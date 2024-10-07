В 16:00 пожилой губернатор Херсона погиб в результате удара российского беспилотника.

15:49 Вайгенкнехт и Вадепул хвалят Вайдке, Войгта и Кречмер за инициативу в отношении Украины

Несмотря на большинство критики, направленной на совместное обращение министров Саксонии и Бранденбурга, Михаэля Кречмера и Диетма Вайдке, а также председателя ХДС Тюрингии Марии Войгт, председатель БСВ Сахра Вайгенкнехт дала им высокую оценку. Она назвала их совместное обращение "умным и уникальным", как она заявила "Фrankfurter Allgemeine Zeitung". Также эксперт ХДС по внешней политике Йоханн Вадепул похвалил предложение, назвав его "ответственным", так как оно подчеркивает наши принципы, признает нарушение Россией международного права, нашу неизменную приверженность ЕС и НАТО и призывает к разрешению в соответствии с Уставом ООН. Вадепул признал обращение как "серьезную попытку" построить мост для потенциальных переговоров о коалиции, сохраняя при этом личные убеждения. Он также подчеркнул, что три ведущих политика от ХДС и СДПГ вместе выступили "впечатляющим жестом". Подробнее здесь.

15:30 Восток политики предлагают инициативу по Украине: "Интеграция жертвуется ради сохранения власти"

Лидер ХДС Фридрих Мерц осудил петицию видных восточных политиков о повышении дипломатических усилий для разрешения конфликта между Россией и Украиной. "Украина постоянно борется за свое существование. Поддержка этой страны должна оставаться нашим приоритетом, даже когда переговоры о мире начнутся, если обе стороны согласятся", - сказал Мерц "Süddeutsche Zeitung". Кроме того, председатель комитета по иностранным делам в бундестаге Михаэль Рот выразил свои опасения, заявив, что письмо от трех назначенных министр-президентов, если оно было стратегическим ходом для потенциальных переговоров о коалиции с БСВ, заслуживает осторожного подхода. Та же точка зрения была высказана депутатом Европарламента от ФДП Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, которая поделилась своим мнением в "Rheinische Post": "Кажется, что наши драгоценные принципы обмениваются на немного власти и политической выгоды". Лидеры Саксонии и Бранденбурга, Михаэль Кречмер от ХДС и Диетмар Вайдке от СДПГ, и председатель ХДС в Тюрингии Марио Войгт внесли гостевую статью в "Frankfurter Allgemeine Zeitung", призывающую к прекращению огня в Украине и призывающую федеральное правительство к диалогу с Россией. Подробнее здесь.

15:05 Вскрытие предполагает естественную причину смерти "шпионского кита"

Беспочвенные утверждения активистов по защите животных о том, что якобы "шпионский кит" в Норвегии был застрелен, были опровергнуты после вскрытия. Вероятной причиной смерти была названа бактериальная инфекция, возможно, из-за раны во рту. Норвежский ветеринарный институт и судебные эксперты-полицейские подтвердили, что на морском млекопитающем не было обнаружено огнестрельных ран или металлических фрагментов, и были обнаружены только поверхностные кожные раны. Белый кит, который был впервые замечен в Норвегии в 2019 году с ошейником с камерой и надписью "Оборудование Санкт-Петербурга", был найден мертвым в норвежской бухте в августе 2024 года, что вызвало критику от двух организаций по защите животных.

14:33 Сообщения о продолжающихся атаках беспилотников в Киеве

Воздушные силы Украины сообщили, что российские беспилотники атаковали страну всю ночь, основными целями были критически важные объекты инфраструктуры. Согласно отчету воздушных сил, было запущено 19 беспилотников, из которых 9 были сбиты, а 7 были нейтрализованы электронными противомерами. Статус оставшихся трех беспилотников неизвестен. В Киеве власти сообщили, что многоквартирный дом в столице был поврежден одним из беспилотников, а последующий пожар был быстро потушен. В южном регионе Херсон официальные лица сообщили о множественных атаках на критически важную инфраструктуру, коммунальные услуги и 35 частных домов за последние 24 часа, что привело к одной смерти и четырем ранениям.

14:04 Кремль отвергает утверждения Киева, требующие внимания МАГАТЭ

"Киев продолжает действовать опрометчиво, и мы обязательно сообщим об этом представителям МАГАТЭ", - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, ссылаясь на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое является ядерным надзорным органом ООН. В четверг российские силы заявили, что перехватили украинский беспилотник возле атомной электростанции в Курске, с некоторыми СМИ сообщающими о пожаре, якобы находящемся в нескольких километрах оттуда. Пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Георгий Тыхый опроверг утверждения о том, что Украина атаковала электростанцию оружием.

13:46 Франция поставляет 12 гаубиц "Цезарь" в Украину

Концерн KNDS, возглавляемый Францией и Германией, подписал контракт на поставку 12 гаубиц "Цезарь", финансируемых Украиной. "Цезарь" расшифровывается как "Camion équipé d'un système d'artillerie" - самоходная артиллерийская система с дальностью до 55 километров. Министр обороны Франции Себастьен Лекорну объявил о поставке на X платформе. "Увеличение производственной мощности нашей оборонной промышленности поддерживает Украину", - сказал Лекорну. Ранее Франция поставляла Украине гаубицы "Цезарь" неоднократно.

13:11 Украина: Поджог разрушает штаб ФСБ в Новосибирске

Неизвестный поджег штаб-квартиру Федеральной службы безопасности России (ФСБ) в Новосибирске 3 октября, как показано на видео, выпущенном военной разведкой Украины. На видео якобы видно, как поджигатель поджигает огонь и сам загорается. Российские СМИ подтвердили инцидент.

12:34 Россия: Убийство бомбой чиновника АЭСВ результате взрыва автомобиля в Зaporizhzhia, подконтрольной России, погиб человек, связанный с украинской атомной электростанцией. Украинская служба безопасности распространила видео взрыва, назвав жертвой Андрея Короткого, "руководителя безопасности" станции. Короткого назвали "военным преступником" за сотрудничество с российскими войсками и увольнение сотрудников, лояльных Украине, как заявила служба безопасности. Администрация электростанции подтвердила смерть Короткого, назвав это "террористическим актом, инициированным Киевом". Юрий Черничук, директор станции, осудил "безрассудный" план, который требовал наказания. Российские власти заявили, что взрывное устройство было установлено под автомобилем Короткого у его дома и взорвалось при его выходе.

12:02 Мюнц: Стратегия Путина: Демонстрировать ценность войныПосле захвата Вугледара в восточной Украине Путин, как ожидается, усилит давление на регион. По словам Райнера Мюнца, частые назначения Путиным ветеранов войны на влиятельные должности подчеркивают значение конфликта.

11:29 Украина: 177 украинских военнопленных погибли в российском пленуС момента вторжения России в Украину, по меньшей мере 177 украинских солдат, взятых в плен, погибли в российском плену, как сообщила Виктория Цымбалиук, spokeswoman украинского Центра координации военнопленных "Киевский независимый". Фактическое количество погибших в плену у России, скорее всего, гораздо выше из-за отсутствия глобального мониторинга. "Не все жертвы учтены, и многие случаи не признаются Россией", - заявила она. Появилось множество сообщений о жестоком обращении и смертельных последствиях для украинских военнопленных в российском плену. Прокуратура Украины возбудила уголовные дела по поводу 84 случаев execution of Ukrainian POWs в сентябре.

11:00 Украина: Российские дроны обстреляли Кировоградскую областьРоссийские силы атаковали Кировоградскую область в центральной Украине дронами, как сообщил Андрей Райковыч, глава региональной военной администрации, в своем Telegram-канале. Атака дронов якобы повредила административное здание бизнеса в Голованевске, в результате чего один человек получил ранения.

10:27 Страховщик UNIQA покидает РоссиюАвстрийская страховая компания UNIQA завершила продажу своего российского подразделения местной страховой компании Renaissance Life. Стоимость сделки не разглашается. UNIQA объявила о своих планах продать совместное страховое предприятие с Raiffeisen Bank International (RBI) Renaissance Life более года назад. "[Завершение транзакции] означает наш уход с российского рынка", - заявил Вольфганг Киндль, член совета директоров UNIQA.

09:55 Загорелись российские нефтебазыВ ночь на две российские нефтебазы загорелись. В Воронежской области (см. запись 05:10) губернатор Александр Гусев обвинил украинский ударный беспилотник в пожаре. Он заявил, что обломки перехваченного боевого беспилотника воспламенили пустой танк. Неподтвержденные видеокадры якобы удара беспилотника распространялись в социальных сетях, но масштаб разрушений остался неясным. Тем временем пожар охватил нефтяной склад площадью 10 000 квадратных метров в российской деревне недалеко от Перми в Уральском регионе. Об этом сообщили российские службы экстренной помощи, но не упомянули о ударах беспилотников. Деревня расположена примерно в 1700 километрах от Украины. Подробнее здесь.

09:30 Навальный отвергает переговоры с ПутинымЖена кремлевского критика Алексея Навального, Юлия Навальная, отвергла идею переговоров с президентом России Владимиром Путиным как бесполезную. "Нет смысла вести диалог с ним [...]. Наша цель - добиваться справедливости, однажды победив", - заявила она перед Конституционным советом во Франции. Она утверждает, что международное сообщество не понимает, что Путин не ждет переговоров, а демонстрирует пренебрежение к ним. Навальная подчеркнула важность стойкости перед лицом этого режима и без страха. В июле она была включена в российский список "террористов и экстремистов". Недавно российский суд выдал ордер на ее арест за участие в "экстремистской организации".

08:58 Украина раскрывает данные о потерях России

Штаб украинской армии обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине. По их оценкам, с 24 февраля 2022 года Россия понесла примерно 657 940 жертв, в том числе 1 230 погибших за последние 24 часа. Отчет из Киева также сообщает о 15 уничтоженных танках, 59 разрушенных артиллерийских системах и 101 сбитом дроне. Россия, как сообщается, потеряла 8 908 танков, 18 965 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, 16 494 дрона, 28 морских судов и одну подлодку, согласно Украине. Западные оценки предполагают гораздо более скромные потери, но они, скорее всего, занижены.

08:09 Украина сообщает о 82 российских атаках на Сумскую область

15:33 Россия атаковала Сумскую область на востоке Украины 82 раза за последние 24 часа, согласно обновлению в Telegram от регионального военного управления. К сожалению, в результате этих атак пострадали 8 человек. Сообщается, что нападавшие использовали мортиры, артиллерию, реактивные установки, управляемые бомбы и дроны. Более десяти общин, в том числе Миколаїв, Хотын, Юнакивка, Мирополье, Билоополье, Рыхівка, Краснополье, Великая Писаревка, Новая Слобода, Глухов, Шалигине, Есмань и Середина-Буда, были затронуты. Сумская область граничит с российскими регионами Брянск, Курск и Белгород.

07:33 Украина открывает свой первый центр набора в Польше

Военные Украины открыли центр набора в польском городе Люблин. Об этом объявило Министерство обороны Украины. Это первый зарубежный центр набора для украинской армии. "Украинский легион" планировалось тренировать в Польше в рамках безопасности, согласованной между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском в июле. В результате российского вторжения Польша приняла почти миллион украинцев. Оценки показывают, что около 300 000 взрослых украинцев сейчас проживают в Польше. Министр обороны Польши Валерий Сadowski подтвердил, что Польша несет ответственность только за военную подготовку украинских добровольцев, и число волонтеров на данный момент невелико.

06:52 ИСВ: Российским войскам не хватает ресурсов для поддержания наступления на востоке Украины

По данным Института изучения войны (ИСВ), российским войскам не хватает личного состава и поставок, чтобы поддерживать свои наступательные операции на востоке Украины в долгосрочной перспективе. Наступление на востоке Украины было тщательно спланировано российским военным руководством в течение нескольких месяцев, но накопленные резервы и ресурсы, зарезервированные для этой цели, скорее всего, были значительно истощены из-за затяжных столкновений последних месяцев, согласно ИСВ.

06:12 Зеленский: "На передовой нужно усилить присутствие"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал визит нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киев "значительным" в своем вечернем обращении. Зеленский подчеркнул важность выполнения всех невыполненных или частично выполненных соглашений о поддержке обороны Украины... Он также подчеркнул необходимость усиления передовых позиций и запросил право использовать дальнобойное оружие против военных целей, расположенных на территории России.

05:35 Украина ищет иностранных инвесторов для своей оборонной промышленности

Министерство обороны Украины ищет иностранных инвесторов для своей оборонной промышленности, сообщает новостное агентство Ukrinform. Для потенциальных зарубежных инвесторов был организован специальный оружейный салон в неизвестном месте в Украине, сообщил заместитель министра Дмитрий Клименков. Он продемонстрировал различные украинские вооружения, такие как противотанковая ракетная система, самоходная артиллерийская система, беспилотные дроны и машины разминирования. По его словам, Министерство обороны Украины инвестировало в оборонную промышленность 4 миллиарда долларов США (3,6 миллиарда евро) и планирует привлечь дальнейшие инвестиции от международных партнеров.

05:10 Москва: Сбитый беспилотник вызвал пожар в нефтяном танке

В российском Воронежском регионе, близ границы с Украиной, сотрудники ПВО сообщают, что ночью были сбиты несколько украинских беспилотников. Один из них якобы упал на территорию нефтебазы, вызвав возгорание пустого танка, согласно обновлению в Telegram от губернатора Александра Гусева. Первые сообщения не подтверждены.

02:51 Киев усиливает восточную оборону

Командующий украинскими вооруженными силами генерал Александр Сирский приказал укрепить оборонительные сооружения в восточной области Донецк. Российские войска продвинулись в различных секторах на востоке Украины. Сирский объявил через социальные сети, что он работает с 25-й Сicheslavской воздушно-десантной бригадой, чтобы укрепить "одну из самых важных линий фронта".

22:22 Туризм в Латвии страдает из-за войны

Туристическая промышленность Латвии страдает из-за войны России в Украине, сообщает латышская газета "Diena" сегодня. Предприниматели в сфере гостеприимства и Центральное статистическое бюро сообщают, что война мешает туристической промышленности восстановиться после пандемии COVID-19. Кроме того, потенциальные гости из различных стран воспринимают Балтию как небезопасное место, где происходят военные конфликты.

21:40 Швейцария выделяет 1,5 миллиарда швейцарских франков на восстановление Украины Швейцария объявила о выделении 1,5 миллиарда швейцарских франков (эквивалентно 1,54 миллиарда евро) на восстановление Украины в течение следующих четырех лет, как объявил посол Швейцарии в Украине и Молдове Феликс Баумманн. Примерно 1 миллиард франков будет направлен на сектор самоуправления Украины, разминирование и гуманитарную помощь. Оставшиеся средства будут направлены на инициативы по восстановлению, вовлекающие швейцарский частный сектор, согласно Министерству общинного и территориального развития Украины. "Чтобы подчеркнуть нашу приверженность, наш представитель здесь будет участвовать в реализации проекта", - сказал Баумманн на встрече с министром Олегом Кулебой. Кулеба также отметил строительство жилья для более чем 4,5 миллионов внутренне перемещенных лиц в Украине как приоритет сотрудничества со Швейцарией.

20:39 Украина получила систему ПРО Patriot от Румынии Украинские власти подтвердили получение системы ПРО Patriot от Румынии, заявил спикер румынского Министерства обороны Константин Спину в интервью Радио Свободная Европа. "Выражаю благодарность каждой стране, которая помогает нам с ПВО. Особую благодарность хочу выразить Румынии за передачу систем Patriot. Вместе мы можем усилить свою эффективность, положив конец российскому террору, совместными действиями уничтожая Shahed дроны и ракеты", - сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в среду. Сначала Румыния колебалась, но в итоге в июне решила передать одну из своих систем Patriot. Приказ на поставку был отдан в прошлом месяце.

19:57 Forbes: Газпром стал самой убыточной компанией России По данным Forbes, российская госкорпорация Газпром в 2023 году показала чистый убыток в размере 5,5 миллиарда евро, впервые за 25 лет. Второе место в списке самых убыточных компаний России заняла Амурский газоперерабатывающий завод, совместное предприятие "Сибура" и "Синопека". В список из пяти самых убыточных компаний России также вошли "Озон" (чистый убыток 408 миллионов евро), Объединенная авиастроительная корпорация (дочка "Ростеха", чистый убыток 326 миллионов евро) и российская социальная сеть "ВКонтакте" (чистый убыток 326 миллионов евро).

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Европейский Союз мог бы оказать поддержку дипломатической инициативе по Украине, учитывая его приверженность соблюдению международного права и продвижению мира.

Сотрудничество между Европейским Союзом и его членами, такими как Германия и Франция, в решении конфликта между Россией и Украиной могло бы быть усилено с участием Европейского Союза.

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