В 14:36 Зеленский предлагает, чтобы Индия стала местом проведения предстоящей мирной конференции.

14:13 Папа Франциск критикует запрет Православной церкви, связанной с Россией, в УкраинеПапа Франциск критически воспринял запрет Православной церкви, связанной с Россией, в Украине. Обсуждая закон, изданный президентом Володимиром Зеленским, Папа сказал в своей воскресной молитве: "Ни одна христианская церковь не должна быть ликвидирована прямо или косвенно. Церкви не должны трогать!" Украина оправдывает запрет из-за поддержки Московского патриархата российского вторжения. Папа обратился к десяткам тысяч верующих на площади Святого Петра: "Не грешит тот, кто молится. Если кто-то причиняет зло своему народу, он виновен. Но он не грешил, потому что молился."

13:43 "Жестокое военное преступление" - Украина осуждает "целенаправленную атаку" на отель в КраматорскеМинистерство иностранных дел Украины осудило российскую атаку на отель в Краматорске, где проживали иностранные журналисты. Об этом сообщил спикер министерства Георгий Тихый на X. "Вчера вечером еще одно жестокое и целенаправленное российское нападение произошло в жилых районах Краматорска и повредило иностранных журналистов в отеле," - написал спикер. По словам Тихого, целенаправленные атаки на представителей СМИ стали стандартной тактикой российской войны. "Эти жестокие военные преступления должны быть осуждены и наказаны," - добавил спикер министерства.

13:14 После российских атак на Сумы: полиция сообщает о 4 погибших и 13 раненыхРоссийская армия атаковала украинский регион Сумы 261 раз вчера, согласно местной полиции. По меньшей мере, четверо погибли, и 13 были ранены в атаках на северный регион. Как сообщает украинская газета "Украинская правда", были повреждены шесть жилых зданий, 26 домов, учебное заведение, хозяйственные постройки, автомобили, газопровод и магазины. Кроме того, загорелась сухая трава на площади примерно два гектара.

12:42 Зеленский обрушивается на Путина: "Больной старик с Красной площади"В День независимости Украины президент Владимир Зеленский не только представил новый украинский беспилотник Palianytsia. Глава государства также высмеял российского лидера Владимира Путина в видеообращении: Зеленский назвал российского президента "больным стариком с Красной площади" из-за его ядерной риторики. 71-летний Путин - "больной старик с Красной площади, который непрерывно угрожает всем красной кнопкой," - сказал Зеленский, "(он) не dictate нам ни одной из его красных линий."

12:14 Министерство энергетики: более 500 украинских общин все еще без электроэнергии после атак

Более 500 общин в Украине остаются без электроэнергии после российских атак на энергоинфраструктуру страны, сообщает Министерство энергетики Украины, согласно государственному новостному агентству Укринформ. Ситуация в энергетическом секторе сложная, но ограничений для потребителей не введено. Сообщается, что техникам уже удалось восстановить электроэнергию для более чем 7200 человек. Министерство призывает граждан экономно и ответственно использовать электроэнергию, особенно вечером. Из-за массированных атак российских войск энергетическая система серьезно повреждена и все еще крайне уязвима для сбоев.

11:38 Украина: 160 столкновений с российскими войсками вдоль линии фронта за день

Украинская сторона зафиксировала 160 столкновений вдоль линии фронта вчера, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром. Интенсивные бои происходили в десяти секторах, наиболее напряженная ситуация наблюдалась в направлении Покровска. Сообщается, что российские войска инициировали пять атак с 15 ракетами и 95 атак с 127 управляемыми авиационными бомбами на украинские позиции, а также города и villages.

10:57 Журналист Reuters пропал после ракетного удара по отелю - ведутся поиски в развалинах

Российские войска атаковали отель в восточноукраинском городе Краматорске вчера вечером, согласно украинским сообщениям, в результате чего пропал журналист Reuters. Двое других были ранены. Сообщение от новостного агентства гласит, что шестеро журналистов Reuters проживали в отеле Сапфир, когда произошла атака. Здание "явно было поражено ракетой" вчера. "Один из наших коллег все еще пропал, и двое других были переведены в больницу для лечения," - говорится в сообщении. Они сотрудничают с властями в Краматорске. Губернатор Donetskской области написал в Telegram, что "российские войска атаковали Краматорск," ранив двух журналистов и оставив одного пропавшим. "Власти, полиция и службы спасения на месте. Ведутся работы по расчистке завалов и спасательные операции." Министерство обороны России не сразу ответило на запрос комментария. Генеральная прокуратура Украины заявила в заявлении, что "российские войска атаковали город Краматорск, вероятно, используя ракету Iskander-M," и начала "прелюдию к расследованию" атаки. Ракета ударила в 22:35 по местному времени вчера.

Обновление в 13:30: Количество раненых журналистов Reuters было увеличено до четырех, согласно главе регионального военного управления Donetsk, Вадиму Филяшкину, через Telegram.

10:44 Командующий ВВС: почти все российские Shahed дроны перехвачены и уничтожены прошлой ночью

Украинские силы ПВО отлично справились прошлой ночью, перехватив и уничтожив семь из восьми российских Shahed дронов, согласно государственному новостному агентству Укринформ, цитируя командующего ВВС Николая Олещука. Не только украинские защитники перехватили большинство камикадзе-дронов, но и большинство выпущенных ими ракет.

10:20 Украина: Отель в Краматорске пострадал от обстрела российских войск - несколько западных журналистов раненыСообщается, что несколько западных журналистов получили ранения в результате обстрела российских войск в восточноукраинском городе Краматорск ночью. Отель стал мишенью, и двое людей были спасены с ранениями, а еще один все еще находится под завалами. Об этом сообщил губернатор Донецкой области Вадим Филяшкін в Telegram. Уточняется, что все пострадавшие - граждане Украины, США и Великобритании. Обстрел подтверждается пророссийскими блогами, которые сообщают о массированной бомбардировке Краматорска с использованием реактивных бомб ФАБ-1500. Однако также сообщается, что были поражены машиностроительный завод и несколько военных объектов.

09:54 США критикуют экспорт в Россию: Новые американские экспортные правила вызывают недовольство КитаяКитай выразил обеспокоенность по поводу ужесточения правил экспорта, введенных США в отношении многих компаний из этой страны. Министерство торговли Китая заявило, что этот шаг нарушает мировой порядок торговли и препятствует нормальному товарообмену. В ответ на решение, принятое правительством США в прошлую пятницу, которое включило 105 компаний в список ограничений, Министерство торговли объявило, что примет необходимые меры для защиты законных прав своих компаний. Эти компании были включены в список из-за различных причин, в том числе за пересылку американской электроники российской военной промышленности и производство дронов, используемых Россией в ее вторжении на Украину. Теперь этим компаниям придется получать труднодоступные лицензии.

09:29 ISW призывает к неограниченному использованию дальнобойных ракет для УкраиныАмериканский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) призывает к всеобщему одобрению использования дальнобойного оружия на территории России украинскими войсками. Несмотря на перемещение военно-воздушных сил вглубь тыла, множество военных целей все еще находятся в досягаемости американских ракет ATACMS, которые уже используются Украиной, но не для атак на российскую территорию из-за ограничений из Вашингтона. ISW оценивает, что более 250 военных и паравоенных целей в России находятся в досягаемости ракет ATACMS, предоставленных Украиной США. Однако на данный момент разрешены только атаки с помощью установок HIMARS и ракет GLMRS. "Это позволяет Украине атаковать не более 20 из 250 целей", - отмечает ISW.

09:06 Киев сообщает о "нейтрализации" 1190 российских солдат за один деньПотери российских войск остаются значительными, согласно официальным данным из Киева. Сообщается, что более 1190 российских солдат были убиты или ранены в течение одного дня в ходе конфликта. Министерство обороны Украины сообщает, что с начала конфликта в феврале 2022 года было "нейтрализовано" более 607 680 российских солдат. Министерство также сообщает о потере пяти танков (8547) и других активов. С начала российского вторжения Украина сообщила о более чем 16 600 бронетранспортерах и около 14 000 дронов, которые больше не находятся в распоряжении российской военной промышленности или были уничтожены. Эти цифры не проверены. Москва, в свою очередь, молчит о своих потерях на Украине.

08:39 ВВС Украины сообщают об успешном перехвате большинства российских ракет и дроновРоссия запустила несколько ракет и дронов в северные и восточные части Украины накануне вечером, сообщают украинские источники. "Большинство ракет не достигли своей цели", - сообщает ВВС. Россия использовала баллистическую ракету типа "Искандер-М", крылатую ракету типа "Искандер-К" и шесть управляемых ракет. Число сбитых ракет и дронов не сообщается. В то же время восемь из девяти российских ударных дронов были уничтожены.

08:08 Шесть человек ранены в результате ночного ракетного обстрела России в ХарьковеЧисло жертв ночного ракетного обстрела района Слободской в Харьковской области возросло до шести, как сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, как сообщает государственное информационное агентство Ukrinform.

07:32 Зеленский хвалит развертывание новых ракетных дронов Palianytsia, произведенных в УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский похвалил новые ракетные дроны Palianytsia, разработанные в Украине. Украинский лидер заявил, что эти ракетные дроны и другие военные инновации Украины необходимы стране из-за задержек в принятии решений некоторыми из ее международных партнеров. "Сегодня состоялся первый и успешный боевой дебют нашего нового оружия", - сказал он, как сообщает "Киевский независимый". "Ракетный дрон совершенно нового класса, Palianytsia".

06:55 Командир Азова критикует обмен пленными: среди освобожденных нет бойцов АзоваВ обмене пленными между Россией и Украиной, состоявшемся накануне, не участвовали бойцы Азова, сообщает украинское командование. Командир бригады Денис Прокопенко сообщил об этом, ссылаясь на командира бригады Дениса Прокопенко. Командир полка "Азов" выразил разочарование тем, что ни один из бойцов "Азова", удерживаемых Россией более двух лет, не был включен в обмен.

06:14 Губернатор подтверждает пять жертв украинского авиационного удара по российскому региону БелгородПять человек погибли и 12 получили ранения, четверо из них тяжелые, в результате украинского авиационного удара по российскому пограничному региону Белгород накануне вечером, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Трое детей также получили ранения, двое из них госпитализированы. Украина усилила свои атаки на российскую территорию и продвинулась в регион Курск, граничащий с Белгородом, в начале августа. Белгород часто подвергается украинским авиационным и дроновым ударам в ответ на атаки с российской стороны.

05:47 Россия: жертвы среди гражданского населения в результате обстрелаГубернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в результате артиллерийского обстрела в городе Ракитное в юго-западной части России погибли пять мирных жителей и ранено 12. Данные не были независимо подтверждены, и Украина пока не сделала заявлений по этому инциденту.

04:26 Обстрелы в СумахПо данным военного администрации региона, город Сумы подвергся ракетным обстрелам. Два ракетных удара привели к семи ранениям, двое из которых находятся в критическом состоянии. Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Сум в субботу вечером.

03:35 Обстрелы Харькова и ЧугуеваГубернатор Олег Синегубов сообщает, что российская армия обстреляла Харьков и Чугуев. Один человек получил ранения, и в Харькове было зарегистрировано сильное взрывы. Мэр города Игорь Терехов подтвердил взрыв на Telegram. Причина взрыва пока неизвестна.

03:06 Украина предупреждает о боевых дронахСирены воздушной тревоги сработали на востоке и юге Украины ночью. Украинские Воздушные силы предупреждают о группе боевых дронов Shahed, движущихся над Черным морем в направлении южного региона Украины Миколаева. Ожидаются усиленные российские атаки в связи с Днем независимости Украины, который состоялся в субботу. Однако пока не произошло масштабной волны атак.

01:32 Венгрия обвиняет ЕС в прекращении поставок нефтиВенгрия считает, что Европейская комиссия может быть ответственна за прекращение поставок российской нефти. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, отказ Европейской комиссии помочь в обеспечении энергетической безопасности Венгрии и Словакии подразумевает приказ из Брюсселя Киеву прервать поставки нефти в Венгрию и Словакию. Европейская комиссия первоначально отказалась комментировать этот вопрос. В июне Украина добавила российского нефтепроизводителя Лукойл в санкционный список и заблокировала трубопровод Дружба, что затронуло страны, такие как Венгрия и Словакия.

22:12 Российские войска ранят женщин в селе НовоосиновкаРоссийские солдаты атаковали село Новоосиновка в Купянском районе Харьковской области, ранив четырех женщин. После сообщения об инциденте на Telegram глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что нападение произошло около 12:00. В результате инцидента загорелось частное здание, пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Проводится расследование последствий инцидента.

21:03 Министр обороны Великобритании: Украина ведет длительную борьбу против РоссииДжон Хили, министр обороны Великобритании, поздравляет Украину с Днем независимости в гостевой статье на "Европейской правде". "Тридцать три года назад сегодня Украина обрела свою независимость, обещая более светлое и процветающее будущее как суверенная демократия, освобожденная от контроля Советского Союза", - пишет Хили. Украинцы отмечают свой День независимости посреди войны, участвуя в существовании борьбе за сохранение свободы и независимости своей страны в условиях незаконного вторжения Путина. "Украина всегда была значительным аутсайдером в борьбе против более крупных сил и ресурсов России. Сегодня мы чествуем украинский народ", - пишет Хили. Они продолжают бороться с огромным мужеством, как военные, так и гражданское население. Сегодня Великобритания запускает кампанию, призывая людей по всему миру и за его пределами публично выразить свою поддержку Украине в социальных сетях, сделав "Шум в поддержку Украины". По словам Хили, наряду с военной и экономической помощью Великобритания также предлагает дружбу и солидарность.

20:05 Зеленский повышает Сырского до генералаПрезидент Украины Владимир Зеленский повысил до генерала главного командующего украинскими вооруженными силами Александра Сырского. Об этом сообщается в указе Зеленского. Ранее Сырский занимал должность colonel-general. Повышение является признанием достижений украинских сил в районе границы с Россией в Курске.

Подробности предыдущих событий можно найти здесь.

Военные операции украинских вооруженных сил были интенсивными, с более чем 160 столкновениями вдоль линии фронта, зарегистрированными в течение дня. Эти операции привели к перехватy и успешному уничтожению большинства российских Shahed-дронов украинскими силами ПВО прошлой ночью.

В результате этих военных операций Министерство энергетики Украины все еще сталкивается с последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру страны. Более 500 сообществ все еще остаются без электроэнергии, и ситуация сложная, но ограничений для потребителей не введено.

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