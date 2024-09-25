В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН.

15:12 Сообщение: Китай Помогает России Разрабатывать Дроны Дальнего Действия

По слухам в европейских кругах разведки, Россия пытается создать технологию дронов дальнего действия с помощью Китая. По словам двух источников в разведке, это было бы первое случаем производства дронов для целей украинского конфликта. Компания IEMZ Kupol, дочерняя компания российского оборонного концерна Almas-Antej, якобы разрабатывает и тестирует беспилотник Garpija-3 в Китае с помощью китайских специалистов. Говорят, что G3 может похвастаться радиусом действия 2000 км и способностью перевозить до 50 кг взрывчатых веществ. По словам источников в разведке, эти дроны могут стать первыми доказательствами поставок таких китайских дронов в Россию с начала войны. Однако детали точного места производства и серийного утверждения остаются неясными. Несмотря на неоднократные опровержения, Китай, как сообщается, поставляет России оружие для использования против Украины.

14:29 Путин Обсудит Ядерное Сдерживание на Заседании Совета Безопасности России

Президент России Владимир Путин проведет сегодня заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить ядерное сдерживание, как объявил Кремль. Это заседание является ответом на требования Украины о поставках западных ракет с увеличенной дальностью действия для ударов по глубоким российским территориям. Важное событие, на котором будет выступление Путина и последующие закрытые дискуссии, как объяснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

13:54 Реакция Пескова на Речь Зеленского в ООН

Кремль критикует обращение президента Украины Владимира Зеленского к Совету Безопасности ООН. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, стремление Зеленского к силам для прекращения конфликта с Россией является "фатальной ошибкой". Песков заявляет, что Россия выступает за мир, когда обеспечена безопасность своей страны. Для достижения первоначальных целей войны, добавляет он. Россия избегает использовать термин "война" для описания своих атак на Украину. Москва требует, чтобы Украина отказалась от территорий, отказалась от стремления к вступлению в НАТО и прошла так называемую "денацификацию", которую Кремль, вероятно, понимает как установление зависимого правительства.

13:18 Демонстрация Обучения Украинских Солдат на Системе ПВО Skynex

Министерство обороны Украины показывает в видео, как украинские солдаты проходят обучение на немецкой системе ПВО Skynex. Уже развернуты две такие системы в Украине, и ожидается еще две в ближайшее время. Эта система идеально подходит для защиты от ближних угроз, таких как дроны. "Большое спасибо нашим партнерам за помощь в укреплении наших возможностей ПВО. Больше ПВО для Украины значит больше спасенных невинных жизней", - гласит подпись к видео в Министерстве обороны.

12:42 Мунц: Военная Поддержка Китая для России Значительна

Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Китай в предоставлении России данных спутниковой разведки для шпионажа за украинскими атомными электростанциями. По словам корреспондента ntv Райнера Мунца, помощь Китая России выходит за рамки этого и включает более широкую военную поддержку.

12:01 Politico: Украина Надеется на Моди как на Медиатора Мирного Договора

По сообщениям Politico, Украина рассматривает индийского премьер-министра Нарендру Моди в качестве потенциального медиатора мирного договора для прекращения конфликта с Россией. Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил это Politico, сказав, что Индия является лучшим шансом Украины на заключение мирного договора, соответствующего ее интересам. Моди изложил свою позицию по требованиям Украины к мирному урегулированию в ходе летних дискуссий, заявив, что любое мирное соглашение не должно включать уступку территории России, сказал чиновник. Поддерживая дружественные отношения с Россией, Индия понимает ситуацию и играет важную роль в качестве потенциального переговорщика.

11:35 Бельгород Пострадал от Атак и Пострадавших

После украинской атаки на западный российский город Belgorod, расположенный недалеко от украинской границы, пять человек получили ранения, как сообщили городские власти. Четверо из них были госпитализированы, как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. Кроме того, что эта украинская атака является ответом на российскую воздушную атаку на украинский город Харьков, она также нанесла ущерб многим жилым зданиям и автомобилям, а также водопроводу и газопроводу.

10:18 "Кланяясь Путину" - Клингебль Скептически Относится к Цельям БСВ

После выборов в Бранденбурге лидер СДПГ Ларс Клингебль требует ясности в отношении будущей Альянс для Будущего и Свободы (БСВ), возглавляемой Сахрой Вагенкнехт. "Так же, как в Тюрингии и Саксонии, ведутся переговоры, и мы должны определить: каковы основные цели БСВ? Куда движется этот альянс?", - спрашивает он RBB InfoRadio. Он отмечает, что многие не знают этого. Цель состоит в том, чтобы проанализировать результаты выборов и "теперь определить, как можно установить стабильное правительство". Клингебль также отмечает частую требование от БСВ, "мы перестанем отправлять оружие в Украину с завтрашнего дня, завтра мы получим мир. Это не переговоры о мире, это подчинение Путину". Он называет БСВ популистской партией в этом контексте.

09:39 "Триумф Пропаганды Путина" - Критика СМИ

Экономист Рюдигер Бахманн критикует в Twitter "нормализацию приспешников Путина" в СМИ и через них. Он называет это "величайшим триумфом пропаганды Путина" на данный момент. "Вопрос: почему мы можем общаться с русско-фашистами, но не с немецко-русскими фашистами? Для демократов, будь то социальных или христианских, оба должны быть вне закона". Военный эксперт Густав Гressel разделяет это мнение.

08:55 Ясные слова из Великобритании в Россию в Совете Безопасности ООНМинистр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выступил с резкой речью в Совете Безопасности ООН, напрямую обращаясь к руководству России и говоря прямо: "Владимир Путин, если вы бомбите украинские больницы, мы знаем, кто вы. Если вы отправляете наемников в африканские страны, мы знаем, кто вы. Если вы убиваете оппонентов в европейских городах, мы знаем, кто вы. Ваше вторжение - это о ваших собственных интересах. Только о ваших. Вы хотите расширить свою мафиозную государство в мафиозную империю. Imperio, построенная на коррупции, которая грабит как российский народ, так и Украину."

08:28 Сообщения о российских атаках в УкраинеУкраинские Воздушные силы сообщают о российских атаках с использованием 32 дронов и 8 ракет ночью. Из них 28 дронов и 4 ракеты были успешно перехвачены. Первые сообщения не сообщают о жертвах или ущербе.

07:48 ИСВ: Российские боевики приближаются к Вухледару, нет стратегических выгодПо данным Института изучения войны (ИСВ), российские войска приблизились к окраинам Вухледара, усиливая свою атаку вблизи поселения. Однако ИСВ не находит значительной стратегической выгоды для дальнейших наступлений в западной части Донбасса, если Вухледар будет захвачен. Захват города в короткие сроки зависит от того, уйдут ли украинские войска или будут сражаться с российскими войсками в затяжной битве. Вчера "Глубинное государство" сообщало, что 72-я механизированная бригада продолжает защищать город. Даже если Вухледар будет взят, он не сразу предоставит существенные тактические преимущества для российского наступления, так как окружающая местность сложна для навигации и не предоставляет важных логистических маршрутов, согласно ИСВ.

**07:06 "Сложная и успешная операция" - украинские освобождения в Харьковской области"Украинская служба разведки сообщает о освобождении электростанции в Вовчанске в Харьковской области, недалеко от российской границы, в результате "очень сложной и успешной операции". "Украинская военная разведка систематически ликвидировала станцию, последовательно вступая в бой с врагом в плотно застроенных структурах. Иногда украинские спецподразделения сражались с врагом в ближнем бою", - говорится в заявлении, сопровождаемом видео. Электростанция служила "пропагандистской крепостью" и была разведана профессиональными российскими подразделениями.

06:31 Российские законодатели предлагают запретить "пропаганду сознательного бездетства"Российские законодатели выступают за запрет "пропаганды сознательного бездетства". "Мы инициировали законопроект, который будет санкционировать пропаганду сознательного бездетства", - заявляет спикер Государственной думы Вячеслав Володин в онлайн-медиа. В основном, это будет запрет на "доктрину бездетности". "Большая, гостеприимная семья - это основа сильного государства", - расширяет свою мысль Володин. Россия борется с демографическим кризисом и низкими показателями рождаемости, которые усугубляются военной кампанией в Украине.

06:05 Командир немецко-литовской бригады прибывает в балтийскую страну НАТОБудущий командир литовской бригады, бригадный генерал Кристоф Хубер, прибыл в балтийскую страну НАТО для выполнения своих обязанностей. Планом предусмотрено, что он будет готовиться к роли в 45-й танковой бригаде, как сообщает немецкая армия на X. Цель состоит в том, чтобы создать боеготовый отряд, который будет играть важную роль в поддержании территориальной и альянсовой обороны через сдерживание. В ответ на агрессивное поведение России немецкое правительство пообещало постоянно stationing militarily potent unit в Литве. Ожидается, что сила составит до 5000 солдат.

05:44 Любек передает старые пожарные машины в УкраинуГород Любек передал несколько старых пожарных машин украинским официальным лицам, которые когда-то использовались добровольной пожарной службой и были переданы в начале недели. "Эти машины обычно продаются на аукционе. Однако после запроса помощи от организации помощи Украине мы отремонтировали их и теперь чувствуем себя хорошо, передавая их в Украину, где они могут быть использованы", - говорит Хеннинг Виттен, начальник технического отдела профессиональной пожарной службы в Любеке.

04:45 Писториус хочет модернизировать немецкую армию к 2029 годуМинистр обороны Борис Писториус подчеркивает необходимость быстрого оснащения немецкой армии. К 2029 году ожидается, что Россия завершит свою военную реконструкцию и потенциально сможет атаковать территорию НАТО в результате вторжения России в Украину. "Вот почему так важно, чтобы мы приспособились как можно быстрее к этой угрозе", - объясняет он во время своего визита в 36-й боевой вертолетный полк "Курхessen" немецкой армии в Фритцаре, северном Гессене.

03:13 Россия планирует большой оборонный бюджет с помощью доходов от газаНесмотря на западные санкции, Россия рассчитывает на высокие доходы от нефти и газа для финансирования бюджета 2025 года. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на правительственном заседании в Москве, что государственные доходы ожидается увеличение на 12 процентов до 40,3 триллиона рублей (около 390 миллиардов евро). Доля доходов от энергетического сектора вырастет до почти трех четвертей. Сообщается, что бюджет 2025 года также направлен на конфликт в Украине и крупномасштабное производство оружия. Согласно Bloomberg, военные расходы на 2025 год планируются в размере 13,2 триллиона рублей, что составляет более 40 процентов всех расходов, что больше, чем расходы на образование, здравоохранение, социальные вопросы и экономику вместе взятые.

10:10 Российский парламент упрощает набор осужденных для войны в УкраинеГосударственная дума приняла законопроект, разрешающий военным набирать в армию подозреваемых в преступлениях для войны в Украине. Согласно принятому закону, даже несудимые лица могут записываться в армию. В случае награждения или ранения в бою обвинения с них снимаются. Перед тем, как стать законом, он должен быть утвержден верхней палатой и подписан президентом Владимиром Путиным.

01:05 Баerbock предлагает условия мира для войны в УкраинеМинистр иностранных дел Аннелена Баerbock обрисовала возможные условия мира для прекращения российского нападения на Украину. "Мир означает сохранение Украины свободной и независимой страной. Это гарантии безопасности", - заявила Баerbock на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. "Когда мы говорим о мире, мы имеем в виду справедливый и долговременный мир", - повторила Баerbок. Она добавила: "Когда мы говорим о мире, это означает, что Украина может быть уверена в том, что конец конфликта не означает новую подготовку для России". Это относится к Украине, Молдове или Польше. Мир должен быть справедливым и долговременным.

00:21 Блинкен обвиняет Китай и Иран в оказании помощи в войне в УкраинеГоссекретарь США Antony Blinken призвал к более решительным действиям против союзников России в конфликте на Украине на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. "Лучший путь вперед - это прекратить тех, кто помогает Путину в его агрессии против Украины", - заявил Блинкен. Он также выступал за справедливый мир, который соблюдает принципы Устава ООН. В частности, Блинкен упомянул поддержку России Северной Кореей и Ираном.

23:45 Ван Цянь призывает к мирным переговорам по УкраинеМинистр иностранных дел Китая Ван И призвал Совет Безопасности ООН активно способствовать мирным переговорам по Украине. "Наш главный приоритет - придерживаться трех принципов: нет расширения зоны конфликта, нет эскалации боевых действий и нет провокаций со стороны любой стороны", - сказал Ван на заседании Совета Безопасности, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Ван также подчеркнул нейтралитет Китая. "Китай не несет ответственности за кризис в Украине и не является его частью", - отметил он. Запад обвиняет Китай в поддержке российского нападения на Украину через компоненты вооружения и другое.

23:09 Зеленский сомневается в переговорах с Россией об окончании войны в УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский выразил серьезные сомнения в переговорах об окончании войны с Россией. Россия совершает международное преступление, заявил Зеленский, имея в виду президента России Владимира Путина на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. "Поэтому эта война не может просто исчезнуть. Поэтому эту войну нельзя утихомирить переговорами", - сказал Зеленский. Он добавил: "Нужны действия".

22:00 Трамп призывает к выводу США из войны в УкраинеКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп призывает к выводу США из войны в Украине. Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - соперник Трампа на выборах - втянули США в войну, заявил Трамп на мероприятии в Джорджии. "Теперь они не могут нас вывести. Они не могут этого сделать". Только с ним как президентом США смогут покинуть войну, сказал он: "Я разберусь с этим. Я договорюсь. Я выведу нас. Мы должны уйти".

21:30 Взгляд: США направляют свежую военную помощь УкраинеСША направляют свежую военную помощь Украине, стоимостью около 375 миллионов долларов, сообщают источники. Пакет включает в себя бомбы средней дальности, разные ракеты, артиллерийские орудия и бронемашины, согласно источникам из администрации США. Официальное заявление об этой помощи запланировано на следующий день. Эта свежая поставка является одной из самых значительных, недавно разрешенных. Оружие, взятое прямо из американских военных резервов, будет использовано для ускорения доставки в Украину. С этой последней поставкой США предоставили более 56,2 миллиарда долларов военной помощи Украине с начала российского вторжения в 2022 году.

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Несмотря на неоднократные опровержения, Китай, как сообщается, не только предоставил России спутники для разведки, но и значительную военную поддержку в виде кибервойны. Утечки сообщают, что Китай помог России разрабатывать и проводить кибератаки против критической инфраструктуры Украины, что потенциально может усугубить текущий конфликт.

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