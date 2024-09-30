В 11:55 оппоненты объявляют о разрушении российского логистического пути

Военная повстанческая группа ATESh заявляет, что уничтожила железнодорожную линию, используемую российскими силами для перевозки грузов на передовую в российском регионе Курск. Государственное контролируемое украинское новостное агентство Ukrinform сослалось на связанный пост от партизанской группы. По их собственным заявлениям, группа объединяет украинцев, крымских татар и российских оппозиционных бойцов и была создана два года назад на Крымском полуострове.

11:26 Мунц: Российские граждане мало верят в антикоррупционную кампаниюБольшая часть федерального бюджета России, около 40%, планируется к выделению на сектор обороны в следующем году, согласно текущему плану. Одновременно с этим в ответственном министерстве ведется антикоррупционная кампания с тех пор, как умер путчист Евгений Пригожин. Однако эта борьба с коррупцией не вызывает доверия у граждан, как сообщает корреспондент ntv, базирующийся в Москве, Райнер Мунц.**

11:01 Гражданин США может получить годы тюрьмы за борьбу против России в УкраинеГражданин США Стивен Хаббард признался в суде Москвы в обвинении в наемничестве. Государственное российское новостное агентство РИА, ссылаясь на британскую "Гардиан", сообщает, что Хаббард получал средства для борьбы против России в Украине. Приговор, если он будет признан виновным, может составить от 7 до 15 лет лишения свободы.**

10:20 Атака дронов в Киеве привела к нескольким пожарамАтака дронов на Киев прошлой ночью привела к тому, что жилой дом был охвачен пламенем и серьезно поврежден, согласно сообщениям местных властей, опубликованным на Ukrainska Pravda. Пожары возникли в пяти разных районах из-за обломков дронов, согласно дальнейшим сообщениям. Все дроны, как сообщается, были сбиты.**

09:36 Путин заявляет, что Россия достигнет всех своих целейПрезидент России Владимир Путин подтвердил свою приверженность наступлению против Украины в видеообращении, посвященном второй годовщине так называемого присоединения четырех украинских регионов. "Мы достигнем всех наших целей", - заявил Путин. Российский президент также защищал вторжение в Украину, называя его правительство "неонацистской диктатурой". Россия, по словам Путина, размещает войска в Украине для защиты русскоязычного населения, которое, как он утверждает, украинское правительство хочет навсегда отделить от своей исторической родины.**

08:46 Командующий обороной Вугледара в Украине замененКомандующий 72-й отдельной механизированной бригадой Украины, который защищал осажденный город Вугледар более двух лет, заменен. Об этом сообщил "Киевский независимый", ссылаясь на командование объединенных сил Север. Причины этой замены неясны.**

08:04 Николаев сообщает о пожаре на объекте критической инфраструктурыИз-за атаки российских дронов в Баштанском районе Николаевской области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава регионального военного управления, но конкретный объект, пострадавший от пожара, не уточняется.**

07:24 Киев сообщает о успешном отражении ночной атакиПо словам региональных военных властей, российская атака на Киев продолжалась более пяти часов всю ночь. Все дроны, как сообщается, были нейтрализованы, согласно заявлениям государственного украинского новостного агентства Ukrinform.**

06:44 Россия позволяет заключенным служить в армии вместо тюрьмыСообщается, что Россия приняла закон, который позволяет заключенным в нескольких регионах избежать уголовной ответственности, подписавшись на военную службу в Министерстве обороны. От уголовной ответственности освобождены заключенные в регионах Брянск, Нижний Новгород, Новосибирск, Республика Коми, Алтайский край и незаконно оккупированный Крым, согласно российским оппозиционным СМИ. Эти сообщения были подтверждены американским аналитическим центром Институтом изучения войны (ISW).**

06:13 Зеленский сообщает о получении 100 управляемых бомб в деньПрезидент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия атакует Украину с невероятной силой, используя около 100 управляемых бомб в день. Российская армия использует управляемые бомбы для целевых атак на инфраструктуру в городах, таких как Сaporizhzhia, Kharkiv, Donetsk и Sumy, нанося ущерб гражданскому населению и инфраструктуре.**

05:43 Генеральный штаб Украины выражает обеспокоенность по поводу ВугледараУкраинский Генеральный штаб сообщает о новых российских атаках на украинские линии обороны в районе Донбасса. Был отбит 13 атаки возле Покровска и отражены 17 российских проникновений возле Курахового. Украинская армия также ведет тяжелые бои в районе Вугледара. Украинские эксперты опасаются, что этот небольшой город, который был оспариваемой территорией в течение двух лет, скоро может пасть под российскими войсками.**

04:46 Києву угрожают дронами: защитники начекуНочью Киев подвергся множественным атакам российских дронов. Как сообщают украинские вооруженные силы, их подразделения ПВО были заняты в течение нескольких часов, отражая волны нападений. Мэр Киева Виталий Кличко объявил в Телеграме, что над и около столицы кружилось несколько вражеских дронов. Очевидцы сообщали о нескольких взрывах в Киеве, указывающих на использование систем ПВО. Несмотря на то, что объекты были поражены в небе, на данный момент нет сообщений о повреждениях или жертвах. С 1:00 по местному времени в Киеве, прилегающих районах и всей восточной Украине действует воздушная тревога. Ранее украинские ВВС сообщали о множественных атаках российских дронов на Киев и западную Украину. Кроме того, несколько управляемых бомб были запущены с территорий Украины, контролируемых Россией, около 4:40 по местному времени.

03:45 США должны пересмотреть свой курс в отношении России: Комиссия ХельсинкиБипартийная организация Комиссия Хельсинки срочно призывает США пересмотреть свою стратегию в отношении России и объявить Москву постоянной угрозой глобальной безопасности. Как сообщает "The Hill", Комиссия предлагает правительству США пересмотреть свой подход к России, подобно смене стратегии в отношении Китая. Рекомендации противоречат обязательствам администрации Байдена перед Украиной и идут вразрез с позицией бывшего президента Дональда Трампа и его сторонников, считающих, что США чрезмерно вкладываются в европейскую безопасность. Трамп выступает за прямые переговоры между Украиной и Россией, но республиканец Джо Уилсон, председатель Комиссии Хельсинки, скептически относится к возможности достичь соглашения с Владимиром Путиным.

02:49 Киев подвергается атаке российских дроновКиев подвергся атаке российских дронов. Украинские вооруженные силы отражают нападение. Очевидцы сообщают о множестве громких взрывов и о том, что в воздухе были поражены объекты, что указывает на использование систем ПВО. Наряду с Киевом и прилегающим регионом, воздушная тревога объявлена на восточной Украине.

01:40 Политическое предупреждение в Молдове: министр предостерегает от "воров"Высокопоставленный чиновник молдавского правительства предостерег молдаван от общения с "ворами, беженцами и бандитами" после того, как просоветский бизнесмен пообещал компенсировать голосующим против вступления в ЕС во время референдума. Строгое предупреждение министра Андрея Спину отражает обострение конкуренции на предстоящих президентских выборах в октябре 2021 года, на которых переизбирается проевропейский действующий президент Майя Санду.

00:14 Украинцы атаковали электростанцию в ЗапорожьеПо данным управления российского контроля Запорожской АЭС, украинские силы вновь атаковали близлежащую электростанцию, повредив трансформатор. В объявлении в Телеграме управление АЭС сообщило об артиллерийском ударе по "Радуге" электростанции в Энергодаре, городе на юго-востоке Украины. Также появилась фотография, на которой виден дым, поднимающийся с крыши buildings. По данным обновления, электроснабжение Энергодара осталось неизменным. Запорожская АЭС, самая большая в Европе, имеет шесть реакторов. АЭС была захвачена российскими войсками во время российского вторжения в Украину в начале 2022 года. Обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в нападении или подготовке к нападению на АЭС.

23:15 Зеленский не воспринимает угрозы ядерной войны: "Путин ценит свою жизнь"Президент Украины Владимир Зеленский скептически относится к продолжающимся угрозам ядерной войны со стороны президента России Владимира Путина в беседе с Fox News. Зеленский предположил, что Путин, возможно, боится использовать ядерное оружие из-за своей любви к личному комфорту. "Никто не знает, что у него в голове", - сказал Зеленский. "Он может использовать ядерное оружие против любой страны - или, возможно, нет. Но я не верю, что он это сделает".

22:10 Победа ФПО в отношении войны на Украине и РоссииАвстрийские парламентские выборы привели к серьезной политической перестановке. Правая партия ФПО набрала впечатляющие 28,7% голосов по предварительным подсчетам. Праворадикалы выразили сильное недоверие ЕС в своем избирательном манифесте, несмотря на продолжающийся конфликт между Украиной и Россией. Партия придерживается мягкой позиции в отношении России и не видит проблемы в зависимости Австрии от российского газа. Газовый контракт между Австрией и Россией был продлен до 2040 года в 2018 году, гарантируя Австрии импорт больших объемов природного газа и обязывая платить, даже если газ не поставляется. С января по май 2024 года более 90% импортируемого Австрией газа поступало из России.

21:37 Премьер-министр России отправляется в ТегеранПремьер-министр России Михаил Мишустин отправляется в Тегеран на встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани и вице-президентом Мохаммадом Реза Арефом. Встреча запланирована на понедельник, как объявило правительство России. Мишустин планирует обсудить "все направления российско-иранского сотрудничества в различных областях, в том числе торговли, экономики, культуры и гуманитарной помощи" во время своего визита в Тегеран. Западные страны критикуют Иран за поставки дронов и ракет России для военной операции на Украине. Иран опровергает эти утверждения.

Бипартийная организация Комиссия Хельсинки призвала США пересмотреть свою стратегию в отношении России и объявить Москву постоянной угрозой глобальной безопасности. Они предлагают смену стратегии, подобную Китаю, что противоречит обязательствам администрации Байдена перед Украиной.

В свете текущей ситуации в Курске было бы разумно, если бы Комиссия также рассмотрела роль групп, подобных АТЭШ, в российском регионе и их влияние на российско-украинский конфликт.

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