В 12:42 Зеленский насмешливо назвал Путина "больной пожилой человек с Красной площади"

12:14 Министерство энергетики: Более 500 украинских городов по-прежнему остаются без электричества после атак

Более 500 городов в Украине остались без электричества в результате российских атак на энергосистему страны, сообщает Министерство энергетики Украины через государственное информационное агентство Укринформ. Энергетический сектор сталкивается с трудностями, но пока не введено никаких мер по ограничению энергопотребления. Техникам удалось восстановить электроснабжение более чем для 7200 человек. Министерство рекомендует гражданам использовать электроэнергию экономно и ответственно, особенно в вечернее время. В связи с жестокими российскими нападениями на энергетическую инфраструктуру система электроснабжения крайне уязвима для сбоев.

11:38 Украина: 160 стычек с российскими войсками вдоль линии фронта за день

Украинская сторона зафиксировала 160 стычек вдоль линии фронта вчера. Конфликты произошли в десяти регионах, наиболее интенсивная активность наблюдалась в секторе Покровск, как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утреннем брифинге. Российские войска провели пять атак, используя 15 ракет и 95 атак с 127 управляемыми авиационными бомбами по украинским позициям, а также по городам и деревням.

10:57 Сотрудник Reuters пропал без вести после атаки на отель в Кramatorsk - поиски продолжаются среди обломков

Атака на отель в восточноукраинском городе Кramatorsk прошлой ночью оставила одного сотрудника Reuters без вести пропавшим и двоих других ранеными, сообщают украинские источники. Шестичленная команда Reuters проживала в отеле "Сапфир" во время инцидента. Здание, по-видимому, было поражено ракетой во время инцидента. "Один из наших сотрудников по-прежнему числится пропавшим без вести, и двое других были доставлены в больницу для лечения", - заявило информационное агентство. Они сотрудничают с властями Кramatorsk. Губернатор Донецкой области Вадим Филашкин сообщил в Telegram, что "российские войска атаковали Кramatorsk". Двое журналистов ранены, один все еще числится пропавшим без вести. "Местные власти, полиция и службы экстренной помощи находятся на месте. Ведутся работы по эвакуации и спасению". Министерство обороны России не сразу ответило на запрос комментария. "Российские войска атаковали город Кramatorsk, якобы используя ракету Iskander-M", - заявило заявление Генеральной прокуратуры Украины, добавив, что они начали предварительное расследование инцидента. Ракета ударила в 22:35 по местному времени вчера.

10:44 ВВС Украины успешно перехватили и уничтожили семь из девяти российских Shahed дронов прошлой ночью

Воздушная оборона Украины, похоже, продемонстрировала исключительную эффективность прошлой ночью: семь из девяти российских Shahed дронов были успешно перехвачены и уничтожены украинскими силами ПВО, сообщает государственное информационное агентство Укринформ, ссылаясь на заявление командующего ВВС Миколы Олещука. Кроме того, силы ПВО также сбили большинство выпущенных ими ракет.

10:20 Украина: Отель в Кramatorsk стал целью - несколько западных журналистов ранены

Несколько западных журналистов были ранены в результате российской атаки на восточноукраинский город Кramatorsk прошлой ночью, сообщают официальные источники. Был поражен отель, и двоих людей удалось спасти с ранениями, один человек остался под завалами, написал губернатор Донецкой области Вадим Филашкин в Telegram. "Все трое пострадавших - журналисты, граждане Украины, США и Великобритании". Атака была подтверждена в пророссийских СМИ, которые заявили, что Кramatorsk был атакован тяжелыми планирующими бомбами типа ФАБ-1500. Однако сообщалось, что были поражены машиностроительный завод и несколько военных объектов.

09:54 Экспорт электроники в Россию: новые ограничения США вызывают критику со стороны Китая

Китай осудил новые ограничения на экспорт, введенные США в отношении десятков экспортеров по всему миру. Эти меры, как заявило Министерство торговли Китая, нарушают мировой порядок торговли и препятствуют нормальным торговым обменам. Китай примет необходимые меры для защиты законных прав своих компаний. Китайское Министерство торговли отреагировало на решение правительства США в пятницу, которое включило 105 компаний - 42 китайских, 63 российских и 18 из других стран - в список ограничений на торговлю. Они были целенаправленно выбраны по различным причинам, таким как поставка американской электроники российской военной промышленности и производство тысяч дронов, используемых Россией в ее вторжении на Украину. Теперь этим компаниям придется получать труднодоступные лицензии.

09:29 "250 целей в зоне досягаемости" для Украины: ИСВ призывает к неограниченному использованию дальнобойных ракет

Американский аналитический центр Институт изучения войны (ИСВ) призывает к полной авторизации Украины для использования дальнобойного оружия на территории России. Несмотря на передислокацию авиационных сил на тыловые позиции, множество военных целей по-прежнему находятся в зоне досягаемости американских ракет ATACMS, которые уже поставлены Украине, но запрещены к использованию на территории России в соответствии с указаниями Вашингтона. "ИСВ оценивает, что как минимум 250 военных и paramilitary целей в России находятся в зоне досягаемости ракет ATACMS, поставленных Украине США", - говорится в недавнем анализе. Тем не менее, на данный момент разрешено только использование ракетных установок HIMARS и ракет GLMRS. "Это позволяет Украине атаковать не более 20 из 250 целей", - заявил ИСВ.

09:06 Киев: 1190 российских солдат выведены из строя за деньПо данным из Киева, российская сторона понесла значительные потери: 1190 российских солдат убиты или ранены в течение дня. По данным Министерства обороны Украины, с начала конфликта в феврале 2022 года погибло или ранено 607 680 российских военнослужащих. Кроме того, ministry сообщает о потере пяти дополнительных танков (всего 8547). С начала российского вторжения Украина сообщает о захвате или уничтожении более 16 600 бронемашин и около 14 000 беспилотников российской армии. Эти цифры не подтверждены независимо. Москва по-прежнему хранит молчание о своих потерях в Украине.

08:39 Украинская ПВО: большинство российских ракет и дронов перехвачено ночьюУкраина сообщает, что Россия запустила несколько ракет и дронов в направлении северных и восточных районов страны в течение ночи. "Большинство ракет не попали в цель", - заявила ПВО. Россия использовала баллистическую ракету типа "Искандер-М", крылатую ракету типа "Искандер-К" и шесть управляемых ракет. Количество уничтоженных не уточняется. В то же время, восемь из девяти российских ударных дронов были сбиты.

08:08 Харьков: ракетный удар по Харьковской области ранил шестерыхПо данным Telegram-сообщения от мэра Харькова Игоря Терехова, опубликованного государственным новостным агентством Ukrinform, число жертв ракетного удара в районе Слободского района Харьковской области возросло до шести.

07:32 Зеленский приветствует развертывание новых украинских ракетных дроновПрезидент Украины Владимир Зеленский похвалил дебют ракетных дронов Palyanytsia, произведенных в стране. Украинский лидер подчеркнул важность этих ракетных дронов и других военных инноваций для страны, учитывая задержки в принятии решений со стороны некоторых международных партнеров. "Сегодня наша новая оружие совершило свой первый и успешный боевой дебют", - сказал он, согласно "Киевскому независимому". "Настоящее новое поколение украинских ракетных дронов, Palyanytsia".

06:55 Командир Азова критикует обмен пленными: среди освобожденных нет бойцов АзоваПо данным украинских СМИ, ссылающихся на бригадного командира Дениса Прокопенко, ни один солдат Азова не был включен в обмен пленными между Россией и Украиной накануне. "Киевский независимый" сообщает, что командир полка "Азов" выразил недовольство последним обменом пленными, сожалея о том, что ни один из бойцов Азова, которые находились в плену у России более двух лет, не был освобожден.

06:14 Губернатор: пять погибших в результате украинского авиаудара по российскому пограничному региону БелгородУкраинский авиаудар по российскому пограничному региону Белгород в ночь накануне, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, привел к гибели пяти гражданских лиц. Двенадцать человек были ранены, четверо из них получили тяжелые ранения. Среди раненых трое детей, двое из которых были госпитализированы. Украина недавно усилила свои атаки на российскую территорию и продвинулась в Курскую область, граничащую с Белгородом, в начале августа. Белгород неоднократно подвергался украинским воздушным и беспилотным ударам в ответ на атаки со стороны России.

05:47 Россия: гражданские погибли в результате украинского обстрелаПять гражданских лиц погибли и двенадцать ранены в результате артиллерийского обстрела в городе Ракитное в юго-западной России, по данным губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram. Информацию нельзя независимо подтвердить, и Украина хранит молчание по этому поводу.

04:26 Город Сумы сообщает о ракетных ударах и раненыхГород Сумы подвергся ракетным ударам, сообщает региональное военное управление. Зафиксировано два ракетных удара, семь человек ранены, двое из них тяжело. Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Сум в субботу вечером.

03:35 Харьков: ракетный обстрел двух городовГубернатор Харьковской области Олег Синегубов предупреждает, что российская армия запустила ракетный обстрел по городам Харьков и Чугуев. Один человек ранен. О большем взрыве сообщается в Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает об этом в Telegram, призывая население быть осторожным. Причина взрыва пока неизвестна.

03:06 Украинская ПВО предупреждает о боевых дронахВ восточных и southern регионах Украины ночью звучат тревоги. Украинские ВВС сообщают о предупреждении о группе боевых дронов Shahed, летящих в южный украинский регион Николаев из-за Черного моря. Усиленные российские атаки ожидаются вокруг украинского Дня независимости, который выпал на субботу. На данный момент нет признаков более крупной волны нападений.

01:32 Венгрия обвиняет ЕС в прекращении поставок нефтиВенгрия подозревает Европейский Союз в прекращении поставок российской нефти. "Отказ Европейской комиссии помочь в обеспечении энергоснабжения Венгрии и Словакии указывает на то, что указания пришли из Брюсселя в Киев для создания проблем с энергоснабжением Венгрии и Словакии", - говорит министр иностранных дел Петер Сийярто. Европейская комиссия сначала отказывается комментировать. В июне Украина добавила российскую нефтяную компанию Лукойл в свой санкционный список и заблокировала трубопровод Дружба, который также проходит через украинскую территорию. Это в основном отрезало страны, такие как Венгрия и Словакия, от их главного поставщика нефти.

22:12 Российские силы причинили вред четырем жителям поселка в результате нападения на него в КупянскеРоссийские военные силы атаковали поселок Новоосновы в Купянском районе Харьковской области, в результате чего пострадали четыре женщины, как сообщил Олег Синегубов, глава военной администрации Харьковской области. "Примерно в 12:00 российские войска атаковали поселок Новоосновы в Купянском районе. В результате атаки загорелся частный дом", - сказал Синегубов. Пострадавшие получили медицинскую помощь. Расследование последствий атаки продолжается.

21:03 Министр обороны Великобритании размышляет о стойкости Украины перед лицом мощи РоссииДжон Хили, министр обороны Великобритании, отмечает День независимости Украины в гостевом посте на "Европейской правде". "Тридцать три года назад Украина обрела независимость. Она обещала более светлое и процветающее будущее как суверенная демократия, свободная от хватки советского режима", - сказал Хили. Сегодня украинцы празднуют свой День независимости посреди конфликта. Это борьба за выживание, чтобы сохранить свободу и независимость своей страны перед лицом жестокого, незаконного вторжения Путина. "Украина упорно борется с неравными российскими военными силами и ресурсами. Сегодня мы чествуем украинский народ", - написал Хили. Они продолжают защищать свою родину с поразительной храбростью, как военные, так и гражданское население. Британцы должны заверить своих украинских союзников, что они останутся верными им столько, сколько потребуется. Поэтому сегодня Великобритания запускает кампанию, призывая людей по всей стране и за ее пределами выразить поддержку украинцам. "В социальных сетях мы призываем вас "Сделать шум для Украины" и поделиться соответствующими постами. Кроме военной и экономической помощи, которую Великобритания оказывает Украине, мы также предлагаем нашу дружбу и солидарность", - сказал Хили.

20:05 Зеленский повышает Сырского до звания генералаПрезидент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала главнокомандующему украинских Вооруженных сил Александру Сырскому, как сообщается в заявлении Зеленского. Ранее Сырский имел звание colonel general. Повышение связано с недавними успехами украинских войск в российском приграничном районе Курск.

Вы можете прочитать все предыдущие новости здесь.

Председатель Совета обсудил энергетический кризис в Украине на встрече, выразив обеспокоенность продолжающимися российскими атаками на энергосистему страны.

Несмотря на усилия техников и призывы бережливо использовать электроэнергию, Председатель Совета подчеркнул, что более 500 населенных пунктов в Украине все еще остаются без электроэнергии, что создает значительные трудности для пострадавших сообществ.

Читайте также: