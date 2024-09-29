В 15:28 появились изображения: Россия наносит 13 авиаударов по Саппоричье

14:56 Германская армия готовится к худшему сценарию - Возможен традиционный военный конфликт в Европе в течение следующих пяти летПосле завершения упражнения "Красная буря Альфа" Германская армия объявила о планах провести его продолжение под названием "Красная буря Браво" в следующем году. Трехдневные учения, завершившиеся в порту Гамбурга в субботу, были признаны успешными региональным командованием. "Мы достигли своих учебных целей как в командных пунктах, так и с 2-й территориальной оборонной компанией", - объяснил начальник штаба армии, подполковник Йёрн Плишке. Целью упражнения было защитить жизненно важную инфраструктуру, сохранить единое оперативное видение на всех уровнях и эффективно и безопасно общаться со всеми участниками. В результате нападения России на Украину возможен традиционный военный конфликт в Европе в течение следующих пяти лет, как было заявлено. НАТО коллективно займется этим, что потребует быстрой переброски союзных войск с запада на восток. "Стратегическое положение Германии делает ее важным центром. Следовательно, мы должны совершенствовать наши навыки в организации военных перевозок по железной дороге, по дороге или по воздуху, обеспечении поставок, таких как еда, кровати или топливо, и защите целых автоколонн для эффективного сдерживания", - объяснил Германская армия.

14:27 Лондон: Потери российских боеприпасов из-за атак дронов стали самыми тяжелыми со времени начала войныОценки из Великобритании свидетельствуют о том, что украинские удары беспилотников стали причиной самых тяжелых потерь боеприпасов у России со времени начала войны. Удар по складу боеприпасов возле города Туров в Тверской области России 18 сентября, по данным Министерства обороны Великобритании в регулярном обновлении разведки, предположительно уничтожил около 30 000 метрических тонн боеприпасов. Кроме того, в течение ночи 21 сентября украинские удары беспилотников по складам в Тиhoretске в южной части Краснодарского края России и других местах в Туровском районе, как сообщает министерство. Общий тоннаж боеприпасов, уничтоженный на трех объектах, представляет собой крупнейшие потери российских и поставляемых Северной Кореей боеприпасов в ходе войны.

13:57 Москва оправдывает расширение ядерной политикиВ качестве ядерной державы Россия защищает свои недавние изменения в ядерной доктрине в свете критики. Новые руководящие принципы ядерного сдерживания необходимы из-за того, что инфраструктура НАТО приближается к границам России, и западные страны пытаются одержать победу над Москвой с помощью поставок оружия на Украину, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на российском телевидении. Решение о применении ядерного оружия останется в ведении военного командования.

13:19 Волонтеры борются против ракет КремляКаждый раз, когда российские ракеты поражают здание в Харькове, Сергей обычно появляется на месте происшествия вскоре после этого. В составе команды волонтеров-первопроходцев он ухаживает за ранеными и пытается спасти людей, застрявших в обломках. Он сознательно выбрал эту роль.

12:42 Сапорожье сообщает о 16 жертвах после удара российской планирующей бомбыЧисло пострадавших возросло до 16 в Сапорожье после удара российской планирующей бомбы. В том числе 17-летний мальчик, как сообщает военное управление города в Telegram. Российские силы запустили удар планирующей бомбой по Сапорожью в 5 утра, всего 13 ударов. Все жертвы были спасены и получили медицинскую помощь.

11:50 "Шокирующий символ" - Зеленский вспоминает расстрел в Бабьем ЯруПрезидент Украины Владимир Зеленский сегодня вспоминает расстрел в Бабьем Яру, произошедший 83 года назад, в результате которого были убиты более 33 000 евреев немецкой вермахтом в овраге в Киеве. Бабий Яр является "шокирующим символом, показывающим, что самые страшные преступления совершаются, когда мир решает закрыть глаза, молчать или проявлять безразличие вместо того, чтобы встать против зла", - объясняет Зеленский, который является евреем, в своем сообщении в X. Бабий Яр служит неопровержимым доказательством ужасов, на которые способны правительства, когда их лидеры "выбирают запугивание и насилие", - подразумевает Зеленский, возможно, имея в виду президента России Владимира Путина.

11:16 Украина: Количество жертв вчерашнего нападения на больницу в Сумах возросло до десятиЧисло жертв российского нападения на больницу в пограничном городе Сумы на Украине возросло до десяти. Больницу бомбили дважды в субботу. Второй удар произошел, когда спасатели извлекали раненых и погибших, и пациентов эвакуировали. Российские силы обстреляли границу 31 раз за прошедшую ночь и утро. С момента вчерашнего дня Генеральный штаб Украины задокументировал до 165 столкновений, более четверти из которых произошли возле ожесточенно оспариваемого города Покровск в регионе Донбасс. Согласно отчету, российские силы провели 73 авиационных удара по позициям и населенным пунктам, используя 124 управляемых авиационных бомбы и запустив 7 ракет. Кроме того, захватчики выполнили более 4700 атак, в том числе 179 атак с помощью реактивных систем залпового огня, и использовали более 1700 беспилотных камикадзе. Украинская авиация, а также ракетные и артиллерийские войска якобы провели шесть ударов по районам, плотно населенным вражескими людьми, оружием и военной техникой.

09:17 Украина: Высокопоставленный судья убит в результате удара беспилотника на гражданском автомобилеВысокопоставленный судья Верховного суда, который помогал жителям села в Харьковской области с гуманитарной помощью, был убит в результате удара беспилотника на гражданском автомобиле. По данным прокуратуры региона, сообщает новостной сайт Ukrinform, беспилотник с первой персоной ударил по внедорожнику, за рулем которого находился судья Леонид Лобойко, во время поездки в село для доставки помощи. Он скончался на месте, а трое женщин в автомобиле получили ранения. Украина расследует инцидент как военное преступление и убийство.

08:55 Украина пострадала в результате атак на СaporizhzhiaУкраинские власти сообщают о значительном ущербе гражданским объектам в промышленном городе Сaporizhzhia на юге Украины в результате недавних массированных российских авиационных ударов. По словам главы региональной администрации Ивана Федорова в Telegram, по меньшей мере семь человек получили ранения. Возможно, люди все еще находятся под завалами. Произошло более десяти авиационных ударов, и возникло несколько пожаров.

08:27 Россия заявляет о сбитии 125 украинских дронов прошлой ночьюРоссия заявляет, что сбила 125 украинских дронов прошлой ночью. Министерство обороны сообщает, что дроны были нейтрализованы и уничтожены российской ПВО. Главы нескольких регионов сообщают о повреждениях от атак, но нет жертв. По данным сообщений, 67 дронов были сбиты над Волгоградской областью на юге России, по 17 над Белгородской и Воронежской областями, и 18 над Ростовской областью.

07:42 Украина сообщает о 1170 российских жертвах за последние 24 часаШтаб Генерального штаба Украины сообщает о 1170 российских жертвах за последние 24 часа, что приводит к общему числу раненых и погибших российских солдат примерно к 652 000. Также сообщается о уничтожении девяти российских танков, 62 артиллерийских систем и 38 бронетранспортеров. Было сбито 93 дрона, и одна система ПВО была поражена.

07:22 Военные блогеры: Украина атакует больше российских арсеналовВоенные блогеры на платформе X сообщают, что украинские ударные дроны атаковали российский арсенал в Коть-Казань прошлой ночью. Местные источники сообщают о пожарах в районе большого российского склада боеприпасов в Волгоградской области. Система информации о пожарах NASA также сообщает о пожарах на северном фланге склада. Пока ни Кремль, ни Генеральный штаб Украины не прокомментировали инцидент.

06:54 Клингебей призывает к обязательству оказывать помощь Украине

Лидер СДПГ Ларс Клингебей надеется, что предстоящая встреча по Украине с президентом США Джо Байденом в Рамштайне отправит четкий сигнал солидарности с страной, атакованной Россией. "Конференция должна еще раз показать, что все обязаны, в том числе США после выборов в ноябре, продолжать активно поддерживать Украину столько, сколько это необходимо", - сказал Клингебей. Также стоит рассмотреть, "как можно шире построить будущие конференции по миру, чтобы finally более конструктивно говорить о перспективах мира в интересах украинского народа". Байден ожидается с первым визитом президента в Германию 10 октября. 12 октября в Рамштайне состоится конференция 50 стран, которые militärisch поддерживают Украину - впервые на самом высоком уровне. Ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.

05:42 Спикер Зеленского о развертывании оружия: русские первыми узнают

Спикер президента Украины Сергій Никифоров заявляет, что пока нет окончательного решения о использовании западного оружия на территории России. В украинской новостной программе 24/7 он объясняет, что "нет окончательного, ясного решения" по этому вопросу. Однако президент Украины Владимир Зеленский "провел переговоры со всеми сторонами, чье решение зависит от этого - Италией, Францией, Великобританией и, конечно, США". Спикер Зеленского добавляет: "Мы должны понимать, что русские первыми узнают о разрешении проникнуть глубоко на территорию России. Они первыми узнают, а затем будет официальное объявление".

04:45 Швейцария поддерживает мирный план Китая, Киев разочарован

Министерство иностранных дел Швейцарии выразило поддержку мирному плану, возглавляемому Китаем, для прекращения войны в Украине. В Берне объясняют, что их позиция по таким усилиям значительно изменилась. Из Киева сообщают, что швейцарская позиция разочаровывает. Украина в настоящее время готовит второе мирное саммит на ноябрь. В июне в Швейцарии прошла первая встреча, в которой приняли участие десятки стран без России и Китая.

03:29 Литва отправляет пакет помощи в Киев

Литва отправляет военный пакет помощи, состоящий из боеприпасов, компьютеров и логистического оборудования, в Украину. Доставка ожидается в течение этой недели, как сообщает правительство Литвы. Как сообщается из Вильнюса, Литва уже доставила 155-мм боеприпасы, бронемашины M577 и M113, системы противодронов, противотанковые средства, системы дистанционного управления и другое оборудование с начала этого года.

02:29 Трое погибших в результате атак на Харьковскую область

Трое человек погибли и шестеро получили ранения в результате российских авиационных ударов по селу Слатине в Харьковской области, сообщает местная власть. Атака была направлена на гражданскую инфраструктуру и поразила образовательное учреждение и предприятия, когда люди находились на улице, заявил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

1:29 КНДР предупреждает США о военной помощи Украине: "Игра с огнем"КНДР, причастная к нелегальным поставкам оружия в Россию, осудила военную помощь США Украине в размере 8 миллиардов долларов, назвав её "серьёзной ошибкой" и опасной игрой против ядерной сверхдержавы России. Президент США Джо Байден объявил о новой помощи во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Её цель - укрепить обороноспособность Киева и включать более дальнобойное оружие, предназначенное для усиления способности Украины атаковать Россию с безопасного расстояния.

0:25 Смертельный удар по Сумам: число жертв возросло до десятиВ результате российского удара по медицинскому учреждению в украинском пограничном городе Сумы число жертв возросло до десяти. Сначала в результате первого удара по клинике погиб один человек, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Кlympenko. Затем больницу снова обстреляли во время эвакуации пациентов. Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Россию в ведении "войны против больниц".

Вы можете ознакомиться со всеми предыдущими событиями [здесь].

В свете растущей возможности традиционной войны в Европе немецкая армия также готовится к возможным кибервоенным сценариям для защиты своей цифровой инфраструктуры.

Усиливающееся напряжение в Европе вызывает опасения по поводу возможной кибервойны, добавляя еще один слой сложности в геополитическое противостояние.

Читайте также: