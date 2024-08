В 10:41 Россия надеется на заранее подготовленный бункер в Курске.

В приграничном регионе Курска, Россия, власти строят бетонные укрытия для населения. По распоряжению губернатора Алексея Смирнова, администрация Курска определила центральные точки для возведения модульных убежищ. Эти укрытия строятся в оживленных местах, таких как 60 остановок автобусов. Смирнов поделился фотографией грузовика, доставляющего одну из этих единиц в Telegram. Кроме того, убежища устанавливаются в двух других районах, в том числе в Курске, где находится Курская АЭС. Россия утверждает, что Украина планирует атаковать этот объект, что Украина отрицает.

Украина сообщает о продвижении в КурскеУкраина сообщает о более чем 40 атаках российских войск на переднем крае возле города Покровск, почти все из которых были отражены. Президент Зеленский клянется укрепить войска в этом районе. Кроме того, продолжается наступление в Курской области.

Россия сообщает о беспилотниках в нескольких регионахРоссийская военная отражает несколько украинских воздушных атак на западе страны, согласно официальным сообщениям. В приграничном регионе Курска якобы сбиты два украинских ракеты и беспилотник, согласно губернатору Алексею Смирнову. В Ростовской области южнее губернатор Василий Голубев сообщает, что атака с пятью беспилотниками "отражена". Беспилотники также якобы сбиты в российских регионах Воронеж и Брянск.

Украина просит у США разрешения на использование дальнобойного оружия против российских целейМинистр обороны Украины Рустем Умеров встречается с bipartisan delegation американского Конгресса в Киеве. Согласно министерству в Киеве, республиканский представитель Роб Уитмен и демократический представитель Дэвид Трон обсуждают ситуацию на фронте и политику Вашингтона в отношении использования дальнобойного оружия против российских целей с Умеровым. "Я подчеркнул, что мы должны немедленно получить разрешение от наших союзников на полное использование дальнобойного оружия против целей в России", - сказал Умеров. "Речь идет о защите наших мирных городов и деревень".

Марк Хэмилл и Тимоти Сайнэр запускают кампанию по сбору средств на роботов-разминировщиков для УкраиныАмериканский актер Марк Хэмилл, известный своей ролью Люка Скайуокера в "Звездных войнах", собирает средства на роботов-разминировщиков для Украины. В сотрудничестве с экспертом по Восточной Европе Тимоти Сайнэром они планируют собрать $441,000 через кампанию "Чистая территория". Эти роботы могут удалять мины из труднодоступных мест на расстоянии от операторов. "Одно из худших преступлений, совершенных Россией в Украине, - это рассеивание миллионов мин", - сказал Сайнэр. "Я посещал незанятые районы возле фронта, где люди рискуют, чтобы помочь другим вернуться в свои сады и дома. Благодаря этим роботам мины можно разминировать, и спасти жизни". Украина сильно загрязнена минами, их удаление может занять десятилетия.

Кремль, кажется, готовит россиян к "новой реальности"Украинская атака на Курск представляет вызов для пропаганды Москвы. Хотя регионы удалены, источник, связанный с Кремлем, сообщил независимому российскому порталу Медуза, базирующемуся в Риге, "Но даже проникновение на российскую территорию и захват деревень - это новое и очень неприятное событие". Чтобы облегчить напряженность после вторжения в Курск, Кремль пытается подготовить россиян к жизни в "новой реальности" и "новой норме". Сообщение такое: враг действительно проник на российскую территорию, он на грани поражения - но возвращение территории займет время, и россиянам придется ждать. В то же время жителей призывают "превратить негатив и шок в положительное направление" - то есть собрать помощь для Курской области. Все официальные лица, interviewed Медузой, убеждены, что бои в Курской области могут продолжаться несколько месяцев. Источник возле правительства уточняет, что это "довольно оптимистичный прогноз - если все пойдет хорошо".

Российский губернатор подтверждает пожар на военном объектеРоссийские власти подтверждают сообщения о пожаре на военном объекте в южном российском регионе Волгоград после украинской атаки беспилотником. Губернатор Андрей Бочаров объявил в Telegram, что беспилотник поразил объект. Погибших нет. Бочаров не уточняет, какой военный объект был затронут. Однако он упоминает, что в атаке была цель деревня Мариновка, где Россия имеет авиабазу.

Бывший советник по безопасности: Путин имел почти гипнотическое влияние на ТрампаПо словам бывшего американского советника по безопасности, генерала Герберта Реймонда Макмастера, российский лидер Владимир Путин успешно манипулировал бывшим американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщается в книге Макмастера "Война с самими собой: мое пребывание на посту советника президента Трампа", как сообщает "Гардиан". "Путин, жестокий бывший чекист, играл на эго и комплексах Трампа лестью", - якобы сказал Макмастер. Путин называл Трампа "по-настоящему выдающейся личностью, талантливой, вне всяких сомнений". Путин имел почти гипнотическое влияние на Трампа. Макмастер, который работал советником Трампа по безопасности около года, якобы предупреждал Трампа: "Мистер Президент, он лучший лжец в мире". Он предположил, что Путин был уверен, что может "использовать" Трампа и добиться ослабления санкций и дешевого американского выхода из Сирии и Афганистана.

06:20 Послушны взрывы в российском городе Калач-на-Дону и на авиабазеВчера вечером в российском городе Калач-на-Дону в Волгоградской области слышались взрывы, которые, по сообщениям различных российских каналов в Telegram, были вызваны ударом беспилотника. thereafter, пожар произошел на близлежащей авиабазе. Волгоградская область находится примерно в 900 километрах юго-восточнее Москвы. Целью, скорее всего, была авиабаза Мариновка в селе Октябрьском, примерно в 20 километрах от Калача-на-Дону. Местные жители в районе сообщили о слышных 6-10 громких взрывах, сопровождаемых характерными звуками беспилотников, согласно отчетам в Telegram.

05:44 Германия планирует оказать дальнейшую финансовую помощь УкраинеЛидер СДПГ Ларс Клингебейль заявил о своем намерении оказать дальнейшую поддержку Украине. Если не удастся предоставить planned миллиарды из замороженных российских активов, Германия предложит дополнительные средства, заявил он в подкасте заместителя главного редактора "Бильд" Пауля Ронцигера. Он подчеркнул, что не должно доводить до того, чтобы сказали: "Теперь денег на Украину больше нет". Если такой сценарий возникнет, Германия обязана рассмотреть, где можно найти средства внутри своих границ. У них есть ответственность перед Украиной, и они найдут решение.

04:27 Военная разведка Украины о российских ударах беспилотниковВоенная разведка Украины ГУР прокомментировала цели ударов беспилотников в России прошлой ночью. Эти удары, якобы, были направлены на аэропорт Москвы Остафьево, авиационную базу в Миллерово в Ростовской области и центр радиосвязи. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, говорившего с военным сайтом "The War Zone", в этих ударах было задействовано около 50 беспилотников. Сейчас расследуется масштаб причиненного ущерба. Российские власти сообщили, что сбили 45 беспилотников над территорией России утром.

03:09 Меры безопасности для ранних региональных выборов в РоссииВ преддверии ранних региональных выборов в оспариваемом российском пограничном регионе Курск Россия решила обеспечить сотрудников избирательных комиссий бронежилетами и шлемами. Кроме того, дополнительные избирательные участки будут установлены в других частях страны для тех, кто покинул регион. В настоящее время в регионе объявлено чрезвычайное положение. Выборы губернаторов и региональных парламентов запланированы во многих регионах России с 6 по 8 сентября. Граждане пограничных регионов уже могут голосовать досрочно, в том числе в регионах Курск, Белгород и Брянск.

01:34 Взгляды Фико на давление в внешней политикеПремьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что испытывает "давление мнений" в западных демократиях. Те, кто отклоняется от консенсуса по важным вопросам внешней политики, "арbitrary put under pressure and threatened with isolation" by Western democracies, заявил он. Фицо сравнил это с тем, что он видит как насильственное подавление "Пражской весны" в 1968 году войсками Варшавского договора. Фицо выступает против военной помощи ЕС Украине и подвергается обвинениям в про-российской позиции.

00:12 Украина сообщает о российских атаках возле ПокровскаУкраина сообщила о 46 российских атаках вдоль фронта возле города Покровск на востоке страны в течение дня. Из них 44 успешно отбиты, согласно Генеральному штабу. На 9 вечера по CET продолжаются бои на двух оставшихся участках. Эти атаки привели к гибели или ранениям 238 российских солдат. Нет информации о потерях Украины. Россия еще не прокомментировала ситуацию.

23:09 Россия заявляет об отражении украинской инфильтрацииРоссия заявила, что предотвратила проникновение "диверсантов" из Украины в российский пограничный регион Брянск, который граничит с Курском. Проникновение "украинской разведывательно-диверсионной группы" якобы было предотвращено силами российской службы безопасности ФСБ и подразделениями российской армии. По словам губернатора Брянска Александра Богомаза в сообщении в Telegram, противник был встречен огнем, и ситуация теперь "под контролем".

22:15 Зеленский ждет быстрого выделения обещанной помощи УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский надеется на быстрое выделение обещанных Западом миллиардов, в том числе средств от замороженных российских государственных активов. Несмотря на многие политические заявления партнеров, ожидается больше, сказал он в своем вечернем видеообращении. "Но нам нужен реальный механизм". Украина нуждается в доходах от российских активов для защиты от российской агрессии. "Соответствующие дискуссии уже давно ведутся, и нам нужны решения сейчас". На саммите G7 в июне страны согласились на новую финансовую помощь Киеву, с щедрым займом в $50 миллиардов, обеспеченным процентами от замороженных российских активов.

21:52 Путин хвалит прочные торговые связи с КитаемПрезидент России Владимир Путин хвалит укрепление отношений с Китаем. "Наши коммерческие отношения развиваются благоприятно (...). Фокус, который обе администрации уделяют торговым и экономическим отношениям, дает результаты", - сказал он во время встречи с премьер-министром Китая Ли Цыанем в Кремле. Китай и Россия имеют "широкие планы и инициативы в экономической и гуманитарной сферах", сказал Путин. Ли заявил, что китайско-российские отношения находятся на "непреcedented height", согласно Кремлю. Стратегическое партнерство между Россией и Китаем усилилось после российского вторжения на Украину. Для России Китай является важным торговым партнером в условиях западных санкций.

21:20 Запрос отклонён: Бывший заместитель министра обороны России остаётся под стражейБывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, обвиняемый в коррупции, останется под стражей. Его ходатайство о домашнем аресте с жесткими условиями и возражения против его содержания под стражей были отклонены, как сообщает государственное информационное агентство ТАСС. До своего отстранения Булгаков отвечал за закупки для российской армии. Кроме того, московский суд постановил заключить под стражу двоих предполагаемых сообщников Булгакова. Компания этих лиц, как считается, получила девять контрактов от Булгакова в период с 2022 по 2024 год, что привело к ущербу в размере около 50 миллионов рублей (примерно 500 000 евро), как сообщают посредники.

21:00 Украина усиливает свои силы в ПокровскеПо словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина усиливает присутствие своих войск в ожесточенно оспариваемом регионе Покровск на востоке Украины. Он заявил в телеобращении, что они осведомлены о планах российских сил в этом районе. В то же время, как заявил Зеленский, украинское наступление в российском регионе Курск продолжается. Некоторые территории сейчас находятся под контролем Украины, но дополнительные подробности не были предоставлены.

20:41 После указа: Многие украинцы в Венгрии рискуют быть выселены из центров для беженцевПосле вступления в силу указа в Венгрии, который отменяет всеобщий статус беженца для украинских беженцев, многие украинцы там рискуют лишиться своего жилья. Частные центры для беженцев начали выселять украинцев, как сообщает организация Migration Aid. В Коксе, к северу от Будапешта, около 120 беженцев, в основном ромские женщины и дети из западноукраинского региона Закарпатья, где есть значительное венгерское меньшинство, были вынуждены покинуть гостевой дом под полицейским конвоем.

В результате продолжающегося конфликта в Украине появились обвинения в плане России attacked the Kursk region's nuclear power plant, которые Украина опровергает.

В ответ на предполагаемую угрозу со стороны России министр обороны Украины Рустем Умеров обсуждает с делегацией Палаты представителей США использование дальнобойного оружия против российских целей.

