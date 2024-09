В 15:15 немецкие военные проводят военные учения в гамбургском порту.

Заголовок: "Рубиновый шторм Дельта", немецкая армия готовит масштабные учения в порту Гамбурга с четверга по субботу

Командование немецкой армии планирует масштабные учения по обороне в районе порта Гамбурга с четверга по субботу, как объявило Ландескоммандо Гамбург. Эта часть порта будет охраняться силами гражданской обороны, с установкой контрольного пункта. Целью этих учений является защита критической инфраструктуры обороны, обеспечение согласованного осведомленности на всех уровнях и быстрое и безопасное общение со всеми участвующими сторонами. Гражданское движение не будет затронуто и не будет нарушено в течение этого упражнения.

По слухам, вероятность возрождения традиционной войны в Европе в течение следующих пяти лет является реальностью из-за нарушения Россией международного права после нападения на Украину. НАТО стремится коллективно противодействовать этой угрозе, что требует быстрой переброски союзных войск с запада на восток. Германия, учитывая свое стратегическое географическое положение, служит центром, что требует практики организации военной транспортировки по железной дороге, дороге или воздуху, поставок продовольствия, кроватей или операционных материалов и обеспечения безопасности целых автоколонн для эффективного сдерживания потенциальных противников.

14:30 Зеленский призывает к инвестициям в энергетический сектор США

Президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей экономики во время своего визита в США инвестировать в ослабевший энергетический сектор. Основное внимание было уделено подготовке украинской энергетической системы к зиме, так как страна боится повторных отключений электроэнергии из-за военных повреждений. Предлагались специальные стимулы, и Зеленский сказал: "Это наше предложение. Это один из компонентов нашего плана победы". В совещании приняли участие представители энергетических, финансовых и страховых компаний, а также Агентства США по международному развитию, USAID, в Нью-Йорке.

13:55 Военный эксперт считает украинское наступление в Курске успехом

В то время как мнения разделились относительно успеха или неудачи украинского наступления в российском Курске, военный эксперт Нико Ланге считает его успехом. Ланге, пишущий в X, считает, что без наступления на Курск президент Зеленский не смог бы занять позицию для переговоров о мире в Нью-Йорке.

13:17 Киев: "План победы" включает приглашение для вступления в НАТО

Приглашение для Украины на вступление в НАТО включено в "План победы", представленный президентом Владимиром Зеленским, согласно заявлению главы его офиса Андрея Ермака. Партнеры должны выдвинуть приглашение для Украины на вступление в НАТО и проигнорировать угрозы Москвы, как заявил Ермак в Нью-Йорке. План охватывает tanto военные, как и дипломатические элементы, с Россией, частично оправдывающей свою агрессию против Украины из-за стремления Киева вступить в НАТО.

12:42 Несмотря на усилия по миру, Москва остается приверженной военным целям

Несмотря на дипломатические усилия Киева для переговоров, Россия остается непреклонной в своих военных целях на Украине, согласно заявлению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Песков заявил, что специальная военная операция будет завершена после достижения этих целей. Он отвечал на заявления Зеленского о его визите в США, что конец войны ближе, чем ожидалось. Зеленский представил свой "План победы" в США, чтобы оказать давление на Москву для переговоров. Военные цели России включают контроль над украинскими регионами Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье, сдерживание вступления Украины в НАТО и ранее демонстрацию смены киевского правительства. Многие эксперты считают, что конечная цель России - удержать контроль над всей Украиной.

11:59 Ситуация в Вугледаре ухудшается, российские войска якобы используют нечестные тактики

Ситуация вокруг города Вугледар продолжает ухудшаться, согласно данным Deepstate. Россияне якобы окружают поселение и пытаются уничтожить его с помощью артиллерии и других видов оружия. Deepstate не сообщает о входе российских войск в город. "Дожить до конца, несмотря на большие военные потери, неприемлемо. Мы должны были подумать о сегодняшних последствиях раньше, но теперь уже поздно", - сокрушаются солдаты 72-й бригады, которые продолжают свою оборону несмотря на ухудшающуюся ситуацию. Согласно восточноевропейскому СМИ Nexta, Россия снова использует тактику "выжженной земли", интенсивно обстреливая Вугледар с воздуха.

11:15 Высококачественные спутниковые снимки показывают масштабные разрушения на российских складах боеприпасов

Украина недавно провела серию успешных атак на склады боеприпасов, в результате чего было уничтожено значительное количество российских ракет, артиллерийских снарядов и другого военного снаряжения. Высококачественные спутниковые снимки от Maxar показывают масштаб последних атак в Октябрьске и Торопце.

10:46 Катастрофические нападения на Запорожье: один погибший, несколько раненых и значительные повреждения

Украинские нападения в юго-восточном городе Запорожье официально привели к одному погибшему и шестерым раненым, в том числе 13-летней девочке и 15-летнему мальчику. Область была подвергнута "интенсивным воздушным бомбардировкам" в течение двухчасового периода в понедельник вечером, как сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Губернатор Иван Федоров сообщает об этом в Telegram. Кроме человеческих жертв, были подожжены инфраструктурные объекты и жилые дома. Сотрудник городской администрации заявляет, что 74 жилых дома и 24 частных дома были повреждены в разных частях города.

10:07 Мунц о российском военном корабле: "Корабль, возможно, больше не выйдет в море"Российские новостные источники сообщают, что экипаж российского военного корабля "Адмирал Кузнецов" переводится на фронт, согласно Forbes. История корабля, полная неудач, подчеркивается корреспондентом ntv из Москвы Райнером Мунцем. Это перераспределение экипажа может свидетельствовать о финансовых трудностях России.

09:27 Осажденная цитадель: Ухледар на грани? Российские войска якобы прониклиРоссийские силы, якобы, проникли в восточный украинский город Ухледар, согласно государственным СМИ и блогам. "Российские силы прорвались в Ухледар - на город началось наступление", - пишет Юрий Подоляка, проукраинский военный блогер из Украины. Другие проукраинские военные блогеры также сообщают об наступлении. Российские государственные СМИ подтверждают, что город, расположенный в Донецкой области, окружен. Военный эксперт полковник Рейснер говорит ntv.de, что российские войска продвигаются к городу со всех сторон, действуя как клещи. "Ухледар находится под угрозой окружения. Скорее всего, 72-я механизированная бригада, оснащенная танками и бронетранспортерами, не сможет удерживать контроль над территорией."

08:59 Россия и Украина ведут ночные атаки дронамиРоссийская ПВО якобы сбила 13 украинских дронов за ночь, согласно сообщениям российского государственного новостного агентства TASS, цитирующего Министерство обороны России. Шесть были сбиты в регионах Белгород и Курск, а один - в регионе Брянск. В то же время, Украинские ВВС сообщают, что на них было совершено 81 дронов и четыре ракеты за ночь. 79 дронов были сбиты или принуждены к аварийной посадке. Пока нет сообщений о первоначальных повреждениях или жертвах.

08:17 Дания призывает к использованию дальнобойного оружия против РоссииПремьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила, чтобы союзники НАТО согласились на использование западного оружия с увеличенной дальностью действия против России. "Я предлагаю положить конец дискуссии о красной черте", - говорит Фредериксен в интервью Bloomberg. Красная черта, которая была нарушена, очевидна - когда Россия атаковала Украину. "Я никогда не позволю России диктовать, что правильно в НАТО, Европе или Украине", - заявляет Фредериксен.

07:38 Погибших российских солдат якобы хоронят и объявляют пропавшими без вести, чтобы избежать выплатСогласно опубликованному звонку, опубликованному украинской военной разведкой, погибших российских солдат якобы хоронят на поле боя и объявляют пропавшими без вести, чтобы избежать дорогостоящих выплат семьям. "Их убивают, бои продолжаются, жарко, они начинают вонять, так что мы их хороним прямо там, и потом они считаются пропавшими без вести. И если они пропавшие без вести, семья не получает выплаты. Понял?" - говорит мужчина своему собеседнику в звонке, сообщенном Kyiv Independent. Выплата за каждого погибшего солдата якобы составляет от $67,500 до $116,000.

06:59 Никаких признаков окончания войны со стороны РоссииВ то время как президент Украины Зеленский продвигает свой "план победы" в США, нет никаких признаков желания мира со стороны России. "Кремль продолжает публично демонстрировать безразличие к мирному договору, не связанному с безоговорочной капитуляцией украинского правительства и полным развалом украинского государства", - пишет Институт изучения войны (ISW). Высокопоставленные российские официальные лица недавно выразили несогласие с участием в следующем мирном саммите, а пресс-секретарь Кремля Песков повторил, что Россия не готова negotiate nothing else but Ukrainian surrender, also referring to NATO and the West as a "common foe". "ISW продолжает считать, что Кремль не заинтересован в честных мирных переговорах с Украиной и будет использовать 'мирные переговоры' и 'планы' для оказания давления на Запад, чтобы заставить Украину сделать односторонние уступки в отношении своего суверенитета и территориальной целостности."

06:27 Зеленский: Жесткие меры США могут ускорить конец российской агрессииЖесткие меры со стороны администрации США могут потенциально ускорить конец российской агрессии против Украины, согласно президенту Украины Володмиру Зеленскому. "Теперь, в конце года, у нас есть значительная возможность укрепить сотрудничество между Украиной и США", - заявил Зеленский через свой Telegram-канал после встречи с bipartisan delegation американского конгресса. Зеленский сейчас в США на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и для представления своего "плана победы" американскому правительству.

05:44 Подростки якобы подожгли вертолет Ми-8 в Омске

Два несовершеннолетних в России, 16 лет, якобы подожгли вертолет Ми-8 на аэродроме в Омске в прошлую субботу, согласно Telegram-каналу Baza. Якобы, они признались в получении $20,000 взятки через Telegram для поджога. Российские СМИ сообщают о серьезных повреждениях вертолета в результате. Этот инцидент напоминает другой случай 11 сентября, когда двое подростков подожгли вертолет Ми-8 на аэродроме в Ноябрьске в Тюменской области. Были неоднократные случаи саботажа, такие как сход поездов, в различных регионах России. В январе украинская военная разведка (ГУР) якобы обвинила неизвестных противников режима Путина в нападениях на некоторые российские железные дороги.

04:44 Г7 рассмотрит вопрос о поставках дальнобойных ракет для КиеваГруппа семи (G7) собирается рассмотреть вопрос о поставках дальнобойных ракет для Украины.

12:50 Министры иностранных дел G7 обсудят возможные поставки дальнобойных ракет в Украину

Министры иностранных дел стран G7 соберутся на следующей неделе, чтобы рассмотреть вопрос о возможных поставках дальнобойных ракет, способных достичь территории России, в Украину. Об этом объявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Josep Borrell на Генеральной ассамблее ООН. Кажется очевидным, что Россия получает новое оружие, в том числе иранские ракеты, несмотря на неоднократные отрицания Тегерана.

03:50 Зеленский: "Облегчение от войны в пределах досягаемости"

Украинский президент Владимир Зеленский излучает оптимизм в отношении скорого окончания конфликта с Россией. В интервью американскому телеканалу ABC News он заявил: "Я верю, что мы ближе к миру, чем кажется". Он также призывает США и других партнеров продолжать поддерживать Украину.

02:50 Жертвы после российских атак на Запорожье

Российские войска атаковали юго-восточный украинский город Запорожье ночью, в результате чего один человек погиб, как сообщил региональный губернатор Иван Федоров. Пять человек, в том числе 13-летняя девочка, получили ранения, сообщил официальный представитель города, который spoke с общественным вещателем Suspilne. По меньшей мере 23 человека получили ранения в результате предыдущих атак на город в течение дня и предыдущей ночи. Федоров сообщил в Telegram, что в последней атаке было разрушено два дома, но не уточнил, какое оружие было использовано. Российские войска также атаковали инфраструктуру в городе, в результате чего возник пожар, который пожарные быстро потушили без причинения вреда.

01:29 Украинские войска под давлением в Покровске

Украинская армия продолжает сражаться под давлением на востоке страны, как сообщают свои источники. "Ситуация остается напряженной в районе Покровска и Курахово", - отмечается в вечернем обновлении Генерального штаба в Киеве. Более 125 российских атак вдоль фронта, более половины (50+) произошли в этом секторе. "Основные усилия врага были сосредоточены на Покровске", - уточнил украинское военное руководство. Хотя независимые аналитики приписывают украинцам замедление российского наступления на стратегически важный Покровск, ситуация остается опасной для защитников вблизи еще южнее Курахово. Адванс российских сил в районе горнодобывающего города Хирнык угрожает окружить несколько подразделений там. Аналогичное окружение оборонительных позиций, похоже, вот-вот произойдет еще южнее, в районе города Вугледар, который россиянам так и не удалось захватить прямыми атаками.

00:28 Американский гражданин осужден в России за попытку похищения

Американский гражданин был приговорен к шести годам лишения свободы в России за попытку вывезти своего российского ребенка без согласия матери, как сообщили судебные власти. Суд в Калининградской области признал мужчину виновным в попытке похищения и приговорил его к отбыванию наказания в исправительной колонии. По приговору суда, американец пытался вывезти из страны своего четырехлетнего сына в июле 2023 года. "Без получения согласия матери он пытался вывезти ребенка из страны", - объяснил суд на сервисе Telegram. Он якобы пытался перейти в Польшу через лес с ребенком, прежде чем был задержан пограничниками. Отношения между США и Россией особенно напряжены из-за конфликта в Украине.

23:14 Россия сообщает о жертвах после атаки на Белгород

Местные власти сообщают о трех погибших в результате атаки на российский village возле украинской границы. Village Архангельское, в пяти километрах от границы, "было обстреляно украинской армией" в понедельник, как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на сервисе Telegram. Погибли два взрослых и подросток, и еще двое человек, один из которых ребенок, получили ранения, согласно заявлению Гладкова.

21:35 Forbes: Как единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" уходит в небытие, его экипаж направляют на войну в Украине

Несмотря на то, что "Адмирал Кузнецов" является единственным российским авианосцем, запущенным в 1980-х годах, его путь был полон трудностей, с ограниченными развертываниями и множеством неудач. Как сообщает Forbes, члены его 15-тысячного экипажа направляются на battlefield в Украине, не на своем авианосце, а как пехота в своем собственном батальоне. Этот шаг является частью российской стратегии по достижению ежемесячных квотов по призыву, которые, как сообщается, составляют около 30 000 новых бойцов в месяц. В то же время "Адмирал Кузнецов" продолжает ухудшаться и все больше склоняется к тому, чтобы стать долговременным жителем побережья Мурманска, где он находится уже некоторое время.

Вы можете изучить его прошлое здесь.

В свете потенциальной угрозы традиционной войны в Европе немецкая армия может провести масштабные военные операции, используя железнодорожный, автомобильный или воздушный транспорт для поставок войск и ресурсов, как необходимый ответ на нарушение Россией международного права.

Учитывая масштабные военные учения в порту Гамбурга, важно, чтобы НАТО оставалась бдительной и отрабатывала организацию военной транспортировки, обеспечивая безопасность целых автоколонн, чтобы сдерживать потенциальных противников.

Читайте также: