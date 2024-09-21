В 14:03 есть потенциальные признаки того, что Россия знала о приближении к Курску.

Согласно сообщению The Guardian, ссылаясь на якобы российские документы, якобы найденные украинской армией во время операции в Курске, российские власти и военные, возможно, получали предупреждения о потенциальных украинских наступлениях на российскую территорию уже в январе 2024 года. Сообщается, что The Guardian не смогла независимо проверить подлинность документов, но они, по-видимому, имеют типичные характеристики подлинных российских военных коммуникаций. Укрепление границ якобы началось уже в середине марта, но к июню сохранялись опасения, что подразделения работают только на 60-70% от полной силы и в основном состоят из плохо обученных резервистов. Украинские силы начали неожиданную атаку на регион Курск в начале августа.

13:30 BBC: Более 70 000 российских солдат identificirovany как убитые в Украине

Российский новостной портал и BBC сообщают, что идентифицировали более 70 000 российских солдат, убитых в Украине. Российская служба BBC сообщает, что идентифицировала имена 70 112 российских солдат, убитых в Украине, но фактическое число, скорее всего, намного выше. Этот подсчет основан на анализе официальных заявлений, некрологов, онлайн-объявлений о смерти и наблюдений над могилами в российских кладбищах, охватывающих период с начала войны в феврале 2022 года по 19 сентября. Независимое российское новостное издание Mediazona оценивает, что общее число убитых российских soldiers в Украине составляет не менее 120 000. Правительство России считает число убитых российских soldiers в войне государственной тайной.

12:50 Украина ограничивает использование Telegram для правительственных, военных и сотрудников безопасности

Украина в основном запретила использование онлайн-сервиса Telegram для правительственных, военных и сотрудников безопасности. Совет национальной безопасности и обороны объявил на Facebook, что установка и использование Telegram на официальных устройствах правительственных чиновников, военных, сотрудников сектора безопасности и обороны, а также операторов критической инфраструктуры теперь запрещены. Запрет якобы связан с "национальной безопасностью".

12:23 Raiffeisen Bank продает белорусское подразделение и покидает рынок

Австрийский банк Raiffeisen Bank International (RBI) согласился продать свое белорусское подразделение и выйти из рынка. Банк объявил, что подписал соглашение о продаже своей 87,74% доли Soven 1 Holding Limited. Продажа существенно повлияет на результаты банка. RBI уже существенно сократил свою деятельность в России под давлением Европейского центрального банка. Однако российский суд вынес временный запрет, препятствующий RBI продавать свою дочернюю компанию в России.

12:01 Сообщается: ЕС планирует предоставить Украине кредит в €35 миллиардов

Европейская комиссия якобы планирует предоставить Украине кредит в €35 миллиардов в рамках планов помощи семи ведущих промышленных держав G7, согласно Financial Times, ссылаясь на три источника, знакомых с ситуацией. Кредит является частью намерения G7 предоставить Украине $50 миллиардов (около €46 миллиардов) за счет прибыли от замороженных российских государственных активов.

Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен официально объявила о финансовой помощи до €35 миллиардов.

11:33 Россия предупреждает Запад: не поставляйте Украине дальнобойное оружие

Российское правительство предупредило Запад не поставлять Украине дальнобойное оружие, которое угрожает российской территории. В таком случае характер конфликта изменится, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой. "Они играют с огнем", - сказала она на пресс-конференции. Конфликт может стать совершенно другим, с опасными последствиями для мира. Захарова не видит перспектив переговоров с США в настоящее время. Не ожидается встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и его американского коллеги Антона Блинкена на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, так как "обе стороны не имеют ничего для обсуждения". Ранее выходящий secretary-general NATO Jens Stoltenberg подчеркнул, что президент России Владимир Путин не пересек несколько "красных линий". "Он этого не делал, потому что он знает, что НАТО - это самая сильная военная организация в мире", - сказал Столтенберг.

10:53 ЕС: принудительное выселение украинских мужчин "невозможно"

Европейская комиссия уточнила, что мужчин-украинцев призывного возраста нельзя принудительно выселить из стран ЕС. Это невозможно из-за Директивы о временной защите, согласно комиссару ЕС по внутренним делам Ильве Йоханссон. "Мы будем поддерживать тех, кто хочет вернуться в Украину, и будем обсуждать с украинскими властями и украинским правительством, как это лучше всего сделать. Мы никого не выселим из ЕС", - подчеркнула она. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский якобы призвал западноевропейские страны поощрять украинских мужчин призывного возраста вернуться в Украину. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига якобы поддержал эту идею.

10:12 Генерал Фрейдин видит "лазейки" в санкциях против России

Военный координатор немецкой помощи Украине Кристиан Фрейдин сказал, что хотя санкции влияют на производство российского оружия, стране удается поддерживать свою оборонную промышленность, обходясь окольными путями и опираясь на поддержку партнеров, таких как Китай, Северная Корея и Иран. Существуют возможности, отметил Фрейдин, "найти лазейки или даже полностью легальные варианты обхода".

09:03 Вон дер Ляйен обещает дополнительную помощь Украине в энергетической сфереПрезидент ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала дополнительную помощь Украине в энергетической сфере в преддверии зимнего сезона во время визита в Киев. "Мой восьмой визит в Киев совпадает с приближением отопительного сезона, и Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру", - написала она в социальной сети X, опубликовав фото своего прибытия на вокзал Киева. "Мы будем поддерживать Украину в ее смелых усилиях. Я здесь, чтобы обсудить помощь Европы, от зимних приготовлений до обороны, членства в ЕС и прогресса по займам G7".

08:20 ЕС рассматривает ограничение безвизового режима для грузинских гражданБрюссель рассматривает возможность введения ограничений на поездки граждан Грузии в Европейский Союз из-за ухудшения демократии при власти партии "Грузинская мечта", как сообщил неназванный чиновник ЕС изданию Politico. "Все варианты на столе", если Грузия не изменит свой курс в сторону авторитаризма, сказал чиновник. В том числе и приостановка либерализации визового режима. Недавно правящая партия "Грузинская мечта" приняла закон, копирующий репрессивное российское законодательство против критиков Кремля.

07:42 Украина осуждает предложение Польши по статусу КрымаМинистерство иностранных дел Украины осудило предложение Польши по статусу Крыма, настаивая на том, что компромиссы недопустимы. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил провести референдум на полуострове в качестве возможного решения в переговорах с Россией. "Все усилия должны быть сосредоточены на освобождении полуострова, а не на удовлетворении желаний Кремля в ущерб интересам Украины и международного права", - пояснили в киевском министерстве иностранных дел.

06:29 Вон дер Ляйен встретится с Зеленским в КиевеПрезидента ЕК Урсулу фон дер Ляйен ожидает встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня. В заявлении Зеленский объявил о планах обсудить зимние приготовления. "Конечно, энергетика является первоочередной проблемой", - сказал он. Другие вопросы на повестке дня включают ситуацию на фронтах, поставки оружия, совместные проекты обороны, стремление Украины к членству в ЕС и дополнительное финансовое содействие стране, на которую напала Россия.

05:32 Украина впервые участвует в учениях НАТОУкраина участвует в учениях НАТО, возглавляемых Нидерландами, впервые в истории. Цель текущих учений - тестирование систем противодействия дронам, сообщило НАТО. Более 60 систем и технологий противодействия дронам, в том числе датчики, системы "дроны против дронов", глушители и "киберохотники", тестируются в ходе учений, согласно НАТО. Участие Украины является частью плана сотрудничества НАТО-Украина в области инноваций, согласованного на саммите в июле.

04:28 В Грузии убита известная транссексуальная активисткаИзвестная транссексуальная активистка Кесария Абрамидзе была убита в своей квартире в Грузии вскоре после принятия международного закона об ЛГБТК. Абрамидзе, модель, актриса и influencer, была убита множеством ножевых ранений в среду, как сообщило Министерство внутренних дел Грузии. Ее бойфренд был арестован в качестве основного подозреваемого, обвиненный в убийстве "с исключительной жестокостью" из-за пола жертвы.

03:25 Lufthansa планирует приостановить рейсы Франкфурт-Бей징Lufthansa рассматривает возможность прекращения ежедневных рейсов между Франкфуртом и Пекином. Решение ожидается в октябре. Представитель Lufthansa сослался на "несправедливое конкурентное поле" для европейских авиакомпаний по сравнению с китайскими и авиакомпаниями Персидского залива и Босфора, которые получают более низкие операционные расходы, минимальные стандарты труда и значительное финансирование авиации от своих правительств. Кроме того, эти авиакомпании все еще имеют доступ к воздушному пространству России, который был запрещен европейским и американским авиакомпаниям из-за санкций против России из-за конфликта на Украине, что приводит к более высоким затратам на топливо.

02:27 Российские силы атакуют энергетический центр в СумахРоссийские силы провели новые воздушные удары по украинскому городу Сумы во вторник вечером, поразив дом престарелых и цель энергетического сектора. Один гражданский был якобы убит в результате атак, согласно украинским официальным лицам. Орган мониторинга ООН указал, что удары по электросети могут нарушать международное гуманитарное право. Международное энергетическое агентство сообщило в исследовании, что Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии до одной трети пикового спроса в зимние месяцы.

01:25 В Германии более 1,18 миллиона украинских беженцевЧисло беженцев в Германии достигло нового рекорда. Около 3,48 миллиона беженцев проживали в Германии в конце первого полугодия 2024 года, что на 60 000 больше, чем в конце 2023 года, и самый высокий уровень с 1950-х годов, согласно данным правительства Германии, полученным в ответ на парламентский вопрос от Левой партии в Бундестаге, согласно "Нойе Осnabрюcker Zeitung". Около 1,18 миллиона из этих беженцев - из Украины, что на 45 000 больше, чем в конце 2023 года. Эти цифры включают всех беженцев, независимо от их статуса, от заявителей на убежище до признанных беженцев до терпимо допускаемых лиц.

00:22 Линднер: Помощь Украине не оправдание для приостановки правила долга Политики от SPD и Зеленых часто поднимают вопрос о соглашении в рамках коалиции "Семьдесят" о приостановке правила долга для оказания широкой помощи Украине как предмет спора в бюджетном конфликте. Однако лидер FDP и министр финансов Кристиан Линднер опровергает существование такого соглашения: "Я не знаю о таком соглашении. Я не согласился бы с таким решением", - заявил он газете "Рейнская почта". Война в Украине - трагическая ситуация, но не государственное бедствие согласно Основному закону. "Поэтому мы усердно работаем над инициативой в размере 50 миллиардов долларов от стран G7, наряду с нашей двусторонней помощью, для Украины", - заявляет Линднер.

23:23 Болгария выступает за запрет на импорт украинских яиц в ЕС Болгария планирует предложить запрет на импорт яиц из Украины на встрече Совета по сельскому хозяйству и рыболовству ЕС 23 сентября в Брюсселе, как объявил болгарский министр сельского хозяйства Георгий Тахтов. Это продолжение конфликтов между Украиной и восточными членами ЕС в отношении сельскохозяйственной торговли, которые привели к блокадам на украинско-польской границе, запретам на импорт украинской кукурузы и пшеницы и протестам farmers в Польше и Болгарии.

22:13 Мерц видит "Нет шансов для мирного процесса" с Россией Лидер ХДС Фридрих Мерц выражает озабоченность ситуацией в Украине и заявляет: "Я не думаю, что в настоящее время есть шанс начать мирный процесс". Россия прекратит только тогда, когда дальнейшие военные действия станут бессмысленными или когда Киев падет. В долгосрочной перспективе Германия должна продолжать оказывать военную поддержку Украине. "Я считаю, что мы должны защищать свободу и мир от России, а не с Россией", - заявляет Мерц. Это грустное осознание. "В настоящее время нет другого выбора, по крайней мере, пока Путин и его режим остаются у власти".

Президент Совета Европы Урсула фон дер Ляйен объявила о финансовой помощи до 35 миллиардов евро для Украины.

В ответ на опасения по поводу национальной безопасности Украина запретила использование онлайн-сервиса Telegram для правительственных, военных и силовых структур.

Читайте также: