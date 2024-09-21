В 12:23 Райффайзенский банк выгружает свой белорусский филиал.

12:01 Отчёт: ЕС предлагает €35 миллиардов займа для УкраиныЕвропейская комиссия предлагает €35 миллиардов займа для Украины, согласно сообщению СМИ. Это часть планов помощи семи ведущих западных индустриальных стран (Г7), как сообщает "Financial Times", ссылаясь на три источника, знакомых с ситуацией. Заём является частью намерения Г7 предоставить Украине $50 миллиардов (приблизительно €46 миллиардов) за счёт прибыли от замороженных российских государственных активов.

11:33 Россия предупреждает Запад: не игнорируйте предупрежденияРоссийское правительство предупредило Запад не игнорировать предупреждения против поставок оружия с увеличенной дальностью, которые могут поражать цели на территории России. Как заявила spokeswoman Министерства иностранных дел Мария Захарова, игнорирование может изменить характер конфликта с потенциально тяжёлыми последствиями для всего мира. Также она отметила, что на данный момент нет перспектив для переговоров с США. На Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке не запланировано никакой встречи между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и его американским коллегой Энтони Блинкеном, так как, по словам обеих сторон, "нет ничего для обсуждения". Ранее выходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не перешла многие красные линии, установленные президентом Владимиром Путиным, так как знает, что НАТО является сильнейшим военным альянсом в мире.

10:53 ЕС: Недопустимо силовое выдворение украинских мужчинЕвропейская комиссия заявила, что силовое выдворение мужчин украинцев military age из стран Европейского Союза недопустимо. Как сообщает "Українська правда", это связано с директивой о временной защите. Комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Ильва Йоханссон уточнила это, заявив: "Мы будем поддерживать тех, кто хочет вернуться в Украину, и будем обсуждать с украинскими властями и правительством, как это можно сделать мирно. Мы никого не выдворим из ЕС." Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал западноевропейские страны поощрять возвращение в Украину мужчин military age, согласно сообщению. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, как сообщается, приветствовал эту идею.

10:12 Фрейдинг идентифицирует "лазейки" в санкциях против РоссииВоенный координатор немецкой помощи Украине Кристиан Фрейдинг прокомментировал, что несмотря на видимую эффективность санкций, Россия все ещё может находить "лазейки или даже правовые варианты обхода" для управления своей оборонной промышленностью.

09:03 фон дер Ляйен подтверждает дальнейшую поддержку энергоснабжения Украины на зимуПрезидент ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала дальнейшую поддержку энергоснабжения Украины на зиму во время своего визита в Киев. Она подчеркнула: "Мой восьмой визит в Киев происходит в то время, когда начинается отопительный сезон, и Россия продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру." Также она поделилась фотографией своего прибытия на киевский вокзал, подтвердив: "Мы будем поддерживать Украину в её смелых усилиях. Я здесь, чтобы обсудить поддержку Европы - от зимних приготовлений до обороны, присоединения к ЕС и прогресса по займам Г7."

08:20 ЕС рассматривает возможность прекращения безвизового режима для грузинБрюссель намекнул на возможность прекращения безвизового режима для грузин в Европейский Союз из-за ухудшения демократии под руководством партии "Грузинская мечта". Как заявил анонимный спикер ЕС, если Грузия не изменит свой курс к авторитаризму, "все варианты на столе", в том числе "временное приостановление либерализации виз". Недавно партия "Грузинская мечта" приняла закон о иностранных агентах, аналогичный репрессивному российскому законодательству, применяемому против критиков Кремля.

07:42 Украина осуждает предложение Польши по статусу КрымаМинистерство иностранных дел Украины осудило предложение Польши о статусе Крыма, подчеркнув, что компромиссы неприемлемы. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил провести референдум на полуострове в качестве возможного решения переговоров с Россией. "Все усилия должны быть сосредоточены на освобождении полуострова, а не на удовлетворении аппетитов Кремля в ущерб интересам Украины и международному праву", - заключило киевское министерство.

06:29 фон дер Ляйен ожидается в Киеве - переговоры с ЗеленскимПрезидент ЕК Урсула фон дер Ляйен посетит Киев сегодня, как объявил президент Украины Владимир Зеленский. Он поделился, что запланированы обсуждения зимних приготовлений, подчеркнув: "Конечно, вопрос энергии является приоритетным." Также будут обсуждаться ситуация на передовой, поставки оружия и совместные проекты обороны, а также путь Украины к членству в ЕС и дополнительная финансовая поддержка страны, целью которой является Россия.

05:32 Украина впервые участвует в учениях НАТОУкраина впервые участвует в учениях НАТО под руководством Нидерландов. Это упражнение, тестирующее системы противодронов, в настоящее время проходит, согласно пресс-службе НАТО. Более 60 систем противодронов и связанных технологий, в том числе датчики, системы "дроны против дронов", глушители и "кибер-охотники", тестируются вживую. Участие Украины является частью плана сотрудничества НАТО-Украина в области инноваций, согласованного на саммите в июле.

04:28 Убийство transgender-активистки в ГрузииВ Грузии жестоко убита известная transgender-активистка вскоре после вступления в силу спорного закона, ограничивающего права ЛГБТК+. Кесарию Абрамидзе, модель, актрису и инфлюенсеру, обнаружили с множественными ножевыми ранениями в ее квартире, сообщает Министерство внутренних дел Грузии. Партнер Абрамидзе задержан в качестве главного подозреваемого и обвиняется в убийстве "с исключительной жестокостью и из-за пола жертвы". Убийство произошло годы спустя после того, как Грузия приняла закон, базирующийся на "традиционных ценностях", который был осужден ЕС и организациями по правам человека из-за ограничений свободы ЛГБТК+.

03:25 Lufthansa размышляет о прекращении полетов из Франкфурта в Пекин из-за санкций против РоссииLufthansa рассматривает возможность прекращения своего ежедневного рейса из Франкфурта в Пекин. Окончательное решение ожидается в октябре. Представитель компании сослался на необоснованное преимущество европейских авиакомпаний и тех, которые базируются в Персидском заливе и на Босфоре, которые получают выгоду от более низких затрат на полеты, худших стандартов труда и щедрых государственных инвестиций в авиацию. Более того, эти авиакомпании все еще могут пересекать воздушное пространство России, которое было запрещено для европейских и американских авиакомпаний после введения санкций против России из-за конфликта на Украине. Это вынуждает эти авиакомпании обходить воздушное пространство России, что приводит к увеличению расходов на топливо.

02:27 Российское нападение на Сумы целенаправленно атаковало электросети, погиб гражданскийРоссийские войска нанесли новые воздушные удары по украинскому городу Сумы, поразив дом престарелых и электросети города. По меньшей мере один гражданский погиб, сообщили украинские власти. Группа мониторинга ООНuggested, что эти атаки на электросети могут нарушать международное право. Международное энергетическое агентство заявило в своем исследовании, что в критический зимний период перебои с электроэнергией в Украине могут достичь одной трети пикового спроса.

01:25 Примерно 1,18 миллиона украинцев проживают в ГерманииКоличество беженцев, проживающих в Германии, достигло рекордного уровня. Как сообщает Бюро регистрации иностранцев, к концу первого полугодия 2024 года в стране проживало около 3,48 миллиона беженцев, с приростом в 60 000 по сравнению с предыдущим годом. Самое высокое количество беженцев со времен 1950-х годов было зарегистрировано, согласно данным "Новой Оснабрюкской газеты" (NOZ), которые цитируют ответ федерального правительства на запрос фракции "Левых" в Бундестаге. В общей сложности около 1,18 миллиона беженцев в Германии - украинцы, их число увеличилось примерно на 45 000 по сравнению с концом 2023 года. В эту цифру входят все жители, независимо от их статуса мигранта, от заявок на убежище до утвержденных беженцев и лиц с терпимым статусом.

00:22 Линдер: приостановка долговой бреши не оправдана для помощи УкраинеПолитики SPD и Зеленых часто подчеркивают соглашение в рамках коалиции "синий-желтый-зеленый" о приостановке долговой бреши для широкой помощи Украине в бюджетном споре. Однако министр финансов и лидер FDP Кристиан Линдер отвергает такие предложения: "Я не знаю о таком соглашении. Я не согласился бы на такую ​​временную меру", - сказал Линдер в интервью "Рейнской почте". Хотя конфликт на Украине трагичен, он не равен чрезвычайной ситуации в соответствии с Конституцией Германии. "Для помощи Украине мы активно работаем над программой в 50 миллиардов долларов, спонсируемой G7 странами, помимо нашей индивидуальной помощи", - заявил Линдер.

23:23 Болгария предлагает запрет на импорт украинских яиц в ЕСБолгария планирует предложить эмбарго на импорт украинских яиц на встрече Совета по сельскому хозяйству и рыболовству ЕС 23 сентября в Брюсселе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Болгарии Георгий Таков. Это продолжение давних споров между Украиной и восточными членами ЕС по вопросам сельскохозяйственной торговли. Эти споры привели к блокировкам границ на украинско-польской границе, запретам на импорт украинской кукурузы и пшеницы и протестам farmers в Польше и Болгарии.

22:13 Мерц считает, что мирный процесс с Россией нецелесообразенЛидер ХДС Фридрих Мерц выражает обеспокоенность ситуацией на Украине и заявляет: "Я не вижу реального пути к началу мирного процесса в настоящее время". Россия прекратит военные действия только тогда, когда они станут бессмысленными или когда Киев будет побежден. В конечном итоге Германия будет вынуждена поддерживать Украину военными средствами в долгосрочной перспективе, как считает Мерц, поскольку мы не можем делить свободу и мир с Россией, пока у власти остается Путин и его режим. Это горькое осознание, добавляет он. "В настоящий момент, похоже, нет альтернативы, пока Путин и его режим не уйдут с поста".

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