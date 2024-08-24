В 13:21 президент Польши Дуда и премьер-министр Литвы Симоните приняли участие в праздниках в Киеве

Сегодня, Украина празднует свою 33-ю годовщину независимости. Президент Украины приветствует Президента Польши Анджея Дуду и Премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните, чтобы почтить это событие. Офис Президента Украины поделился фотографиями с празднований в Киеве:

12:56 UkrainianNews: Латвия предоставит Украине военную помощь в размере €112 миллионов в 2024 годуЛатвия согласилась предоставить €112 миллионов (~$126 миллионов) в виде военной помощи Украине в этом году. Кроме того, Латвия будет способствовать расширению инициативы "Дроновая коалиция". Министр обороны Украины Рустем Умеров упомянул в посте в Facebook, что особое внимание будет уделено укреплению "Дроновой коалиции" с Латвией в качестве лидера. К концу года Украина получит тысячи дронов от Латвии для защиты от потенциальной широкомасштабной российской агрессии. По словам Умерова, к "Дроновой коалиции" уже присоединились около 40 стран.

12:16 ПрезидентЗеленский дает добро на присоединение Украины к Международному уголовному судуПрезидент Украины Владимир Зеленский формально утвердил присоединение Украины к Международному уголовному суду путем ратификации Римского статута. Полноправное членство является важным шагом на пути к интеграции Украины с ЕС. Парламент ранее утвердил соответствующие решения. МУС уже выдал международные ордера на арест нескольких лиц, в том числе Президента России Владимира Путина.

11:38 Зеленский подписывает закон о запрете пророссийской православной церкви в УкраинеВ День независимости Украины Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийской Украинской православной церкви. Цель состоит в том, чтобы укрепить независимость Украины, заявил Зеленский. Закон опубликован на веб-сайте Верховной Рады. Парламент утвердил закон во вторник, который ограничивает религиозные организации с связями с Москвой. Москва резко критикует этот указ. Закон устанавливает сроки для религиозных организаций, чтобы они прекратили связи с Россией. Реализация закона может занять несколько лет. "Сегодня Украинская православная церковь делает шаг ближе к освобождению от московских демонов", - заявил Зеленский в заявлении.

11:02 СМИ: склад боеприпасов в огне после удара дроном в Воронежской областиПохоже, что Украина провела успешные атаки на российские военные цели. Склад боеприпасов в Воронежской области, по сообщениям СМИ, был атакован украинскими дронами. Удар по складу вблизи Острогожска, примерно в 100 километрах к югу от Воронежа, вызвал пожар и взрывы. Официальные лица не подтвердили наличие склада боеприпасов, но местные жители сообщили о введении режима чрезвычайной ситуации в трех поселениях и эвакуации 200 жителей из-за пожара и взрывов. Две женщины получили ранения, одна из которых была госпитализирована.

10:26 Зеленский: война "возвращается" в РоссиюПо словам Президента Украины Владимира Зеленского, ситуация изменилась в отношении России. В своем послании в День независимости Зеленский заявил, что Россия пыталась уничтожить Украину своей агрессией, но вместо этого Украина празднует свою 33-ю годовщину независимости. "И то, что враг принес на наши земли, теперь вернулось к своим истокам", - сказал Зеленский. Зеленский записал видео недалеко от спорной российско-украинской границы, где Украина провела внезапное наступление в Россию 6 августа.

09:54 Введен режим ЧС в Воронежской области после ночного удара дрономВ части Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации после ночного удара дроном, заявил губернатор Александр Гусев в Telegram. Пять дронов были перехвачены российскими силами, но обломки, упавшие на землю, вызвали пожар, который привел к взрыву взрывчатых веществ. Губернатор подчеркнул, что гражданские объекты не пострадали, но меры были приняты в трех поселениях для защиты около 200 жителей. Две женщины получили ранения, одна из которых была госпитализирована.

09:31 Украина сообщает о "ликвидации" 1160 российских солдат за деньУкраина заявляет, что российские силы понесли значительные потери с начала войны в феврале 2022 года. По данным Министерства обороны Украины, за один день российские солдаты понесли около 1160 погибших или раненых. Общий счет с начала invasions составляет 606 490 российских солдат, согласно данным Министерства обороны Украины. Россия потеряла 8 542 танка и девять дополнительных танков с начала invasions, согласно Украине. Украина заявляет, что уничтожила или захватила более 16 600 бронированных машин и около 14 000 дронов. Однако Москва остается закрытой в отношении своих потерь в Украине.

08:48 Зеленский: "Мы постепенно вытесняем российскую армию из Харькова"Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска вытесняют российскую армию из Харьковской области. Во время своего ночного обращения Зеленский заявил, что оборонительные силы успешно отразили российские атаки и предотвратили разрушение города и Харьковской области с начала мая. "Мы постепенно вытесняем российскую армию", - сказал Зеленский.

08:10 Десять человек ранены в результате обстрела в Херсонской областиДесять человек получили ранения в результате обстрела в Херсонской области, сообщает Ukrinform со ссылкой на Александра Проходина, главу военной администрации в Херсонской области.

07:54 Гуманитарные объекты в Сумской области атакованы российскими ракетамиРегион Сумской области Украины подвергся атаке российских ракет на объекты инфраструктуры хранения зерна. Об этом сообщило государственное информационное агентство Ukrinform со ссылкой на прокуратуру региона. По их словам, российские войска атаковали объекты инфраструктуры хранения зерна в течение дня ранее, используя ракетные удары.

07:29 Взрыв на складе боеприпасов в Воронежской области после удара дронаУдар беспилотника в Воронежской области России привел к пожару и детонации взрывчатых веществ, сообщает "Киевский независимый" со ссылкой на губернатора Александра Гусева. По данным российских средств ПВО, несколько беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над областью. По предварительным данным, обломки перехваченных дронов вызвали пожар и взрыв на неизвестном объекте, который, возможно, находился на складе боеприпасов в Острогожске. В последнее время украинские силы неоднократно атаковали военную инфраструктуру и нефтедобывающую промышленность России с помощью дронов.

06:53 США вводят санкции против более 400 организаций и лицМинистерство иностранных дел США объявило о введении санкций против более 400 организаций и лиц, якобы поддерживающих конфликт России в Украине. Аарон Форсберг, директор по политике экономических санкций в Министерстве иностранных дел США, заявил: "Эти меры направлены на то, чтобы ударить по России там, где она уязвима". Санкции затрагивают российскую энергетическую отрасль и компании в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, а также китайские корпорации, подозреваемые в оказании помощи Москве в обходе западных санкций и укреплении ее военной мощи, например, отдел импорта-экспорта машиностроительной группы Дalian, который обвиняется в экспорте двойного назначения на сумму $4 млн в российские компании. Лу Пэнью, спикер посольства Китая в Вашингтоне, заявил, что Китай выступает против односторонних санкций и что не должно быть вмешательства в обычную торговлю между Китаем и Россией.

06:18 Белоруссия и Китай усиливают сотрудничество в сфере безопасности, финансов и энергетикиБелоруссия и Китай договорились о расширении сотрудничества в сферах безопасности, финансов и энергетики, сообщает украинская газета "Киевский независимый". Помимо укрепления сотрудничества в сфере безопасности, страны стремятся усилить сотрудничество в финансовом и энергетическом секторах и промышленных цепочках поставок.

04:38 Премьер-министр Великобритании Стармер обещает долгосрочную поддержку Украине в День украинской нацииВ День украинской нации премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал, что его страна будет оказывать долгосрочную поддержку Украине. Он обратился ко всем украинцам со словами: "Мы остаемся с вами сегодня и навсегда".

01:29 Норвегия выдает лицензию на разработку гранат в Украине и финансирует проектНорвегия выдала лицензию на разработку 155-мм гранат в Украине и согласилась профинансировать проект. Норвежская оборонная компания Nammo подписала соглашение с украинской оборонной компанией о лицензировании производства артиллерийских гранат по норвежским расценкам. "Норвегия вносит свой вклад, поставляя боеприпасы из своих запасов и отрасли. Теперь Nammo хочет поделиться своими планами с Украиной. Это означает, что украинские вооруженные силы могут быстрее пополнять запасы", - сказал министр обороны Норвегии Бьёрн Арольд Грам.

23:54 Кисеветер о ситуации на базе НАТО в Гейленкирхене: потенциальная цель гибридной войны России?После временного повышения уровня тревоги на базе НАТО в Гейленкирхене и признаков возможных атак дронов России эксперты в области безопасности в Германии призывают к осторожности. Представитель по вопросам внешней политики ХДС Родрих Кисеветер сказал газете "Тагесшпигель", что Германия уже давно является целью гибридной войны России, и поэтому военные объекты в Германии, особенно связанные с НАТО, могут быть потенциальной целью саботажа и шпионажа.

22:21 Латвия объявляет о самой крупной поставке дронов в Украину на данный моментЛатвия объявила о самой крупной поставке дронов в Украину на данный момент. 1400 дронов от латышских производителей готовы, как заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в X. Это завершает закупку более 2700 дронов от собственной промышленности Латвии. Вместе с Великобританией Латвия возглавляет альянс, посвященный поставке миллиона дронов в Украину. Члены альянса, в том числе Германия, обязались инвестировать в производство дронов и поставлять дроны и запасные части в Украину.

21:34 Байден обещает новую военную помощь Украине - в частности, средства ПВОПрезидент Джо Байден объявил о новом плане военной помощи Украине во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным Белого дома, этот пакет помощи включает зенитные ракеты, оборудование для беспилотников, противотанковые ракеты и боеприпасы. Байден заверил Зеленского о постоянной поддержке США украинского народа, не раскрывая финансовые детали этого нового пакета помощи.

21:29 Зеленский требует немедленных поставок оружияУкраинские войска испытывают серьезную нехватку и ищут международной помощи. Президент Зеленский призывает западных союзников Украины как можно скорее доставить обещанные пакеты военной помощи. Он сказал в своем вечернем видео: "На поле боя мы сражаемся гранатами и устаревшим оборудованием, а не пустыми обещаниями вроде 'завтра' или 'скоро'". Он намекает на задержки в поставках оружия или оборудования, которые были обещаны, но еще не отправлены.

20:58 Жители Курска чувствуют себя обделенными: "Каждый сам по себе"

Жители южного российского региона Курск выражают растущую обеспокоенность, поскольку конфликт продолжается в Курске. Они винят власти, считая, что их бросили, а также украинскую военную сторону и даже свою собственную армию. 28-летняя жительница высказала свое разочарование "Московским временам", заявив: "Для России мы всего лишь часть карты. Для украинцев мы сторонники режима Путина. Здесь каждый сам по себе". Она обвинила власти в обмане, утверждая, что они заявляют, что нет причин для беспокойства. 32-летний житель объяснил, что люди в Курске винят Украину за нападения, в то же время сомневаясь в способности российской армии. "Как они могли промахнуться с мобилизацией такой большой украинской военной силы на границе?" Он заметил, что те, кто ранее симпатизировал Украине или оставался нейтральным, теперь испытывают глубокую обиду. Другой житель Курска сказал: "Украина не наш союзник в данный момент". С другой стороны, волонтер Красного Креста в Курске не испытывает враждебности по отношению к Украине, заявляя: "Украинцы также жертвы этой ситуации".

Смотрите ранние события для более подробной информации.

Европейский Союз выразил свою поддержку заявке Украины на вступление в различные международные организации, в том числе в Международный уголовный суд, в рамках своих усилий по интеграции.

Европейский Союз также предоставил значительную финансовую и военную помощь Украине, при этом несколько стран ЕС внесли свой вклад в defense Украины, в том числе Латвия, которая обязалась предоставить €112 миллионов в виде военной помощи и дронов.

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