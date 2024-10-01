В 12:36 Россия объявляет о захвате еще одной деревни в Донецком районе.

11:55 Партизаны объявляют о разрушении линии снабженияRussкихГруппа повстанцев Файр заявляет, что уничтожила железнодорожный путь, используемый российскими войсками для доставки оружия и боеприпасов в их передовые позиции в Курске, Россия. Государственное новостное агентство Украины Ukrinform подтверждает это заявление, ссылаясь на соответствующий пост, опубликованный партизанским движением. Эта организация, как заявлено в своем заявлении, состоит из украинцев, крымских татар и противников России и была создана на Крымском полуострове два года назад.

11:26 Мунц: граждане России скептически относятся к борьбе с коррупциейПо словам корреспондента ntv в Москве Райнера Мунца, граждане России не воспринимают антикоррупционную кампанию, проводимую в ответственном министерстве с тех пор, как умер лидер путча Евгений Пригожин. Это несмотря на то, что проект бюджета на 2023 год предусматривает увеличение расходов на оборону на 40%.

11:01 Американский гражданин рискует тюремным заключением за помощь УкраинеАмериканский гражданин Стивен Хаббард признался в суде в России в совершении действий, связанных с наемничеством. Как сообщает государственное новостное агентство России РИА, он получал деньги за участие в боевых действиях на стороне Украины против России. Если его признают виновным, 72-летний Хаббард может получить тюремный срок от 7 до 15 лет.

10:20 Киев подвергся дроновой атаке, что привело к пожарамПо данным местных властей, сообщаемых изданием Ukrainska Pravda, ночная атака дронов на Киев вызвала пожары в пяти районах региона, в том числе в жилом здании. Погибших нет. Все дроны, как сообщается, были сбиты.

09:36 Путин повторяет решимость в войне против УкраиныПрезидент России Владимир Путин еще раз заявил о своей решимости в войне против Украины. "Все наши цели будут достигнуты", - сказал он в видеообращении, приуроченном ко второй годовщине так называемого присоединения четырех регионов Украины. Путин вновь заявил, что правительство Украины - "неонацистская диктатура", и обвинил украинские власти в том, что они хотят "отрезать этих людей от России, их исторической родины, навсегда". Он также осудил "западных элит" за превращение Украины в "их колонию, военную пешку против России".

08:46 Украина переводит командира обороны ВугледараКолонел Иван Винник, командир 72-й отдельной механизированной бригады Украины, которая обороняет ожесточенно оспариваемый город Вугледар, переведен. Как сообщает издание "Киевский независимый", ссылаясь на командование объединенных сил Север, это связано с повышением и передачей боевого опыта. Его преемника пока не назвали.

08:04 Николаев сообщает о пожаре на объекте критической инфраструктурыПосле атаки российских дронов в районе Баштанка, Николаев, загорелся объект критической инфраструктуры. Как сообщает издание Ukrainska Pravda, со ссылкой на главу региональной военной администрации, но не уточняется, какой именно объект был затронут.

07:24 Киев сообщает о успешной защите от ночной атакиАтака России на Киев продолжалась более пяти часов ночью, но все дроны были перехвачены, как сообщает агентство Ukrinform, ссылаясь на региональную военную администрацию. Атака произошла волнами и с разных направлений.

06:44 Россия переводит заключенных на передовую вместо тюремПо данным российских оппозиционных СМИ, Россия якобы вводит закон, освобождающий от уголовной ответственности тех, кто подписывает военные контракты с Министерством обороны. Такую возможность получили заключенные в Брянской, Нижегородской, Новосибирской областях, Республике Коми, Алтайском крае и оккупированном Крыму, как сообщает Институт изучения войны (ISW).

06:13 Зеленский сообщает о ежедневном использовании 100 управляемых бомб РоссиейРоссия продолжает беспрерывные атаки на Украину, используя около 100 управляемых бомб в день, как заявил президент Украины Владимир Зеленский. В видеообращении он упомянул ранения 14 человек в результате недавней атаки на промышленный город Запорожье, а также использование управляемых бомб в Харьковской, Донецкой и Сумской областях. "Это ежедневный террор России", - сказал он, добавив, что это постоянное напоминание всем союзникам Украины о необходимости "дополнительных дальнобойных ударных возможностей, систем ПВО и санкций против России".

05:43 Генеральный штаб Украины предупреждает о угрозе в ДонбассеПо данным Генерального штаба Украины, сообщаются новые атаки российских войск против украинских позиций в Донбассе. Был отбит 13 атак возле Покровска, и 17 российских продвижений были остановлены возле Курахового. Также сообщается о тяжелых боях в районе Вугледара. Военные эксперты Украины опасаются, что этот небольшой город в южном секторе Донбасса вскоре может перейти под контроль России.

04:46 Киев продолжает подвергаться дроновым ударамВ результате российских дронов в Киеве были зафиксированы взрывы в нескольких местах. Хотя жертв нет, сообщается о повреждениях жилых зданий и критической инфраструктуры.

1:45 Ранним утром Киев подвергся очередной атаке российских дронов

Киев, столица Украины, вновь стала мишенью российских дронов в ночное время. Согласно сообщениям украинской армии, подразделения ПВО активно отражали атаки в течение нескольких часов, противодействуя волнам нападений. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, вражеские дроны были замечены над городом и в его ближайших окрестностях. Местные очевидцы сообщают о различных взрывах в Киеве, что указывает на активацию систем ПВО, с объектами, взрывающимися в воздухе. Пока нет официальных сообщений о повреждениях или жертвах последних атак. Атака началась примерно в 1:00 по местному времени, и тревога была объявлена в Киеве, его окрестностях и всей восточной Украине. Ранее украинские военные сообщали о скоплениях российских дронов над Киевом и западной Украиной. Одновременно военные обнаружили несколько запусков управляемых бомб с территории, kontrolliruemoy Rossiyey, около 4:40 по местному времени.

03:45 Комиссия по Хельсинки призывает США пересмотреть стратегию в отношении России

Бипартийная комиссия по Хельсинки срочно призывает США пересмотреть свой постхолодновой подход к России, считая ее продолжающейся угрозой мировой безопасности. "The Hill" сообщает, что комиссия призывает Вашингтон пересмотреть свою позицию в отношении России, следуя аналогичной линии, что и в отношении Китая. Предложения комиссии выходят за рамки обязательств администрации Байдена перед Украиной и противоречат позиции союзников Трампа в Конгрессе, которые считают, что США выделяют слишком много средств на европейскую безопасность. Трамп подчеркивает необходимость прямых переговоров между Украиной и Россией, но председатель комиссии по Хельсинки, республиканец Джо Уилсон, скептически относится к любым соглашениям с правительством Владимира Путина.

02:49 Российские атаки на Киев с использованием дронов

Киев, столица Украины, в настоящее время подвергается нападению российских дронов. Согласно сообщениям украинской армии, подразделения ПВО активно отражают атаки. Очевидцы сообщают о нескольких громких взрывах и объектах, взрывающихся в небе, что указывает на развертывание систем ПВО. Одновременно тревога объявлена не только в Киеве и его окрестностях, но и по всей восточной Украине.

01:40 Выборы в Молдове: министр предупреждает о коррупции

Высокопоставленный правительственный министр призвал молдаван избегать "воров, беженцев и бандитов" после обещания прорусского изгнанного бизнесмена вознаградить избирателей, если они проголосуют против присоединения к Европейскому Союзу на референдуме. Предупреждение министра инфраструктуры Андрея Спину отражает хаотичный и неконтролируемый характер избирательной кампании для президентских выборов 20 октября, на которых действующий проевропейский президент Майя Санду баллотируется на переизбрание.

00:14 Россия: украинские силы обстреляли подстанцию возле АЭС

По данным администрации российского контролируемого ядерного реактора (АЭС) Запорожье, украинские военные вновь обстреляли близлежащую подстанцию, повредив трансформатор. Об этом сообщается в Telegram, с фотографией, на которой виден дым, поднимающийся над крышей здания. Поставка электроэнергии в Энергодар, как сообщается, не была нарушена. АЭС Запорожье, имеющая шесть реакторов, является крупнейшей в Европе. Ее захватили российские силы в начале российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Обе стороны регулярно обвиняют друг друга в нападении или подготовке к нападению на АЭС.

23:15 Зеленский сомневается в ядерных угрозах: "Путин ценит свою жизнь"

В интервью Fox News президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в отношении продолжающихся ядерных угроз со стороны президента России Владимира Путина. По словам Зеленского, "Путин ценит свою жизнь", что делает маловероятным использование ядерного оружия. "Никто не может предсказать, что у него на уме", - признает Зеленский, "Он мог бы использовать ядерное оружие против любой страны в любое время - или не использовать".

22:10 Мнение FPÖ об украинском конфликте и России

Недавние парламентские выборы в Австрии значительно изменили политический ландшафт страны. Правоцентристская партия FPÖ празднует историческую победу с 28,7 процента по предварительным прогнозам. Несмотря на украинский конфликт, партия занимает мягкую позицию в отношении России в своей предвыборной программе и не считает зависимость Австрии от российского газа проблемой. В 2018 году газовый контракт между Веной и Москвой был продлен до 2040 года, включающий обязательство покупать значительные объемы природного газа и гарантировать платежи даже в случае, если газ не поставляется. С января по май 2024 года более 90 процентов импорта газа в Австрию приходилось на Россию.

21:37 Премьер-министр России отправляется в Тегеран

Премьер-министр России Михаил Мишустин направляется в Тегеран на встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, на фоне растущей напряженности в регионе Ближнего Востока. Встреча запланирована на понедельник, как объявило российское правительство. Мишустин также встретится с вице-президентом Ирана Иshaq Jahangiri. По словам Москвы, российский премьер-министр обсудит "весь спектр российско-иранского сотрудничества в сферах торговли, экономики, культуры и гуманитарной помощи" в Тегеране. Западные страны обвиняют Иран в поставках дронов и ракет для российской армии, ведущей конфликт в Украине. Тегеран отрицает эти утверждения.

Европейский Союз выразил озабоченность в связи с продолжающимся конфликтом в Украине и возможным использованием ядерного оружия, призывая Россию соблюдать международное право и дипломатические решения. Эта позиция была подтверждена представителем на брифинге для прессы.

Несмотря на позицию Европейского Союза, некоторые европейские политические партии, такие как австрийская FPÖ, занимают мягкую позицию в отношении России и считают импорт российского газа жизненно важным, как указано в их избирательных программах.

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