В 11:08 на промышленном объекте в Тернополе, Украина, произошел взрыв.

Недавние взрывы в России влияют на источник энергии Украины

В ходе недавних нападений России на энергоресурсы Украины промышленное предприятие в Тернопольской области было атаковано, в результате чего топливный танк был поражен, как заявили власти. Украинское телевидение показало значительные клубы черного дыма, поднимающиеся над Тернополем, в то время как местные чиновники призывали жителей оставаться дома. Более 90 пожарных участвовали в тушении пожара, а Тернопольская областная администрация сообщила, что ситуация под контролем.

10:41 Бывший российский дипломат Бондарев: Путин ведет себя как трусливый обманщик

Президент России Владимир Путин ведет себя как "трусливый обманщик", заявил Борис Бондарев, бывший российский дипломат, в гостевой статье для ntv.de. Репутация Путина как победителя любого соперника была подорвана с начала invasions Украины. Вместо быстрой капитуляции в течение нескольких дней ничего не произошло. Недавно Москва выглядела удивленной и обескураженной украинским нападением на российский регион Курск. "Путин теряется, столкнувшись с настоящей угрозой, и не знает, как реагировать. Он даже не ведет себя как загнанная в угол крыса, готовая бороться изо всех сил, а как трусливый обманщик", - сказал Бондарев. Бывший дипломат, который дистанцировался от режима Путина в протесте против войны, также резко критиковал западных политиков за их позицию по запрету Украины использовать поставленное оружие на российской территории. "Нужно противостоять Путину силой". Он отверг западный страх "эскалации" как необоснованный. "Эскалация уже происходит - противник Путина вторгся на российскую территорию! Но он не реагирует на это вообще", - написал Бондарев. Больше об этом скоро.

10:13 Украина: Пять гражданских лиц погибли, более 20 ранены в результате российских атак

За последние 24 часа в результате российских атак на Украине погибли пять гражданских лиц и не менее 22 человек, в том числе ребенок, получили ранения, сообщает "Киевский независимый".

09:37 Российский нефтехранилище горит: спутниковый снимок показывает масштаб пожара

Украина атаковала крупное нефтехранилище в Пролетарске в южном России дронами в воскресное утро. Пожар по-прежнему не под контролем, и более 40 пожарных получили ранения, сообщают региональные власти. Спутниковые снимки также показали масштаб пожара:

Украина атаковала несколько российских нефтеперерабатывающих заводов и нефтяных объектов дронами в последние месяцы. Это должно затруднить поставки топлива вражеским войскам и снизить доходы российской нефтяной промышленности.

09:16 Киев: более 1300 российских солдат "нейтрализованы" за один день

По данным Киева, за один день было "нейтрализовано" 1330 российских солдат. Министерство обороны Украины сообщает, что с начала войны в феврале 2022 года было "нейтрализовано" 601 800 российских солдат. Ежедневный отчет министерства о потерях врага сообщает о потере пяти дополнительных танков (всего 8518). С начала российского вторжения Украина заявила о более чем 16 500 захваченных или уничтоженных бронированных машинах и более чем 13 800 дронах. Эти цифры нельзя независимо проверить. Москва молчит о своих потерях на Украине.

08:47 Байден защищает сопротивление Украины: ни один президент не должен покоряться тиранам

"Ни один президент не должен покоряться тиранам", - сказал Джо Байден. Говоря на первом дне национального съезда Демократической партии, американский президент сказал: "Путин думал, что захватит Киев за три дня. Три года спустя Украина все еще свободна". Демократ сравнил свою запись в качестве сторонника сильной НАТО и свободной Украины с записью бывшего президента Дональда Трампа, который хвалил российского президента Владимира Путина. "Ни один главнокомандующий не должен покоряться тиранам", - сказал Байден.

08:31 Россия снова ночью атакует Украину

По данным украинской военной разведки, Россия снова атаковала Украину ночью. Девять регионов в центре, на севере и юге страны были поражены, сбито три ракеты и 25 дронов, сообщило украинское военное командование в Telegram. Это была пятая ракетная атака на Киев в этом месяце, сообщило командование. В августе в столице звучали 41 раз воздушные тревоги. Командование сообщило о перехвате атаки дронов на Киев всего вчера.

07:52 Военная администрация: российская ракетная атака на Киев отбита - нет сообщений о повреждениях

Ранним утром российские силы снова атаковали Киев, сообщает военная администрация города в Telegram. "Предварительная информация свидетельствует о том, что враг атаковал столицу Украины с севера, вероятно, используя баллистические ракеты, подобные Iskander. Это была пятая ракетная атака на Киев в этом месяце!", - говорится в сообщении. Ракеты якобы были уничтожены силами ПВО на окраинах города. На данный момент в Киеве нет сообщений о повреждениях или потерях.

07:38 Беларусь: Лукашенко направляет больше войск и самолетов к границе с УкраинойБеларусь усилила свои войска ПВО и авиацию на границе с Украиной, как сообщает "Киевский независимый" со ссылкой на генерал-майора Андрея Лукановича, главу белорусских сил ПВО. Это заявление последовало вскоре после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что треть армии страны была отправлена на границу летом. Лукашенко оправдывал наращивание войск на границе misunderstandings между Беларусью и Украиной. В эфире национального телевидения Луканович объявил, что белорусские военные развернули самолеты, зенитно-ракетные комплексы и радиоэлектронные подразделения на границе. Украина пока не подтвердила заявления Лукановича о дополнительных белорусских войсках и оружии возле границы. Украинская пограничная служба сообщала неделю назад, что нет признаков наращивания войск вдоль белорусской границы, несмотря на приказы Лукашенко.

07:24 ИСИ: Россия перебрасывает 5000 солдат в Курскую областьВ связи с операциями украинских войск в Курской области Россия якобы перебрасывает войска с других участков фронта в этот регион, согласно Учреждению по изучению войны (ИСИ) в США. "Российские войска отправили дополнительные войска в Курскую область с первой недели украинского наступления и, по всей видимости, перебросили более 5000 солдат в регион", - заявляют аналитики.

06:54 Зеленский: Украине нужен второй саммит мира в этом годуПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал дипломатов своей страны обеспечить проведение второго саммита мира в Украине в этом году. Говоря на тему "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа" перед главами иностранных дипмиссий в Украине, Зеленский сказал: "Первый саммит был, на мой взгляд, выдающимся достижением для Украины. Я благодарен всем, кто помог сделать наш саммит возможным. Теперь мы планируем второй саммит мира и должны сделать все возможное, чтобы он состоялся в этом году. Мы должны сделать все возможное, чтобы расширить круг поддержки коммуникации первого саммита".

06:22 Украина: Еще один российский воздушный удар по КиевуРоссия продолжает свои ночные воздушные атаки на Киев, как сообщают украинские источники. Воздушная оборона была задействована в ранние утренние часы для отражения еще одного российского воздушного удара по Киеву, согласно военной администрации украинской столицы в Telegram. Свидетели сообщают о взрывах, похожих на использование систем ПВО.

05:11 Киев сообщает о нескольких дронах, атакующих далеко от фронтаВ различных украинских регионах, удаленных от линии фронта, были зафиксированы ночные атаки дронов, как сообщает ПВО. Целью стали Сумы, Полтава, Херсон, Николаев и пригороды Киева. Местная администрация порекомендовала жителям укрыться. Пока не сообщается о каких-либо повреждениях.

02:23 США остаются привержены поддержке Киева - обсуждение наступления в КурскеНесмотря на украинское контрнаступление в российской области Курск, США остаются верны поддержке Киева, как подтвердил представитель Министерства обороны США. Представитель заявил: "Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что мы продолжим поддерживать Украину и стоять рядом с ней столько, сколько потребуется". США продолжают приоритетно оказывать военную помощь Киеву, и министр обороны США Ллойд Остин заверил своего украинского коллегу Ростэма Умерова о продолжении поддержки США во время разговора. Во время беседы Остин получил информацию о целях Украины в контрнаступлении.

01:07 Германия готовит еще один пакет оружия для УкраиныГермания подготовила еще один пакет оружия для Украины, согласно странице обзора Министерства обороны Германии. Доставки включают третью систему ПВО Iris-T SLS, тысячи артиллерийских снарядов, дроны, Bergepanzer 2 и сотни винтовок с соответствующими боеприпасами.

00:20 Зеленский: наступление в Курске - крупнейший успех в захвате российских солдатУкраинское наступление в российской области Курск, по словам президента Владимира Зеленского, является крупнейшим успехом в захвате российских солдат с начала конфликта. Говоря с украинскими дипломатами, он сказал, что эти солдаты позже будут обменяны на украинских пленных. Наблюдатели оценивают, что Россия захватила больше украинских солдат, чем наоборот, до сих пор.

**22:21 Командир чеченцев: курские бойцы "идут в рай"`Апти Алаудинов, командир чеченского полка "Ахмат", борющегося с Россией, якобы призывал российских призывников присоединиться к фронту в Курске, сказав, что те, кто падет в бою, "идут в рай".

21:58 Зеленский: курское наступление разрушило концепцию "красной линии" РоссииПоскольку украинское наступление в Курск считалось нереалистичным, оно держалось в секрете, согласно президенту Владимиру Зеленскому. Всего несколько месяцев назад многие государства предупреждали, что наступление "перейдет самую критическую красную линию" России. Теперь Зеленский сказал: "концепция красной линии России рухнула где-то возле Суще".

21:38 Литва начинает строительство военного объекта для немецкой армииЛитва в настоящее время строит военный объект для размещения немецких солдат. Срок завершения проекта запланирован на конец 2027 года, и он сможет вместить до 4000 немецких солдат. Это будет первое постоянное размещение немецкой армии за рубежом со времен Второй мировой войны. Германия согласилась разместить своих солдат в НАТО и члене ЕС Литве, граничащем с Россией, в прошлом году. По оценкам министра обороны Литвы Raimundas Karoblis, затраты на строительство превысят один миллиард евро.

21:15 Возможное вступление частично оккупированной Украины в НАТО обсуждается президентом ЧехииПрезидент Чехии Petr Pavel выразил мнение о том, что Украина может присоединиться к НАТО, несмотря на свою территориальную оккупацию. Он предположил, что Украина может в ближайшем будущем договориться о мире с Россией, как сообщает новостной сайт "Novinky". Если такое соглашение будет достигнуто, Россия может удерживать часть территории Украины в течение более длительного периода, не требуя признания этого граничного изменения от "демократических государств". Временная граница затем может позволить "принять Украину в НАТО в границах, которые она контролирует в то время", - предположил Pavel. Германия также стала членом НАТО в 1955 году, когда частично находилась под контролем Советского Союза.

20:57 Украинские силы приближаются к мосту поставок РоссииУкраинские силы, как сообщается, захватили город Wyschnewka в российской области Курск, находясь примерно в 12 километрах от плавучего моста через реку Сейм, который служит единственным маршрутом поставок для российской армии для управления логистикой или отступления.

20:36 Неопределенное будущее ПокровскаВоенное управление восточного украинского города Покровск сталкивается с неопределенной ситуацией, так как российские войска приближаются: "Они движутся к окраинам Покровска. Это не секрет", - сказал глава информационного отдела "The Washington Post". "Возможно, ситуация там изменится каким-то образом - мы надеемся, что враг остановится где-то на подступах к Покровску, и наши войска отразят их", - добавила она. Если Покровск падет, это будет крупнейшим населенным пунктом, захваченным русскими с момента Бахмута в мае 2023 года.

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В ходе продолжающихся геополитических tensions есть утверждения о кибернападениях в рамках более широкого конфликта между Россией и Украиной. Например, в отчете The Washington Post сообщалось, что Украина провела кибернападения на военные сети России, что привело к сбоям в их системах связи и управления. Хотя официальные лица Украины не подтвердили эти кибернападения, возможность кибервойны в контексте этого более широкого конфликта остается проблемой.

Кроме того, путаница и беспорядок, вызванные этими кибернападениями, могут усилить напряженность между двумя нациями, что потенциально может привести к традиционной войне, если киберпроисшествия будут неправильно истолкованы или плохо управляться. Поэтому важно, чтобы обе стороны проявили сдержанность и снизили напряженность, чтобы избежать нежелательного эскалации.

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