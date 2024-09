В 16:32 британское разведывательное управление сообщает о сносе мостов в Курской области украинскими силами.

16:05 Раненые в результате украинских атак на российский регион Белгород

По данным властей, в результате украинских атак на южный российский регион Белгород пострадали по меньшей мере пять человек. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о нескольких взрывах на дороге между Белгородом и Шебекино, в результате которых пострадали четыре человека и были повреждены несколько автомобилей. Женщина в ближайшем селе Воскресенское была ранена, когда беспилотник ударил по частному дому. На данный момент эти сообщения остаются неподтвержденными. Частые российские атаки на соседнюю Украину, в частности на Харьков, всего в 30 километрах от границы, стали обычным явлением. Украинская артиллерия и военные беспилотники часто атакуют районы в российском регионе Белгород по ту сторону границы.

15:44 Исключительный репортаж: Переоборудованное медицинское транспортное средство оказывает помощь раненым украинцам

Многие украинские больницы повреждены, и медицинский персонал работает круглосуточно. Для быстрого оказания медицинской помощи пострадавшим используется специализированное медицинское транспортное средство. Команда CNN получила доступ к этому транспортному средству.

15:26 Голливудский актер Майкл Дуглас посещает детей в Киеве

Американский актер Майкл Дуглас посетил детскую зону "Железная земля" на Киевском центральном вокзале в пятницу. Украинская государственная железнодорожная компания Ukrzaliznytsia объявила об этом на своей странице в Facebook. Сообщается, что во время своего визита Дуглас общался с пассажирами на вокзале. Ранее он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Оленой, а также со своим сыном Дилланом в качестве посла ООН.

14:49 Киев просит одобрения на оружие: "Байден, похоже, не изменит своего мнения"

Предполагается, что возможность украинских ударов на дальние расстояния по России, скорее всего, вновь возродит дискуссии о поставках Таурусов. Военный эксперт считает, что США сохранят свою позицию.

13:58 Зеленский подтверждает освобождение еще 103 пленных

Украина подтвердила обмен пленными с Россией. Более 100 человек, в том числе солдаты, члены Национальной гвардии, пограничной охраны и полиции, были освобождены из российского плена и возвращены в Украину, заявил президент Зеленский. Они родом из Киева, Донецка, Луганска, Сaporizhzhia, Харькова и Мариуполя, а также из завода Азовсталь.

13:38 Великобритания публикует изображения разрушенных мостов через реку Сейм в Курской области

Министерство обороны Великобритании опубликовало изображения разрушенных мостов через реку Сейм в результате операции Украины в Курской области. "Украина Consistently disrupted Russian logistics in the Kursk region through a series of attacks that have targeted and destroyed road and ponton bridges over the Seim River," - заявил ministry on their social media platforms. Images were captured between mid and late August. Ukraine initiated operations in the Russian region of Kursk on August 6 and managed to make significant advances into Russian territory.

Правительство США дало разрешение на продажу 32 современных истребителей F-35 стоимостью несколько миллиардов долларов Румынии, союзнику по НАТО и соседу Украины. Посол США в Бухаресте Кэтрин Кэвалик прокомментировала: "Румыния - ключевой партнер НАТО, посвященный безопасности и стабильности в Черноморском регионе и за его пределами". Приобретение этих многоцелевых боевых самолетов стелс-технологий от Lockheed Martin предоставит Румынии "непревзойденные возможности противовоздушной обороны", - пояснила она далее. Первая поставка ожидается в 2031 году, а общая стоимость сделки может составить до 7,2 миллиарда долларов.

13:02 Россия: освобождено более 200 пленных

Россия и Украина якобы освободили более 200 пленных, согласно заявлениям России. Каждая сторона освободила 103 человека, как объявил министерство обороны России через Telegram. Российские солдаты, которые сейчас получают психологическую и медицинскую помощь в Белоруссии, были захвачены в Курске, заявил министерство. Украинская сторона пока не ответила на российские заявления об обмене. В пятницу президент Украины Зеленский сообщил о возвращении 49 пленных из России. Неясно, входили ли эти люди в число тех, кто сейчас, как сообщается, был освобожден Россией.**

12:50 Россия заявляет о захвате еще одной деревни в восточной Украине

На востоке Украины Россия заявляет о захвате еще одной деревни. "Деревня Еланное Первое (Еланне Перче на украинском) освобождена", - заявил министерство обороны России. Маленькая деревня стратегически расположена рядом с городом Покровск, который находится под угрозой со стороны российского наступления. В последние недели российская армия добилась значительного прогресса в Донецкой области. Президент России Владимир Путин недавно подчеркнул, что главной целью российской армии является захват индустриально важного Донбасса, который включает Донецк.**

12:21 "Расплавленный гигантский пятно" - Медведев предупреждает об уничтожении Киева

Бывший президент России Дмитрий Медведев предупредил о полном уничтожении украинской столицы Киева. Россия в настоящее время имеет основание для использования ядерного оружия из-за проникновения Украины в российский регион Курск, хотя пока не использует его. В ответ на использование Украиной западных ракет большой дальности Россия может превратить Киев в "расплавленное гигантское пятно" с помощью более новых, неядерных российских вооружений, как предложил Медведев. Он является заместителем председателя Совета безопасности России и имеет историю жесткой критики Запада и Украины.

11:50 Sharma: "Бои продолжаются в Курakhove" В настоящий момент интенсивные бои сосредоточены вокруг восточного украинского города Курakhove, сообщают источники. Решение использовать иностранное дальнобойное оружие вызвало недовольство среди населения. Корреспондент НТВ Кавита Sharma сообщает об обновлениях из Днепра.

11:12 Воздушные удары привели к повреждениям в Одесской области Черного моря Поступают подробности о масштабной ночной атаке дронами, произошедшей накануне: Россия запустила в общей сложности 76 боевых дронов, как сообщает ВВС Украины. Из них 72 были сбиты. ВВС не сообщают о последствиях налета, но губернатор Одесской области в Черном море сообщает о значительных повреждениях. Губернатор заявляет, что многочисленные структуры в пригороде областного центра Одессы были повреждены обломками дронов. В Измаиле, районе, через который Украина отправляет часть своего зерна, были поражены склады. В Киеве сообщается о нескольких фрагментах, по данным официальных источников. Пострадала муниципальная компания, но пожара не возникло.

10:31 Столтенберг о встрече до войны: русские представили фальшивые карты НАТО Выходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Frankfurter Allgemeine Zeitung" рассказывает о последних дипломатических попытках предотвратить войну в феврале 2022 года, чтобы удержать Россию от вторжения в Украину. В январе состоялся последний саммит НАТО-Россия, который возглавлял Столтенберг. Россия потребовала вывода всех НАТОвских войск из восточного сектора альянса, что было неприемлемо, но Столтенберг верил в диалог. Во время встречи заместители министров иностранных дел и обороны России заявили, что у них нет планов войны, но их страна якобы угрожается Украиной. "Они представили карты, якобы иллюстрирующие, как Россия окружена НАТО", - продолжает Столтенберг. "Но даже эти карты были неверными. Например, Данию неверно обозначили как территорию НАТО. Это было удивительно!" Он не знает, было ли это из-за плохой подготовки или умышленно. В ретроспективе Столтенберг сожалеет, что НАТО и его союзники не предоставили более сильной военной поддержки Украине раньше. "Если бы Украина была военнее сильна, порог для атаки России был бы выше. Насколько высоким он был бы, остается неясным."

10:03 Германия разместит боеготовую бригаду в Литве - Вьегод Германия и Литва достигли соглашения: оно гарантирует балтийскому государству-члену НАТО, что боеготовная немецкая бригада будет размещена в стране. Военный эксперт Томас Вьегод объясняет фон и значение соглашения в интервью НТВ.

09:28 Укрепление связей с Москвой - Ким Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, как сообщает государственное СМИ, согласился укрепить сотрудничество с Россией. После переговоров между Ким и главой Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Северной Корее государственные СМИ Северной Кореи сообщили о всестороннем обмене мнениями о "глубоких стратегических диалогах между двумя странами и укреплении сотрудничества для защиты своих соответствующих интересов безопасности, а также региональных и международных ситуаций". Украина, США и Южная Корея обвиняют Северную Корею в поставках России оружия и ракет для войны в Украине. Пхеньян отвергает эти обвинения как "нелепые".

08:59 Разрешить Украине использовать расширенное западное оружие? Стармер и Байден снова обсудят на Генеральной Ассамблее ООН В ближайшее время запланирована новая встреча для обсуждения вопроса о том, должна ли Украина получить разрешение на использование расширенного западного оружия против целей в России. Об этом объявил премьер-министр Великобритании Стармер после обсуждения вопроса с президентом США Байденом, который ранее отложил решение по этому вопросу. Стармер заявил, что Байден и он обсудят этот вопрос на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке с более широкой группой лиц. Британские СМИ сообщают, что Байден открыт для идеи разрешить Украине использовать британские и французские ракеты с американской технологией, но не американские ракеты сами по себе.

08:23 Целый: "План Трампа - это план Трампа" Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может закончить войну в Украине за один день, но так и не представил конкретный план. В интервью CNN, которое будет показано в воскресенье, президента Украины Владимира Зеленского спрашивают об его интерпретации заявления Трампа. "Я не могу понять это в данный момент из-за отсутствия деталей о том, что он имеет в виду", - отвечает Зеленский. Он считает, что в США идет избирательная кампания. "И избирательные сообщения - это избирательные сообщения", - продолжает он. "Иногда они не основаны на реальности". Однако Зеленский также упоминает, что два месяца назад разговаривал с Трампом, во время которого Трамп подтвердил свою поддержку Украины. Зеленский описывает этот разговор как позитивный.

07:27 ИС: России нужны больше сил в Курске, чтобы вытеснить украинцев Россия продолжает проводить контрнаступления в Курске, но Институт изучения войны (ИСВ) не видит масштабной операции по полному изгнанию украинцев из Курска. Расположенный в Вашингтоне ИСВ указывает, что российские власти в основном полагаются на плохо обученных и оснащенных призывников, а также на небольшие части регулярной российской армии и другие пограничные силы. В оценке think tank отмечается: "Контрнаступление России для повторного захвата территории, захваченной украинскими силами в Курской области, скорее всего, потребует еще больше личного состава и ресурсов, чем те, которые Россия в настоящее время сосредоточила в этом районе - особенно если большинство развернутых подразделений не имеют боевого опыта".

06:49 Украина подвергается атакам дронов По данным украинской армии, Россия атаковала Украину Shahed-дронами всю ночь. Российская армия запустила несколько групп атакующих дронов, как сообщает украинское командование ВВС. Предупреждения были объявлены почти во всех регионах страны, в том числе в Одесской области. Морская пехота сообщила о сбитии девяти дронов в регионе. В Одессе слышались взрывы, но пока нет сообщений о жертвах.

06:13 Мюцених предлагает международную группу посредников Лидер фракции СДПГ Рольф Мюцених предлагает создать международную группу посредников для начала мирного процесса в конфликте на Украине. "По моему мнению, сейчас настало время для западных союзников запустить группу посредников для начала процесса", - заявил он газете "Рейнская почта". "Канцлер Германии и президент Украины Владимир Зеленский согласны с тем, что сейчас благоприятное время для усиления усилий по мирным переговорам, и Россия также должна быть вовлечена в последующую мирную конференцию". Отвечая на вопрос о потенциальных членах такой группы посредников, Мюцених называет страны вроде Китая, Индии, Турции и Бразилии. "В этих странах растет убеждение, что российское нападение может стать обузой". Поэтому работа группы посредников "могла бы быть многообещающей", и она могла бы сыграть важную роль в посредничестве.

здесь.05:41 ЕС обдумывает новую стратегию продления санкций Еврокомиссия, как сообщают дипломаты, рассматривает три альтернативы того, как в будущем могут быть продлены санкции против России. Соответствующие сценарии были представлены европейским дипломатам в пятницу, как утверждают несколько инсайдеров. На это наложились замороженные активы Центрального банка России, которые являются критически важными для предоставления мегакредита G7 государств Украине в размере 50 миллиардов долларов. Эти активы были заморожены с момента российского нападения на Украину.

03:40 Кличко: Обломки дронов попали в здания Киева Мэр Киева Виталий Кличко сообщает в мессенджере Telegram, что обломки дронов попали в городское здание в украинской столице. Обломки упали на муниципальное здание в районе Оbolon на севере центра города ранним утром. Кличко также написал, что на место происшествия направлены экстренные службы. Ранее мэр заявил, что в столице действуют подразделения ПВО.

01:35 Ким Чен Ын обещает дальнейшее сотрудничество с Шойгу Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обещает российскому секретарю Совета безопасности Сергею Шойгу дальнейшее сотрудничество. Как сообщает государственное новостное агентство КНДР, два мужчины провели обстоятельный обмен мнениями во время визита Шойгу в Пхеньян и достигли удовлетворительного консенсуса по вопросам, таким как более тесное "сотрудничество для защиты общих интересов безопасности". Шойгу, который до мая был министром обороны, инициировал более тесные отношения между Северной Кореей и Россией с визитом в Пхеньян в июле прошлого года.

23:36 Зеленский представит "План победы" Байдену в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский объявил о встрече с президентом США Джо Байденом в сентябре. "Я представлю план победы", - сказал глава государства во время выступления в украинской столице Киеве. Он включает в себя сеть взаимосвязанных решений, чтобы предоставить Украине достаточно сил для ведения войны к миру. "Такие войны завоевания могут быть законно окончены несколькими способами: либо вытеснение оккупирующей армии силой или дипломатией", - объяснил Зеленский. Это гарантирует настоящую независимость страны. Однако Киев рассчитывает на поддержку США для сильной позиции.

22:59 Россия меняет направление наступления на юг В восточной части страны продолжаются более интенсивные бои, сообщает украинская армия. Было 115 столкновений, как сообщает Генштаб в Киеве в своем вечернем обновлении. "Ситуация была наиболее напряженной сегодня в направлении Курахового, кроме того, враг был активен в направлении Лыманя и Покровска", - сказано в сообщении. Курахового - это небольшой город на юг от Покровска. Покровск долгие годы был основной целью атаки российских войск. НедавноRussians смогли добиться лишь ограниченных территориальных успехов в этом районе. Вместо этого они расширили свой ось атаки на юг, чтобы захватить шахтерский город Хирнык возле Курахового.

22:18 Зеленский: Прогресс в Курске приносит желанное облегчение Украинское продвижение в российский регион Курск приносит желанные результаты,according to President Volodymyr Zelensky. В Харьковской области враг был сдержан, а в Донецке замедлилось продвижение России, он говорит. Россия еще не добилась каких-либо значительных успехов в своей контрнаступлении в Курске. Ранее эксперты выражали сомнения в передислокации более крупных российских troop formations из Донецка и других регионов в Курск. Россия заявляет, что вернула 10 из 100 занятых деревень.

21:46 "Запад дрожит от страха" - резкие замечания Зеленского о поддержке УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский обвиняет Запад в проявлении "страха" в вопросах оказания помощи Украине в борьбе с российскими ракетами. "Если союзники коллективно сбивают ракеты и дроны в небе над Ближним Востоком, почему не принято подобное решение о сбивании российских ракет и (иранских) Shahed в небе над Украиной?" - отметил Зеленский на конференции в Киеве. Он добавил, что "они даже боятся признаться: 'Мы работаем над этим'. И этот страх сохраняется, даже когда ракеты и дроны угрожают территории наших соседей", - заявил украинский президент. Это, как он выразился, "стыдно для демократического мира".

21:30 Более 8000 иранских дронов использованы Россией против УкраиныПо данным правительства Киева, Россия использовала 8060 иранских Shahed-дронов против Украины с начала войны. Пока нет заявлений от Ирана или России. Украина впервые обвинила Иран в поставках этих беспилотников-камикадзе России осенью 2022 года.

20:43 Разрешение на дальнобойное оружие для Украины? США уходят от вопросов

В Вашингтоне запланирована встреча британского премьер-министра Кира Стармера и президента США Джо Байдена. Ожидается, что могут быть объявлены решения о разрешении использования дальнобойного оружия для Украины. Как сообщает британская "Гардиан", Великобритания разрешила Украине проводить атаки с помощью ракет "Громовая тень". Однако ни одна из сторон не планирует делать заявлений по этому вопросу на сегодняшней встрече. "Я не ожидаю объявления сегодня о использовании дальнобойного оружия внутри России - точно не от США", - говорит директор по коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Он лишь упоминает, что они продолжают обсуждать с Великобританией, Францией и другими союзниками "вид возможностей, которые будут поставлены Украине". Он также уклончиво отвечал на прямой вопрос, будут ли сделаны какие-либо изменения. "Я не буду участвовать в гипотетической дискуссии о том, что мы можем или не можем объявить в будущем".

Конфликт на Украине продолжает эскалацию с регулярными атаками на российские территории. Недавно украинская артиллерия и военные дроны атаковали регион Белгород в России, что привело к травмам и ущербу. Губернаторы и официальные лица сообщают об взрывах и ударах дронов в нескольких районах, что делает ситуацию опасной и нестабильной.

Конфликт на Украине привел к увеличению зависимости от современного оружия, такого как истребители F-35, которые были разрешены к продаже Румынии. Эти стелс-боевые самолеты обеспечат Румынии беспрецедентные возможности противовоздушной обороны, что крайне важно в текущей геополитической обстановке.

