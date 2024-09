В 14:10 Зеленский сообщает, что российская ракета сровняла мечеть в Киеве.

В 05:39, 06:20 и 09:29 (см. записи) российское авиационное нападение на Киев ночью существенно повредило мечеть и соседний исламский общинный центр. В публикации в X президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия не уважает этические или человеческие ценности и пренебрегает любой религией или верой. "Она продолжает свою разрушительную кампанию против украинского населения, стремясь разрушить все наши общины и даже святые места поклонения", - добавляет Зеленский. Главный религиозный лидер мечети Вадим Дашевский рассказал Reuters о нападении на мечеть.

13:39: Видео показывает интенсивную волну дронов в Москве и вокруг нееУкраина проводит масштабное нападение дронами, целями являются районы в Москве и вокруг нее. Взрыв зафиксирован на камеру на нефтеперерабатывающем заводе, который находится всего в 16 км от Кремля. Еще два электростанции также пострадали. Российские сообщения сообщают, что более 150 украинских дронов были перехвачены.**

12:58: Польша выступает за сбивание российских дроновМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Польша имеет моральную обязанность сбивать российские дроны и другие самолеты, приближающиеся из Украины перед входом в польское воздушное пространство. Сикорский выразил свою позицию британской "Финансовой газете" (FT), заявив, что это было бы законным актом самообороны, так как риск травм от обломков был бы значительным, если бы их разрешили войти. Позиция Сикорского противоречит официальной позиции НАТО, которая считает риск эскалации конфликта через прямое столкновение с российскими силами высоким.**

12:12: Мунц: Реакция России на победы AfD и BSW на выборахРезультаты выборов в ландраты в Тюрингии и Саксонии вызывают обсуждение в России. Корреспондент ntv Рейнер Мунц обсуждает реакцию на победы AfD и BSW, а также как Россия справляется с тем, что, возможно, является самым масштабным нападением дронов на российскую столицу когда-либо.**

11:40: Путин хвалит скорость продвижения российских войскПрезидент России Владимир Путин похвалил скорость продвижения своих вооруженных сил в захвате новых территорий в соседней Украине. Он сказал российским информационным агентствам, что украинское контрнаступление в Курской области не смогло остановить продвижение российских войск в Донбассе. "Мы не говорим о прогрессе 200 или 300 метров", - сказал Путин. "Мы говорим о нескольких квадратных километрах. Это темп продвижения в Донбассе, которого мы не видели уже давно". На пути в Монголию Путин сделал остановку в сибирской республике Туве, чтобы принять участие в уроке на новую тему "Разговоры о важном", которая призвана приблизить детей к политической повестке Кремля. Путин часто берет на себя роль учителя на публичных уроках, повторяя утверждение, что война, которую он начал, служит для защиты своей страны.**

11:07 Украина: нейтрализовано 22 ракеты и 20 дроновВоздушные силы Украины сообщают о нейтрализации 22 из 35 ракет и уничтожении 20 из 23 российских ударных дронов.Nine ballistic missiles and 13 cruise missiles were neutralized over Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv, and Zaporizhzhia.**

10:36 Видео показывает российскую ракетную атаку на ХарьковРоссия бомбардирует Харьков ракетами уже несколько дней. Согласно украинским сообщениям, в воскресенье было запущено по меньшей мере 10 ракет по городу, поразивших торговый и развлекательный центр. Погибло много людей.**

10:01 Количество жертв российской атаки на Сумы растетКоличество жертв российской ракетной атаки на город Сумы на северо-востоке Украины растет. Последние данные министерства внутренних дел Украины свидетельствуют о том, что 18 человек получили ранения, в том числе шестеро детей. Ранее администрация города Сумы сообщала, что по меньшей мере 13 гражданских, в том числе четверо детей, получили ранения. Атака была направлена на центр социально-психологической реабилитации детей и интернат. Безопасность в регионе Сумы ухудшилась после начала переправы через границу в российский соседний Курский регион 6 августа. Сумы, с населением более 250 000 человек, находятся примерно в 350 км к востоку от Киева.**

09:29 Украина: двое ранены в результате российского авиационного удара по КиевуРоссия вновь обстреляла украинскую столицу Киев ракетами (см. записи 05:39 и 06:20). По меньшей мере двое человек получили ранения от обломков сбитых ракет, сообщают местные власти. Возгорания, повреждения домов и инфраструктуры. В течение почти двух часов ночью действовала общенациональная воздушная тревога.**

08:57 ИСВ: большинство россиян поддерживают войну в УкраинеРоссийское население продолжает поддерживать войну в Украине, даже после incursio Украины в пограничный регион Курск России. Об этом свидетельствует последний отчет Института изучения войны (ИСВ), который цитирует опросы независимого российского опроса Левада-центра. Поддержка военной операции России в Украине среди россиян выросла до около 78% в августе, по сравнению с 75% в июле и 77% в июне. Российское население не кажется усталым от войны, что дает Кремлю гибкость в своей стратегии ведения затяжной войны износа против Украины, интерпретируют аналитики ИСВ.**

08:11 Военные Украины сообщают о значительных потерях среди российских войскВооруженные силы Украины предоставили новые данные о потерях российских войск в Украине. По их данным, с 24 февраля 2022 года в бою погибли около 617 600 российских солдат, в среднем 1300 смертей в день. Сообщение из Киева гласит, что уничтожены девять танков, двенадцать артиллерийских систем, одна система реактивной артиллерии средней дальности и тридцать беспилотников. С начала широкомасштабного вторжения Россия якобы потеряла 8601 танк, 17646 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, счетное количество беспилотников, 28 кораблей и подлодку. Запасные оценки указывают на меньшее количество жертв, но эти числа, скорее всего, занижены.

07:29 Запорожская область под интенсивным обстрелом со стороны РоссииРоссийские войска непрерывно обстреливали украинскую область Запорожье в течение последних 24 часов. Военный губернатор Запорожья Иван Федоров сообщил через Telegram, что поселки Лобково, Пячатки и Новоандреевка были поражены четырьмя российскими авиационными ударами, с участием 95 беспилотников.

07:03 Мужчину спасли из-под завалов в ХарьковеСпасатели смогли извлечь живого мужчину из-под обломков рухнувшего концертного зала в Харькове после российского авиационного удара. Выживший заявил, что чувствует себя хорошо вскоре после спасения. Чиновники сообщили, что более 40 человек, в том числе пять детей, получили ранения в результате ракетных ударов России по Харькову, которые целились в торговый центр и концертный зал в воскресенье днем.

06:20 Киев подвергся интенсивной российской атакеРоссия обстреляла Украину дронами, крылатыми ракетами и баллистическими ракетами, поразив Киев и, возможно, другие города, согласно украинским ВВС. Тысячи жителей Киева искали укрытие в результате серии взрывов в городе. Мэр Виталий Кличко сообщил об авариях в районах Голосеевский и Соломянский в Telegram и упомянул несколько пожаров. Мэр киевской военной администрации Сергей Попко также сообщил о пожарах в районе Шевченковский, где один человек был ранен падающими обломками. "Будет ответ. Враг почувствует последствия", - сказал Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, в Telegram.

05:39 Киев подвергся российскому ракетному ударуПредставители украинской военной разведки подтвердили ракетный удар России по Киеву через службу Telegram. Жители Киева сообщили о множестве громких взрывов, свидетельствующих о работе систем ПВО. Дополнительная информация о количестве выпущенных ракет и возможном ущербе пока не предоставлена.

04:46 Путин преследует новый газопровод в КитайПрезидент России Владимир Путин заявил, что строительство нового газопровода в Китай через Монголию идет по плану. В январе 2022 года была санкционирована технико-экономическая экспертиза, и проведены необходимые технические исследования, сказал Путин в интервью монгольской газете "Оноодор". Планируемый газопровод "Сила Сибири-2" должен ежегодно поставлять в Китай 50 миллиардов кубометров природного газа из российского региона Ямал.

03:34 Российский удар по детскому центру в СумыРоссийские войска обстреляли детский центр социально-психологической реабилитации в Сумах и детский дом, сообщает "Украинская правда". Пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Поврежденное здание находится в жилом районе, согласно местным военным властям.

02:26 Большинство поляков поддерживают сбивание российских разведывательных дроновОпрос, проведенный польской газетой "Резёсполита", показал, что около 60% граждан Польши считают, что польская армия должна использовать системы ПВО для сбивания российских дронов, вторгающихся в воздушное пространство Польши во время атак на Украину. Опрос относится к анонимному дрону, предположительно Shahed-kamikaze, который пролетел над Польшей в течение 30 минут 26 августа, прежде чем исчезнуть. Полковник польской армии Томаш Древеняк заявил, что Россия, скорее всего, исследует систему ПВО Польши, запуская дроны в польское воздушное пространство.

00:26 Белгород пострадал от украинского обстрелаГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти одного человека в российской деревне Шагаровка в результате артиллерийского огня Украины. Трое гражданских лиц были ранены в деревнях Шебекино и Шагаровка. Как минимум еще одна деревня была обстреляна украинскими войсками.

23:08 Россия хвастается отражением украинских атак дронамиРоссия заявляет, что успешно отразила "массированные" украинские атаки дронами на Москву и четырнадцать других регионов. По данным Telegram от российского министерства обороны, было перехвачено 158 летящих объектов за ночь. Десять дронов якобы целились на Москву, согласно официальным заявлениям.

22:24 Харьков пострадал от тяжелых жертв российского авиационного удараЧисло жертв российского авиационного удара по Харькову превысило 47, в том числе семь детей, сообщает украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram. Несколько гражданских объектов, в том числе торговый центр, были атакованы, как видно на фотографиях из новостных источников.

21:52 Украинский вертолет рухнул во время тренировки - погибли два члена экипажа Два члена экипажа погибли, когда украинский военный вертолет рухнул во время тренировки в Ивано-Козедибухском национальном авиационном университете. Об этом сообщило государственное новостное агентство Ukrinform, как указано на странице университета в Facebook. Университет выразил соболезнования и сообщил, что расследование места крушения ведут эксперты, специалисты и представители министерства обороны. Причина крушения пока не установлена.

20:06 Украинская энергетическая отрасль предупреждает о перебоях в подаче электроэнергии

В связи с существенными российскими атаками на систему распределения электроэнергии Украины ожидаются многочисленные перебои в подаче электроэнергии в понедельник. Об этом сообщило украинское энергетическое предприятие Ukrenergo, согласно данным Ukrinform. Поставка электроэнергии в критически важные объекты инфраструктуры не будет нарушена. Однако Ukrenergo предупреждает, что возможны изменения в масштабе ограничений.

Украинская армия, как сообщается, проводит масштабную атаку дронов, целями которой являются районы в и вокруг Москвы, что ставит под сомнение российскую систему ПВО. Кроме того, российская армия подвергается жесткой критике за нападения на святые места поклонения, такие как мечеть в Киеве, которая была существенно повреждена ночью.

