия для целевого поражения российских военных и логистических сайтов. Кроме того, они требуют поставки 300 танков Abrams и 1000 бронетранспортеров в Украину, а также всеобъемлющее эмбарго на оружие и технологию против России, Китая, Ирана, Северной Кореи, Белоруссии и Азербайджана. Они также предлагают расширить НАТО за пределы его нынешних границ, включив Японию, Австралию, Южную Корею, Филиппины и любые другие демократические страны, которые выразили желание присоединиться.

22:15 Российская разведка расследует международных журналистов из-за освещения Курска Российское агентство безопасности ФСБ начало расследование в отношении трех международных журналистов, якобы нарушивших российскую границу, освещая события из территорий, находящихся под украинским контролем в районе Курской границы. Журналисты, на которых направлено расследование, - Кэтрин Дисс и Флетчер Йен из австралийского вещателя ABC News, а также румынский журналист Мирча Барбу. Каждый журналист может получить тюремный срок до пяти лет, хотя ни один из них не находится в настоящее время в России. Несколько международных СМИ, в том числе немецкий вещатель Deutsche Welle, американский новостной канал CNN и итальянский вещатель Rai, также освещали занятые Курские территории.

21:35 Белый дом отвергает обвинения республиканцев против Зеленского Пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер назвала обвинения республиканских законодателей в том, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, незаконно вмешался в выборы США, посетив munitions factory, "политическим трюком" и призвала республиканцев отказаться от этой линии расследования. Посещение украинской делегации было запланировано Министерством обороны. Жан-Пьер обосновала визит как "стандартную практику" и отметила, что несколько демократов, в том числе губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, также присутствовали. В результате республиканские законодатели инициировали расследование, а спикер Палаты представителей США потребовал от президента Зеленского отозвать посла Украины в США в письме.

21:09 Мировое сообщество осуждает угрозу России использовать ядерное оружие против Украины Страны, такие как Китай и Бразилия, а также другие, осуждают потенциальное использование или угрозу использования ядерного оружия против Украины. В совместном заявлении говорится: "Мы призываем к отказу от использования или угрозы использования оружия массового уничтожения, в том числе ядерного оружия, а также химического и биологического оружия." Дюжина стран выразила "серьезную озабоченность" в связи с возможным "усилением" в Украине: "Гражданские инфраструктуры, в том числе мирные ядерные установки и другие энергетические объекты, должны оставаться неприкосновенными для военных операций." Призыв последовал после недавних заявлений президента России Владимира Путина. Он намекнул на использование ядерного оружия в ответ на экстремальные воздушные атаки на российскую территорию и может классифицировать любую атаку, поддерживаемую ядерной державой, как "совместную" враждебность. Зеленский также утверждает о планах России атаковать украинские ядерные реакторы.

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Усиление tensions в Восточной Европе вызвало озабоченность по поводу потенциальной кибервойны. В свете этих событий важно, чтобы балтийские страны и Польша укрепили свои киберзащиты, чтобы защитить от возможных кибератак во время подготовки к обороне границ. Россия, начав "претензии до суда" на основе международных соглашений по борьбе с терроризмом, связанных с инцидентом с трубопроводами "Северный поток", потенциально может прибегнуть к кибервойне, если ситуация обострится.

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