В 12:50 Россия объявляет о победе над другим восточным украинским поселением.

На востоке Украины, российские силы объявляют о захвате еще одного села. Министерство обороны Москвы заявляет, что взяло под контроль Еланное Первое (Еланне Перше на украинском), как сообщает агентство ТАСС. Маленькая деревня расположена недалеко от стратегически важного города Покровск, который находится под угрозой из-за продвижения российских войск. Российская армия в последние недели добилась быстрых успехов в регионе Донецк. Недавно президент России Владимир Путин еще раз подчеркнул, что основной целью российской армии является захват промышленно важного Донбасса, в который входит Донецк.

12:21 Медведев предупреждает о уничтожении Киева. Бывший президент России Дмитрий Медведев намекает на полное уничтожение украинской столицы Киева. Россия имеет право использовать ядерное оружие из-за вмешательства Украины в российский регион Курск, хотя до сих пор воздерживалась от этого шага. В качестве ответа на развертывание украинских дальнобойных западных ракет можно превратить Киев в "огромный расплавленный пятно" с помощью передовых российских неядерных вооружений, заявил Медведев, который является заместителем председателя Совета безопасности России и часто использует резкую риторику в отношении Запада и Украины.

11:50 Интенсивные бои в Курachoве. Самые интенсивные бои на востоке Украины сейчас происходят в и вокруг города Курachove. Использование европейских дальнобойных вооружений вызывает недовольство среди местных жителей. Корреспондент ntv Кавита Шарма сообщает с Днепра.

11:12 Атаки дронов наносят ущерб в Черноморском регионе Одессы. Подробности масштабной атаки дронов на Черноморский регион Одессы становятся известны: согласно украинским ВВС, было запущено 76 боевых дронов, из которых 72 были сбиты. Последствия воздушного удара неясны, так как украинские ВВС не предоставляют информации о повреждениях. Губернатор Черноморского региона Одессы сообщает о широкомасштабном разрушении, в том числе о повреждении нескольких зданий в пригороде столицы региона и в районе морского порта Измаил. В Киеве обломки от атаки якобы попали в несколько зданий, но пожаров не было.

10:31 Ложные карты на предвоенном совещании: рассказ Столтенберга. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью рассказывает о дипломатических усилиях перед войной в феврале 2022 года. На встрече НАТО-Россия (которую возглавлял Столтенберг в январе) русские потребовали вывода всех НАТОвских войск из своих восточных регионов, что Столтенберг нашел неприемлемым, но все же заслуживающим диалога. На встрече российские заместители министра иностранных дел и обороны представили фальсифицированные карты территории НАТО, утверждая, что Украина представляет угрозу для России. По словам Столтенберга, карты содержали ошибки, например, неверно представляя Данию как территорию НАТО. Взглянув назад, Столтенберг сожалеет, что НАТО и его союзники не усилили Украину военной помощью раньше. Он считает, что если бы Украина была лучше вооружена, российское вторжение было бы предотвращено, хотя невозможно определить, насколько это было бы эффективно.

10:03 Сильная поддержка от Германии: Вьегод о соглашении о размещении. Германия и Литва подписывают правительственное соглашение, гарантирующее развертывание немецкой боеготовой бригады в Литве. Военный эксперт Томас Вьегод в интервью ntv обсуждает причины и последствия соглашения.

09:28 Укрепление сотрудничества с Москвой: обещание Ким Чен Ына. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, как сообщается, согласен на углубление сотрудничества с Россией. После бесед между Ким и главой Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Северной Корее северокорейские государственные СМИ сообщают об обширном обмене мнениями о укреплении сотрудничества для обеспечения безопасности своих интересов и поддержания региональной и международной стабильности. Украина, США и Южная Корея обвиняют Северную Корею в поставках России оружия и ракет для украинского конфликта. Пхеньян отвергает эти обвинения как ложные.

08:59 Возможное продвижение мощного оружия для России: Стармер и Байден снова поговорят на Генеральной ассамблее ООН. В ближайшее время состоятся дальнейшие дискуссии о том, разрешено ли Украине использовать высокотехнологичное западное оружие против целей в России. Премьер-министр Великобритании Стармер объявил об этом после беседы с президентом США Байденом, на которой вопрос был отложен. Байден и Стармер снова обсудят эту тему на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе с большей группой участников. Британские СМИ сообщают, что Байден готов поддержать использование Украиной британских и французских ракет с американской технологией, но не американских ракет.

08:23 Цель Зеленского: "Разговоры о выборах - это разговоры о выборах". Американский республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может быстро结束 конфликт на Украине, но так и не предложил стратегию. Президента Украины Владимира Зеленского спросили об этом в интервью CNN. "Я не понимаю этого сейчас, потому что незнаком с подробностями его плана", - сказал Зеленский во время интервью, показанного в воскресенье. Он объяснил, что в США идет избирательная кампания. "И предвыборные обещания - это предвыборные обещания", - продолжил он. "Иногда они не совсем реалистичны". Он также упомянул, что разговаривал с Трампом два месяца назад. Во время этого разговора Трамп заверил его в своей поддержке Украины, как сказал Зеленский.

07:27 ISW: России Нужны Больше Солдат в Курске, чтобы Вытеснить УкраинцевРоссия продолжает контрнаступление в Курской области, но, к сожалению, Институт изучения войны (ISW) не ожидает крупной операции, чтобы полностью вытеснить украинцев из Курска. Как сообщает ISW, базирующийся в Вашингтоне, российские власти в основном полагаются на плохо обученных и оснащенных призывников, а также на небольшие части регулярной армии и других сил безопасности в приграничной зоне. В своей оценке эксперты считают, что "российская операция по возвращению территории, захваченной украинскими войсками в Курской области, скорее всего, потребует больше людских ресурсов и средств, чем Россия смогла собрать до сих пор, особенно если большинство развернутых подразделений не имеют боевого опыта".

06:49 Украина Подверглась Атакам ДроновУкраина заявляет, что Россия атаковала ее шаттлами в течение ночи. По данным украинской армии, российские силы запустили несколько групп ударных дронов. Был объявлен воздушный тревоги во всех регионах страны, таких как Одесская область. Морская пехота утверждает, что сбила девять дронов в Одесской области. В Одессе якобы слышались взрывы, сообщает мэр. Однако пока нет сообщений о жертвах.

06:13 Мюцених Предлагает Международную Контактную ГруппуЛидер фракции СДП Германии в бундестаге Рольф Мюцених предложил создать международную контактную группу для продвижения мирной инициативы в конфликте на Украине. "Пора для западных союзников начать контактную группу для начала дискуссии", - сказал он газете "Рейнische Post". tanto немецкий канцлер, как и украинский президент Владимир Зеленский считают, что сейчас подходящее время для усиления усилий по мирным переговорам, и Россия также должна быть включена в следующую мирную встречу. Спрошенный о потенциальных членах такой контактной группы, Мюцених назвал страны, такие как Китай, Индия, Турция и Бразилия. "Эти страны начинают видеть российское вторжение как бремя", - заявил он, и работа контактной группы "могла бы быть многообещающей", потенциально сыграв важную роль посредника.

05:41 ЕС Рассматривает Новый Подход к Продлению Санкций против РоссииДипломаты ЕС якобы рассматривают три альтернативных метода для возможного будущего продления санкций против России. Эти сценарии были представлены европейским дипломатам в прошлую пятницу, сообщают несколько источников. Эти шаги были предприняты на фоне замороженных активов российского центрального банка, которые играют критическую роль в гарантировании займа в $50 миллиардов от G7 для Украины. Эти активы были заморожены с момента начала Россией своей агрессии против Украины.

03:40 Кличко: Обломки Дрона Упали на Здание в КиевеМэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что обломки дрона попали в здание в Оbolonском районе севернее центра города ранним утром в субботу. Он написал, что на место происшествия направлены службы экстренной помощи. Ранее мэр сообщил, что в столице действуют подразделения ПВО.

01:35 Ким Чен Ын Обещает Увеличить Сотрудничество с ШойгуЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал укрепить сотрудничество с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Согласно государственному новостному агентству КНДР, во время визита Шойгу в Пхеньян лидеры провели обширные переговоры и достигли соглашения о укреплении "сотрудничества для защиты общих интересов безопасности". Шойгу, который ушел в отставку с поста министра обороны России в мае, способствовал более тесным отношениям между Северной Кореей и Россией с визитом в Пхеньян в июле 2021 года.

23:36 Зеленский представит "План Победы" Байдену в СентябреУкраинский президент Владимир Зеленский объявил о встрече с президентом США Джо Байденом в сентябре. "Я представлю путь к победе", - сказал президент во время выступления в Киеве. План состоит из взаимосвязанных решений, чтобы обеспечить Украину достаточными силами для ведения конфликта к миру. "Такие войны завоевания могут быть окончены справедливым образом несколькими способами: либо вытеснив армию врага, либо дипломатией", - уточнил Зеленский. Этот план гарантирует настоящую независимость Украины. Однако позиция Киева зависит от поддержки США.

22:59 Россия Изменяет Стратегию Наступления на ЮгИнтенсивные столкновения продолжаются на восточной части страны, согласно отчетам украинской армии. Было зафиксировано 115 стычек, как сообщает Генеральный штаб в Киеве в вечернем брифинге. "Самую интенсивную активность сегодня наблюдалось в направлении Курахового, кроме того, противник был активен в направлениях Лыманя и Покровска", - говорится в сообщении. Кураховой - это небольшой город, расположенный к югу от Покровска. В течение длительного времени Покровск считался основной целью для наступления российских войск. Однако российским войскам удалось добиться лишь незначительных территориальных приобретений в этом районе в последнее время. С другой стороны, они расширили линию наступления на юг, стремясь захватить шахтерский город Хирнык, расположенный возле Курахового.

22:18 Зеленский: Наступление в Курск Привело к Желанному РезультатуУкраинский президент Владимир Зеленский заявляет, что продвижение Украины в российский регион Курск привело к желаемому результату. Он утверждает, что противник был остановлен в Харьковской области, а продвижение России в Донбассе замедлилось. Он также подчеркивает, что России не удалось добиться существенных успехов в своем контрнаступлении в Курске. Ранее эксперты сомневались в переброске более крупных российских войсковых формирований из Донбасса и других регионов в Курск. Россия заявляет, что вернула контроль над 10 из 100 занятых деревень.

21:46 "Запад испытывает тревогу" - прямые слова Зеленского о союзникахПрезидент Украины Владимир Зеленский обвиняет Запад в том, что он испытывает "тревогу" в отношении оказания помощи Украине в борьбе с российскими ракетами. "Если союзники могут сотрудничать для сбивания ракет и дронов на Ближнем Востоке, почему не принято подобное решение по сбиванию российских ракет и (иранских) Shahed в небе над Украиной?" - сказал Зеленский на конференции в Киеве. "Они даже не хотят сказать: "Мы работаем над этим". И этого не происходит, даже когда ракеты и дроны летят прямо на территорию наших соседей", - заявил украинский лидер. Такое поведение является "позорным для демократического мира".

21:30 Россия использует более 8000 иранских дроновСогласно украинскому правительству, Россия задействовала 8060 иранских Shahed-дронов в Украине с начала войны. Пока нет официальных заявлений от Ирана или России. Ранее Украина обвиняла правительство в Тегеране в поставках самодельных дронов-камикадзе России осенью 2022 года.

20:43 Разрешение на дальнобойное оружие для Украины? США уклоняются от ответовВ Вашингтоне ведутся переговоры между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом США Джо Байденом. Широкий интерес вызван вопросом, будут ли сделаны какие-либо заявления о разрешении дальнобойного оружия для Украины. Источники из британской "Гардиан" сообщают, что Великобритания дала Украине разрешение на запуск атак с помощью ракет Storm-Shadow. Однако сообщается, что никаких заявлений по этому вопросу не будет сделано на встрече двух партнеров сегодня. "Я не ожидаю сегодняшнего объявления о использовании дальнобойного оружия внутри России - точно не от США", - заявил Джон Кирби, директор по коммуникациям Национального совета безопасности. Он лишь упоминает, что они продолжают работать с Великобританией, Францией и другими союзниками относительно "того типа возможностей, которые будут доступны для Украины". Он не дает ясного ответа, когда его спрашивают о возможных изменениях в позиции правительства США. "Я не буду участвовать в гипотетической дискуссии о том, что мы можем или не можем сказать в определенный момент".

Комиссия, входящая в состав Совета НАТО-Россия, обсуждает дипломатические усилия до войны в феврале 2022 года, на которой бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг председательствовал, а российские заместители министров иностранных дел и обороны представляли фальшивые карты территории НАТО.

Комиссия еще не прокомментировала потенциальное продвижение мощного оружия для России, так как премьер-министр Великобритании Стармер и президент США Байден планируют обсудить этот вопрос на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

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