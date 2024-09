В 10:32 новостные агентства России сообщают о значительном пожаре в хранилищах боеприпасов в Волгограде.

10:57 Украинская армия сообщает о 165 инцидентах за последние суткиУкраинская армия зафиксировала до 165 инцидентов за последние сутки, более четверти из которых произошли в Донбассе, в частности, вокруг спорного города Покровск. По данным отчета, российские войска нанесли 73 авиационных удара по целям и гражданским районам, используя 124 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, они запустили семь ракет. Помимо этого, агрессоры провели более 4700 атак, в том числе 179 атак с использованием реактивных систем залпового огня, и развернули более 1700 самоубийственных дронов. Украинская авиация, а также ракетные и артиллерийские силы якобы нанесли шесть ударов по районам, занятым противником, вооружением и военной техникой.

10:17 В результате российского нападения на гражданский автомобиль убит старший судья Верховного судаСтарший судья Верховного суда, который оказывал помощь жителям села в Харьковской области, был убит в результате удара беспилотника по гражданскому автомобилю, сообщает новостной сайт Ukrinform со ссылкой на прокуратуру региона. Накануне беспилотник, контролируемый противником, поразил внедорожник, в котором находился судья Леонид Лобойко. Он скончался мгновенно. Трое женщин, находившихся в автомобиле, получили ранения. Украина расследует возможные военные преступления и убийство.

09:55 В результате attaque на Запорожье ранены не менее семи человекУкраинские власти сообщают о значительном повреждении гражданских строений в промышленном городе Запорожье на юге Украины в результате новых массированных российских воздушных бомбардировок. По словам главы администрации региона Ивана Федорова в телеграмм-послании, по меньшей мере семь человек получили ранения. Возможно, под завалами все еще остаются люди. Город пережил более десяти воздушных ударов, при этом сообщалось о нескольких пожарах.

09:27 Россия заявляет о сбитии 125 украинских дронов за ночьРоссия заявляет, что сбила 125 украинских дронов за прошедшую ночь, сообщает министерство обороны. 125 дронов были нейтрализованы и уничтожены российскими системами ПВО. По данным, 67 дронов были сбиты над Волгоградской областью, 17 - над Белгородской и Воронежской областями, и 18 - над Ростовской областью.

08:42 Украинская армия сообщает о 1170 жертвах среди российских военнослужащих за последние суткиУкраинская армия сообщает о 1170 жертвах среди российских военнослужащих за последние 24 часа, что приводит к общему числу раненых и погибших soldiers к approximately 652,000. В течение последнего дня украинские силы также сообщают о уничтожении девяти российских танков, 62 артиллерийских систем и 38 бронированных vehicles. Якобы было сбито 93 drone, и поражена одна система ПВО.

07:22 Военные аналитики: Украина атакует больше складов боеприпасов в РоссииВоенные аналитики на платформе X сообщают, что украинские дроны атаковали российский склад боеприпасов в Котьмаш overnight. Местные источники сообщают о пожарах в районе значительного российского склада боеприпасов в Волгоградской области. Система NASA Fire Information System также сообщает о пожарах на северном фланге склада. Ни Кремль, ни украинская армия пока не прокомментировали это.

06:54 Клингебей надеется на обязательство поддержать УкраинуЛидер СДПГ Ларс Клингебей надеется, что предстоящий саммит по Украине с участием президента США Джо Байдена в Рамштайне принесет сильный послание солидарности с атакованной страной. "Саммит должен вновь подчеркнуть, что все обязаны, в том числе США после выборов в ноябре, активно поддерживать Украину столько, сколько это необходимо", - сказал Клингебей. Также стоит рассмотреть, "как можно шире построить будущие мирные конференции, чтобы в конечном итоге обсудить перспективу мира для украинцев". Байден ожидается с первым президентским визитом в Германию 10 октября. Конференция из 50 стран, поддерживающих Украину, состоится на американской военной базе в Рамштайне 12 октября - впервые на самом высоком уровне. Предполагается, что в ней примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

05:42 Спикер Зеленского по вопросу поставок оружия: русские узнают первымиСогласно заявлению спикера президента Украины, окончательного решения о использовании западного оружия на территории России пока не принято. Сергий Никифоров объясняет в украинской новостной программе 24/7, что "нет окончательного, ясного решения" по этому вопросу. Президент Украины Владимир Зеленский, однако, "обсуждал этот вопрос со всеми сторонами, чье разрешение необходимо - Италией, Францией, Великобританией и, конечно, Соединенными Штатами". Спикер Зеленского добавляет: "Надо помнить, что русские узнают об authorization incursions deep into their territory first. They will learn about it first, and then there will be an official announcement."

04:45 Швейцария поддерживает план мира Китая, Киев разочарованМинистерство иностранных дел Швейцарии выразило поддержку плану мира, возглавляемому Китаем, для прекращения конфликта в Украине. Перспектива на такие инициативы изменилась, объясняет ministry in Bern. Из Киева это воспринимается как разочарование. Украина в настоящее время готовит вторую мирную конференцию на ноябрь. В июне несколько стран без России и Китая приняли участие в первой встрече в Швейцарии.

03:29 Литва отправляет военную помощь УкраинеЛитва отправляет военный пакет помощи, состоящий из боеприпасов, компьютеров и логистических поставок в Ukraine. Этот пакет должен прибыть на место назначения на этой неделе, как объявило правительство Литвы. С начала года Литва доставила 155-мм боеприпасы, бронированные vehicles M577 и M113, системы противодронов, противотанковые weapons, remote control systems и various other equipment в Ukraine.

02:29 Трагедия в Харьковской области: три жизни унесеныВ результате ударов российских авиации по селу Слатино в Харьковской области погибли трое человек, шестеро получили ранения. Об этом сообщают региональные власти. Удары были нанесены по гражданской инфраструктуре, пострадали образовательные учреждения и предприятия, когда люди находились на улицах.

01:29 КНДР предупреждает против военной помощи США Украине как "игру с огнем"КНДР, якобы вовлеченная в незаконную поставку оружия России, расценила военную помощь США в размере 8 миллиардов долларов для Украины как "серьезную ошибку" и "игру с огнем" против ядерной державы России. Об этом объявил президент США Джо Байден во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Помощь предназначена для оказания помощи Украине в самообороне, в том числе оружием с увеличенной дальностью, что повысит способность страны атаковать Россию на безопасном расстоянии.

00:25 Российский удар по больнице в Сумах: число жертв возросло до десятиЧисло жертв после российского удара по больнице в украинском пограничном городе Сумы возросло до десяти. Первоначально сообщалось о одной жертве во время первого нападения на клинику, как заявил министр внутренних дел Украины Игорь Кlympenko. К сожалению, больницу снова обстреляли во время эвакуации пациентов. Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Россию в ведении "войны против больниц".

22:54 Команда Зеленского: США проявляют сильный интерес к "плану победы" ЗеленскогоПо словам Сергея Никифорова, спикера офиса президента Украины, правительство США проявило "значительный интерес" к якобы "плану победы" президента Владимира Зеленского. Это заявление противоречит освещению в СМИ, согласно которому в Вашингтоне нет энтузиазма. "Это неверно", - заявляет Никифоров на украинском телевидении. План был "хорошо воспринят". Никифоров также сообщает, что президент США Джо Байден пообещал вернуться с "некими решениями и ответами" по поводу плана на встрече группы контакта Рамштайн в Германии 12 октября.

22:25 Зеленский: Трамп будет на стороне УкраиныПрезидент Владимир Зеленский считает, что Дональд Трамп будет поддерживать Украину, если победит на выборах в ноябре. Зеленский высказал это мнение в интервью на канале Fox News. "Я не знаю, какая ситуация будет после выборов и кто станет президентом", - объясняет Зеленский. "Но я получил прямое сообщение от Дональда Трампа о том, что он будет союзником Украины, поддерживая нашу страну".

21:40 Лавров предупреждает западные страны против желания "побороть Россию"На своей речи на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег западные страны от желания "побороть Россию до конца", назвав это "самоубийственным выбором". Он назвал любые попытки победить Россию "самоубийственными". Несколькими днями ранее лидер России Владимир Путин угрожал возможным использованием ядерного оружия. По словам Путина, любое традиционное нападение на Россию, поддержанное ядерной державой, будет расценено как совместное нападение со стороны вовлеченных стран.

09:29 Украинская армия продолжает боестолкновения с российскими войскамиВ связи с высоким числом боестолкновений, сообщаемых украинской армией, ожидается, что украинские силы продолжат боестолкновения с российскими войсками в различных регионах, в частности в Донбассе и вокруг Покровска.

12:30 Потенциальные последствия российской агрессии для гражданской инфраструктурыПродолжающиеся авиационные удары по гражданским районам и инфраструктуре вновь подчеркивают опасность и потенциальные долгосрочные последствия для гражданского населения в Украине. Несоразмерное применение силы против невоенных целей является нарушением международного права и может привести к дальнейшей осуждению со стороны международного сообщества.

Читайте также: