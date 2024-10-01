В 15:15 Баербок признает, что российские кампании дезинформации особо ориентированы на молодых людей.

15:01 Россия Увеличивает Расходы, Молчание о Военных РасходахАдминистрация России представила проект бюджета на 2025 год в российский парламент. Проект указывает на рост федеральных расходов до примерно 400 миллиардов евро в следующем году, что на 12% больше, чем в 2024 году. Никакой информации о расходах в военном секторе не раскрывается. Финансовое ведомство просто упоминает, что "значительные средства" будут выделены "на оснащение армии необходимым оружием и оборудованием, на компенсацию потерь и на поддержку предприятий военной промышленности".

14:24 Российский Суд Вынес Приговор За Атаку на ПатриотаВ судебном процессе по поводу нападения на российского патриотического писателя Сахара Прилепина, подсудимому вынесен приговор - пожизненное заключение. Преступник родом из восточноукраинского Донбасса и, по сообщениям СМИ, ранее сражался на стороне пророссийских сепаратистов. Прилепин - ярый сторонник военной интервенции России в Украину и получил ранения в результате взрыва в мае 2023 года в Нижегородской области. В результате инцидента погиб его водитель.

13:51 Россия Готовится Призвать 133 000 Новых Солдат ОсеньюНачиная с завтрашнего дня и до конца года, Россия планирует призвать 133 000 человек на военную службу, сообщает украинская пресса. По словам Путина, он подписал указ о проведении осенней призывной кампании. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящие в запасе. В обмен солдаты, чей срок службы истек, будут освобождены от военной службы.

13:14 Украина Сообщает о Жертвах и РаненияхВ результате российских ударов беспилотников один человек погиб и несколько получили ранения, сообщает украинская пресса. В Купянске, Харьковской области, погиб мужчина, а в Херсоне трое людей в возрасте от 53 до 72 лет получили ранения, сообщает украинское государственное информационное агентство со ссылкой на местные власти.

12:36 Россия Подтверждает Захват Еще одной Деревни в Донецкой ОбластиРоссийская армия заявляет, что захватила еще один населенный пункт на востоке Украины. Российские войска "активно освободили деревню Нелеповка", объявило Министерство обороны России, используя российское название поселения Нелепивка в Донецкой области. В этом регионе Украина недавно объявила о территориальных успехах. С нескольких месяцев российские солдаты продвигаются против украинских сил, которые уступают в численности и вооружении, на востоке Украины. Нелеповка находится примерно в 5 километрах к югу от города Торецк. Торецк находится под контролем Украины, но находится под российским обстрелом уже несколько недель. Российские войска медленно продвигаются к городу Покровск. Этот горнодобывающий город имеет важное значение для логистической поддержки украинской армии.

11:55 Партизаны Заявляют о Разрушении Линии ПоставокRussiansПартизанская группа "Атеш" заявляет, что разрушила железнодорожный путь, используемый российскими силами для поставки оборудования и боеприпасов на передний край в российской области Курск. Украинское государственное информационное агентство Ukrinform цитирует соответствующий пост в Telegram от партизанской группы. Эта организация, как она сама заявляет, состоит из украинцев, крымских татар и членов российской оппозиции и была основана на Крымском полуострове два года назад.

11:26 Мунц: Российские Граждане Не Верят Антикоррупционной КампанииВ следующем году 40% государственного бюджета России будет выделено на сектор обороны, согласно текущему проекту бюджета. Одновременно с этим в соответствующем министерстве с момента смерти лидера путча Евгения Пригожина ведется антикоррупционная кампания. Однако эта инициатива не вызывает доверия у граждан, как объясняет репортер ntv Рейнер Мунц в Москве:

11:01 Американский Гражданин Может Получить Десятилетия в Тюрьме за Поддержку УкраиныАмериканский гражданин Стивен Хаббард признался в суде в Москве в совершении преступления, связанного с наемничеством. Он якобы получал плату за борьбу на стороне Украины против России, сообщает российское государственное информационное агентство РИА. Если будет признан виновным, 72-летний мужчина может получить от 7 до 15 лет тюремного заключения.

10:20 Удар Беспилотника в Киеве Вызвал Несколько ПожаровЖилое здание сгорело и пострадало в результате широкомасштабной атаки беспилотников в Киеве прошлой ночью, сообщает местная власть, сообщает украинский новостной портал Ukrainska Pravda. Жертв нет. Обломки сбитых беспилотников вызвали пожары в пяти районах региона, сообщается далее. Все беспилотники были сбиты, сообщают украинские источники.

09:36 Путин: Россия "Достигнет Всех своих Целий"Президент России Владимир Путин вновь заявил о своей приверженности войне против Украины. "Все наши цели будут достигнуты", - сказал он в видеообращении по случаю второй годовщины якобы аннексии четырех регионов Украины. Российский президент также вновь повторил свою аргументацию в пользу вторжения в Украину, назвав ее правительство "неонацистской диктатурой". Россия отправила soldiers в Украину, чтобы защитить русскоязычное население там, заявил он, обвиняя "западных элит" в превращении Украины в "колонию, военный плацдарм с Россией в качестве врага".

08:46 Командир бригады, защищавшей Вугледар, сменёнКолонел Иван Винник, командир 72-й отдельной механизированной бригады Украины, которая защищала ожесточенно оспариваемый город Вугледар, был отстранен от должности. Об этом сообщает "Киевский независимый", ссылаясь на командование Северного объединения сил. Причина - продвижение по службе и передача боевого опыта. Его преемник пока не назван. Под командованием Винника бригада защищала город более двух лет. Украинские военные эксперты опасаются, что российские подразделения вскоре могут захватить этот небольшой город в южном секторе Донбасса.

08:04 В Николаевской области зафиксирован пожар из-за удара российского дронаВ результате удара российского дрона загорелся важный объект в Николаевской области в районе Баштанки, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на главу районной военной администрации. Конкретный объект, охваченный пламенем, не уточняется.

07:24 Киев отражает длительную российскую атакуВ течение ночи на Киев было совершено нападение, которое продолжалось более пяти часов, сообщают местные власти. Все входящие дроны были перехвачены, сообщает "Укринформ" со ссылкой на власти. Атака была проведена волнами с разных направлений.

06:44 Россия отправляет заключенных на фронтРоссийские правоохранительные органы реализуют закон, освобождающий от уголовной ответственности тех, кто соглашается служить в армии Министерства обороны. Заключенные из разных регионов, в том числе Брянской, Нижегородской, Новосибирской областей, Республики Коми, Алтайского края и незаконно аннексированного Крыма, получили такую возможность, сообщает российская оппозиционная пресса. Эти сообщения подтверждаются Вашингтонским центром изучения войны (ISW).

06:13 Зеленский комментирует ежедневный обстрел управляемыми бомбамиРоссия продолжает атаковать Украину с невероятной жестокостью, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении. Ежедневно российские войска запускают примерно 100 управляемых бомб, целенаправленно нацеленных на цели в украинской территории. Недавно в результате атаки на промышленный город Сaporizhzhia были ранены 14 человек. Также управляемые бомбы были запущены в Харьковскую, Донецкую и Сумскую области. "Это ежедневный террор", - говорит Зеленский, подчеркивая необходимость усиления дальнобойных возможностей и систем ПВО Украины, а также введения дополнительных санкций против России.

05:43 Генеральный штаб Украины выражает обеспокоенность по поводу ВугледараРоссийские войска продолжают атаковать украинские оборонительные линии в Донбассе, сообщает Генеральный штаб Украины. Близ Покровска было отбито 13 атак, а у Курakhove было остановлено 17 попыток продвижения российских войск. В районе Вугледара продолжаются ожесточенные бои. Украинские военные эксперты опасаются, что этот небольшой город, который оспаривается уже два года, вскоре может пасть под натиском российских сил.

04:46 Киев готовится к продолжению ударов дроновКиев снова стал целью множественных российских атак дронов ночью, сообщают украинские военные источники. Силы ПВО активно отражают атаки в течение нескольких часов. "#Мэр Киева Виталий Кличко сообщает в Telegram, что несколько вражеских дронов работают над городом и вокруг него", - пишет Кличко в Твиттере. Свидетели сообщают о многочисленных взрывах, указывающих на использование систем ПВО. На данный момент нет сообщений о повреждениях или жертвах после последних атак. Сообщается, что воздушная тревога действует в Киеве и прилегающих районах с около 1:00 по местному времени (00:00 UTC), а также по всей восточной Украине. Ранее украинские военные сообщали о группах российских атак дронов на столицу и западную Украину. Кроме того, запуск нескольких управляемых бомб с территорий, контролируемых Россией в Украине, был зафиксирован около 4:40 по местному времени, сообщают военные источники.

03:45 Комиссия по Хельсинки призывает США пересмотреть политику в отношении РоссииБипартийная комиссия по Хельсинки призывает США пересмотреть свой подход к России после окончания холодной войны и признать Москву постоянной угрозой глобальной безопасности. Как сообщает "The Hill", комиссия призывает Вашингтон пересмотреть свои отношения с Россией, подобно тому, как он пересматривает позицию Китая. Рекомендации противоречат позициям бывшего президента США Дональда Трампа и некоторых его республиканских сторонников в Конгрессе, которые считают, что США вкладывают слишком много в европейскую безопасность. Трамп подчеркивает важность прямых переговоров между Украиной и Россией, но председатель комиссии по Хельсинки, республиканец Джо Уилсон, скептически относится к возможности заключения сделки с Кремлем Владимира Путина.

02:49 Киев отвечает на российский удар дрономКиев подвергается attaque российских дронов, сообщают украинские военные источники. Силы ПВО задействованы для отражения атак. Очевидцы сообщают о множестве громких взрывов и поврежденных объектах, указывающих на использование систем ПВО. В настоящее время воздушная тревога действует в Киеве и прилегающих районах, а также по всей восточной Украине.

00:14 Россия: Украинцы снова атаковали трансформатор поблизости от АЭСКак сообщает администрация подконтрольной России Запорожской АЭС, украинские войска вновь атаковали расположенный поблизости трансформатор, причинив повреждения другому трансформатору. Руководство АЭС объявило в Telegram, что артиллерийский удар поразил трансформатор на электростанции "Радуга" в городе Энергодаре на юго-востоке Украины. Было опубликовано фото, на котором виден дым, поднимающийся с крыши здания. К счастью, подача электроэнергии в Энергодаре осталась неизменной. Запорожская АЭС, состоящая из шести реакторов, является крупнейшей в Европе. Ее захватили российские силы в начале вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Обе стороны регулярно обвиняют друг друга в нападении или планировании атаки на электростанцию.

23:15 Зеленский отвергает угрозы ядерной войны: "Путин любит жизнь"Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в отношении продолжающихся ядерных угроз со стороны президента России Владимира Путина в интервью Fox News. По мнению Зеленского, Путин "очень любит жизнь" и, скорее всего, не станет использовать ядерное оружие. "Трудно сказать, что у него на уме", - признал Зеленский. "Он мог бы использовать ядерное оружие против любой страны - или не использовать. Но я не верю, что он это сделает".

22:10 Позиция ФПО по войне в Украине и России: благословение зависимости от газаПосле значительных изменений в политическом ландшафте Австрии из-за парламентских выборов праворадикальная ФПО празднует беспрецедентную победу с 28,7% голосов, согласно прогнозам. В своей предвыборной программе праворадикальные популисты выразили критическую позицию в отношении ЕС в области внешней политики, несмотря на войну в Украине. Несмотря на продолжающийся конфликт, партия сохраняет сочувственную позицию по отношению к России и не считает зависимость Австрии от российского газа проблемой. С 2018 года Австрия и Россия подписали контракт на поставку газа, который действует до 2040 года. Этот контракт включает обязательство покупать значительные объемы природного газа и пункт о выплате даже в случае, если газ не будет поставлен. С января по май 2024 года более 90% импорта газа Австрией приходилось на Россию.

21:37 Премьер-министр России направляется в ТегеранПремьер-министр России Михаил Мишустин летит в Тегеран на встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, на фоне эскалации tensions в Среднем Востоке. Встреча запланирована на понедельник, как объявило российское правительство. Помимо встречи с вице-президентом Ирана Мохаммадом Реза Арефом, Мишустин планирует обсудить различные аспекты российско-иранского сотрудничества, в том числе торговлю, экономику, культуру и гуманитарную помощь в Тегеране. Западные страны обвиняют Иран в поставках дронов и ракет для военной операции России в Украине. Иран опровергает эти обвинения.

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Российский парламент получает президента Совета для утверждения проекта бюджета на 2025 год, который предусматривает значительное увеличение федеральных расходов на оборону. Несмотря на упоминание о выделенных средствах на военное оборудование, проект остается сдержанным в отношении подробностей в военной сфере.

При рассмотрении дела об избиении российского патриотического писателя Захара Прилепина не упоминалось о президенте Совета, но подсудимому грозит пожизненное заключение.

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