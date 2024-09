В 14:28 президент Ирана отправляется в поездку в Россию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.

13:55 Новый министр иностранных дел в Киеве предостерегает: не поддавайтесь на блефы Путина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига советует союзникам Киева не поддаваться на уловки президента России Владимира Путина. Сибига считает, что Путин пытается подорвать поддержку Украины. Вместо этого союзники должны укрепить ее, предлагает Сибига в Twitter. Он утверждает, что блефы Путина обычно не срабатывают. Сибига указывает на то, что Путин неоднократно угрожал серьезными последствиями, но так и не исполнил свои угрозы. Это было очевидно, когда Запад начал поставлять оружие Украине, Финляндия и Швеция присоединились к НАТО, и Украина получила свои первые истребители F-16. "Когда Путин сталкивается со силой, он отступает и находит способы оправдать это перед своим народом", - добавляет министр иностранных дел.

13:30 "Позиция Германии по ракетам Taurus вызывает споры"

Споры вокруг поставки немецких крылатых ракет Taurus Украине усиливаются, но канцлер Scholz остается непреклонным в своем решении не одобрять это оружие, как сообщает ntv со ссылкой на Kavita Sharma.

13:03 Губернатор: Пара погибла в результате ракетного удара в Одессе

По меньшей мере двое погибли в результате ракетного удара России по окраинам Одессы, сообщили украинские источники. Пара была найдена в субботу вечером, как объявил региональный губернатор. Еще один человек ранен. Preliminary data suggests that an outlawed cluster munition was used. The Ukrainian air force reports that two missiles struck the outskirts.

12:28 Украина: Мост и центр управления уничтожены

Украинские военные источники сообщают, что они уничтожили построенный Россией мост. Расположение моста не уточняется штабом украинской армии. Всего за предыдущий день было поражено шесть районов сосредоточения противника, либо с воздуха, либо артиллерией. Кроме моста, была уничтожена артиллерийская система. Также сообщается о ударе по центру управления и контроля.

11:58 Украинские женщины разминируют территории

Ведение войны между российскими войсками и украинскими солдатами привело к нехватке рабочей силы, особенно в традиционно мужских отраслях. В результате женщины все чаще привлекаются к работе, многие из них переобучаются. Зарубежный репортаж ntv освещает некоторых из этих женщин на юго-востоке страны и возле Киева.

11:25 Ишхингер предлагает ослабить ограничения на использование оружия для Украины

Вольфганг Ишхингер, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности, предлагает ослабить ограничения на использование западного оружия Украиной. "Было бы яснее и проще, если бы мы просто сказали: мы обязуем Украину использовать системы вооружения, которые мы поставляем, в пределах разрешений, установленных международным правом", - сказал Ишхингер газете "Süddeutsche Zeitung". Это означает не целевые удары по медицинским учреждениям, которые россияне часто атакуют, а только военные цели, такие как аэропорты или ракетные базы, даже если они находятся на территории России, чтобы предотвратить атаки с использованием управляемых ракет.

10:53 Обмены пленными между Украиной и Россией резко возросли после наступления в Курске

Резкий рост обменов пленными между Украиной и Россией может быть связан с наступлением Украины в Курске, как считают наблюдатели. Это наступление началось 6 августа. С тех пор состоялось три обмена, в которых приняли участие 267 пленных с обеих сторон, сообщает Институт изучения войны (ISW). В отличие от предыдущих шести месяцев (с 1 января по 6 августа), было всего три обмена, в результате которых было обменяно чуть более 400 украинских и российских заключенных. По словам украинских официальных лиц, наступление в Курске укрепило переговорную позицию Украины в обмене пленными с Россией, так как они продолжали настойчиво добиваться обмена.

10:16 Британцы: русские медленно продвигаются на восточном фронте

Российские войска продолжают продвигаться на восточном фронте Украины, но делают мало прогресса в районе Вугледара и юго-востока лесного центра Покровск, как сообщает Министерство обороны Великобритании. Однако в последние семь дней не было отмечено значительного прогресса в направлении Покровска.

09:46 Украина сообщает о нападениях беспилотников и ракет

Украинские Воздушные силы сообщают, что Россия запустила 14 беспилотников за ночь, из которых 10 были сбиты ПВО. Также была перехвачена одна управляемая ракета. Кроме того, было запущено две баллистические ракеты, но нет информации о их результате или каких-либо повреждениях или жертвах. Власти в Харьковской области признают пожары, вызванные российским обстрелом, а также повреждения многих зданий в Харькове.

09:10 Расширение системы оплаты проезда в метро по распознаванию лиц вызывает тревогу правозащитников

Правозащитники выражают обеспокоенность по поводу расширения системы оплаты проезда в метро, основанной на распознавании лиц, в России. Радио Свободная Европа / Радио Свобода, финансируемое США, сообщает, что метод "Фейс Пей", используемый в Москве в течение трех лет, вводится в шести дополнительных городах, включая Казань, что позволяет пассажирам регистрироваться и оплачивать проезд с помощью камерооборудованного устройства на турникете. Планируется ввести этот метод во всех российских метро в следующем году. В отчете отмечается, что в Москве камеры слежения использовались для задержания протестующих и журналистов. Адвокат по правам человека Андрей Федорков, работающий с запрещенной российской правозащитной организацией "Мемориал" в поддержку политических заключенных, выражает обеспокоенность по поводу системы оплаты и считает, что она может стать еще одним мощным инструментом для мониторинга и контроля граждан.

08:02 Москва: 29 беспилотных летательных аппаратов сбиты над территорией России

Министерство обороны Москвы сообщает, что российские системы ПВО сбили 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в различных регионах. БПЛА, якобы, были запущены с территории Украины, большинство из которых были перехвачены над Брянской областью, граничащей с Украиной.

07:31 Стегнер Объясняет Участие в Антивоенной ДемонстрацииРальф Стегнер, эксперт по внешней политике СДП, объясняет свое участие в демонстрации, на которой также будет выступать Сахра Вагенкнехт, основательница Левой партии. Стегнер подчеркивает, что выступает как социал-демократ, а не в союзе с кем-либо еще. Он признает, что среди выступающих есть люди, с которыми он не согласен, и множество призывов, с которыми он не согласен. "Пока фашисты, антисемиты и расисты исключены, я поддерживаю свободу слова." Демонстрация "Национальный митинг за мир" 3 октября в Берлине была организована инициативой "Никогда больше войны - положите оружие". Она призывает к переговорам для прекращения конфликтов на Украине и в секторе Газа и "никаких дальнейших поставок оружия на Украину, Израиль и в мир". Инициатива также критикует правительство Германии, возглавляемое СДП, за то, что оно более вооружено, чем когда-либо прежде. Критика в адрес демонстрации поступила от Михаэля Рот, представителя СДП по вопросам внешней политики, который заявил: "Россия и ХАМАС не упоминаются как инициаторы войны нигде, что является позором".Marie-Agnes Strack-Zimmermann, депутат от ФДП, прокомментировала участие Стегнера: "Это действительно вредит его собственной партии и правительству". Читайте больше здесь.

07:03 Харьков Под Верным Ударом СноваХарьков снова был обстрелян российской военной техникой, согласно украинским властям. По словам губернатора региона, здание на территории больницы было повреждено, а в образовательном учреждении после ракетного удара начался пожар. К счастью, жертв нет. Город часто подвергается обстрелам и находится примерно в 30 километрах от российской границы.

06:29 Оценка Увеличения Количества Российских Войск в Курской ОбластиПо мнению аналитического центра Институт изучения войны, украинское контрнаступление вызывает проблемы с персоналом у российской стороны: согласно данным института, российское военное командование вынуждено перебросить подразделения из Украины в Курскую область и направить новосозданные войска из России в Курск вместо фронта в Украине. Изначально в Курске было размещено 11 000 российских военнослужащих, но теперь украинцы оценивают их число от 30 000 до 45 000 человек.

05:11 Украина Начинает Производство 155-мм Артиллерийских СнарядовУкраина начала производство 155-мм артиллерийских снарядов, согласно заявлению украинского чиновника, данному изданию "Киевский независимый". Оleksey Kamyshin, бывший министр стратегических индустрий и нынешний внешний советник президента Владимира Зеленского, заявил, что производство оборонных материалов удвоилось под его руководством и должно утроиться к концу этого года.

03:04 Оставшийся Срок Президента США Будет Посвящен Укреплению Положения УкраиныПрезидент США Джо Байден намерен использовать оставшийся срок своего пребывания на посту для укрепления позиции Украины в ее конфликте с Россией, согласно заявлению его советника по национальной безопасности Джейка Салливана. На конференции Ялтинского европейского стратегического форума в Киеве Салливан объяснил, что Байден хочет поставить Украину в наилучшее возможное положение для успеха в течение следующих четырех месяцев.

01:43 Британские Политики Призывают Кира Стармера Разрешить Украине Использовать Дальнобойные Ракеты на Территории РоссииПять бывших британских министров обороны и бывший премьер-министр Борис Джонсон якобы порекомендовали лидеру лейбористов Киру Стармеру разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты на территории России, даже без поддержки США. Газета "Санди Таймс" сообщает, что они предупредили нынешнего премьер-министра, что "любая дальнейшая задержка только подстегнет президента Путина".

00:52 Начальник Разведки Украины Определяет Северную Корею Как Самый Большой Угрозой для Украины от Аллиев РоссииНачальник разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея представляет наибольшую угрозу для Украины среди союзников России. На конференции Ялтинского европейского стратегического форума в Киеве Буданов отметил, что военная поддержка Северной Кореи России, в том числе значительное количество боеприпасов, "значительно влияет на интенсивность боев". Он также упомянул, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын недавно укрепил свои отношения с Россией.

23:21 Украина: Россия Может столкнуться с Проблемами Призыва к середине 2025 года

По мнению Украины, Россия может столкнуться с проблемами призыва к середине 2025 года, согласно заявлению начальника украинской разведки Кирилла Буданова на конференции в Киеве, "правительство Москвы может оказаться в затруднительном положении: либо объявить мобилизацию, либо снизить интенсивность конфликта". Это может быть критическим для России. На данный момент нет заявлений от российского правительства.

22:20 Шольц Осуждает Российскую Атаку на Украину как "Глупую"

Оlaf Scholz, канцлер Германии, осуждает Владимира Путина за безрассудное рискованное поведение России, начав войну против Украины. На публичной дискуссии в Пренцлау, Бранденбург, Scholz, депутат от СДП, называет военные действия Путина "глупыми" с точки зрения России. Его имперские амбиции приводят к тому, что он отправляет тысячи российских солдат на смерть, что приводит к серьезным травмам и потерям. Кроме того, действия Путина наносят ущерб экономическим связям России со многими странами. Scholz заявляет, что Украина выйдет из конфликта с более сильной военной силой. Германия продолжит военную поддержку Украины, чтобы предотвратить ее распад и не допустить пренебрежения европейскими нормами. Scholz осуждает действия Путина, заявляя, что будущее России тратится впустую. Мирное решение возможно только в том случае, если Россия признает, что Украина не является подчиненной страной.

19:41 Putin Заявляет О Поддержке Свободы Слова, Несмотря На Иронию

Несмотря на возможную иронию, президент России Владимир Путин выступает за важность свободы слова и целостности данных. На видеообращении к участникам саммита СМИ БРИКС в Москве, приуроченного к 120-летию ТАСС, он заявил: "В сложном процессе формирования многополярного мира необходимо защищать подлинность информации". Он также отметил, что "подлинная свобода слова, выражающая разные точки зрения, способствует поиску компромиссов и сотрудничества в решении глобальных проблем". СМИ играют ключевую роль в формировании справедливого мирового порядка, предоставляя людям "объективное представление о мире". Однако свободы слова и прессы отсутствуют в России уже много лет. Медиа, критикующие правительство, запрещены и замалчиваются. Критиков преследует судебная система. С 1904 года ТАСС, российское агентство, работает под разными названиями и титулами. Часто воспринимается как спикер правительства, это крупнейшая медиа-организация страны.

20:24 Г7 Критикуют Поставки Ракетами Из Ирана В Россию

Влиятельные демократии "Группы семи" решительно осуждают поставки ракет из Ирана в Россию после сообщений о таких поставках. Несмотря на неоднократные международные призывы прекратить эти поставки, Иран продолжает поставлять оружие России, способствуя эскалации военной поддержки Ираном вторжения России на Украину, согласно совместному заявлению министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и Высокого представителя ЕС. Россия использует иранское оружие для убийства украинских гражданских лиц и нападения на критически важную инфраструктуру. Последний случай - Великобритания и США обвиняют Россию в получении баллистических ракет от Ирана. Иран отрицает эти утверждения. Заявление, выпущенное президентством Италии в "Группе семи", призывает Иран немедленно прекратить всю поддержку незаконной и неоправданной войны России против Украины и прекратить поставки баллистических ракет, дронов и связанной с ними технологии, представляющей непосредственную угрозу украинскому народу и европейской и международной безопасности. "Мы остаемся привержены тому, чтобы удерживать Иран ответственным за его неприемлемую поддержку незаконной войны России на Украине, которая подрывает глобальную безопасность". Германия, Франция и Великобритания уже ввели новые санкции против Ирана, а ЕС также планирует ввести более строгие меры. Подробнее здесь.

20:57 Шольц: Поддержка Для Суда Над Саботажниками Трубопровода "Северный Поток" В Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц называет саботаж трубопроводов "Северный поток" в Балтийском море "терактом". Шольц хочет судить виновных в Германии. Он заявляет об этом на публичной дискуссии как член СДПГ в бранденбургском городе Пренцлау. "Я дал поручение всем соответствующим службам безопасности и федеральному генеральному прокурору провести расследование без исключений", - подчеркивает он, "ничего не будет укрыто". Он также добавляет, что хочет судить тех, кто виновен, в немецком суде, если они могут быть захвачены. Шольц также комментирует, что "большая ложь", что федеральное правительство отказалось от российского природного газа. Это Россия прекратила поставки газа через трубопровод "Северный поток 1". Повышение цен, государственные субсидии и поиск других источников газа обошлись Германии "более чем в 100 миллиардов евро". Взрывы трубопроводов произошли после того, как Россия уже прекратила поставки газа в Западную Европу через Балтийское море. В августе федеральный генеральный прокурор выдал ордер на арест гражданина Украины, обвиняемого в акте саботажа.

21:41 США: Задержки С Помощью Украины Объясняются Логистическими Проблемами

Задержка поставок военной помощи США Украине объясняется сложными логистическими проблемами, согласно США. Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, на конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве заявляет, что это не вопрос политической воли, а сложности с доставкой необходимых поставок в зону конфликта. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается Украина, Салливан утверждает, что США "должны сделать больше" и "сделать это лучше". Президент США Джо Байден "определенно" намерен использовать оставшееся время своего президентства, чтобы поставить Украину в лучшее положение для победы. Байден и президент Украины Владимир Зеленский встретятся на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября, как объявил Салливан.

Украинские войска продвигаются в своей наступательной операции в западном российском регионе Курск, но также терпят поражения из-за контрнаступлений России. Канал украинской армии "Глубокий государство" заявляет, что украинские войска захватили три поселения. Однако контрнаступления России заставляют украинские войска отступать от деревни Снагость. Карта "Глубокого государства" показывает значительное проникновение России в украинские оборонительные линии. Эти события на данный момент не могут быть независимо подтверждены. В начале августа украинские войска проникли в российский регион Курск и, как сообщается, захватили около 1300 квадратных километров и примерно 100 поселений, в том числе город Суджа. Эксперты оценивают более скромные территориальные приобретения. На этой неделе российские силы предприняли первую крупную попытку выдворить украинские войска.

19:20 Шольц отверг планы по поставкам в будущем ракет "Таурус" в Украину Федеральный канцлер Олаф Шольц категорически отказался от любых планов по отправке дальнобойных высокоточных боеприпасов в Украину. Эта позиция не меняется, независимо от решений, принятых союзниками. Во время беседы с гражданами в Пренцлау, Бранденбург, Шольц ясно заявил, что Германия не будет поставлять ракеты "Таурус", способные долететь до Москвы из Украины (примерно 500 километров). Он подчеркнул: "Я это отверг. И то же самое относится к другой военной технике такого же радиуса действия". Эта позиция сохраняется, даже если другие страны принимают другие решения. Наиболее дальнобойное оружие, поставленное Германией в Украину, — это установка "Марс-2" с ограниченным радиусом действия 84 километра.

