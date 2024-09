В 10:27 есть запись нападения на российский склад боеприпасов.

09:39 Восемь раненых в Харькове, двое погибли в ЗапорожьеХарьков, Украина, подвергся бомбардировке российской авиации вчера. Взрывы от взрывоопасных боеприпасов произошли в нескольких районах. Количество раненых теперь составляет 9, в результате серии нападений на гражданских. В воскресенье точная бомба убила женщину и ранила 43 человека, в том числе четырех детей. Кроме того, Россия провела авиационные атаки на села в Запорожской области, в результате чего погибли два человека.**

08:46 Украина: Энергетические объекты в Сумах снова под атакойУкраинские власти сообщают, что российские дроны атаковали энергетические объекты в Сумах. Preliminary data suggests no casualties, but the relentless attacks have seriously compromised the city's power infrastructure. Previously, on Tuesday, Russia bombarded Sumy's energy infrastructure with rockets and drones, temporarily leaving over 280,000 households without power.**

08:27 Генеральный штаб Украины: 1130 российских потерь вчераГенеральный штаб Украины сообщает о 1130 погибших или раненых российских солдатах за последние 24 часа. С начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Украина зафиксировала 637 010 вражеских потерь. За это время украинские силы заявили, что уничтожили 25 артиллерийских систем, 45 грузовых и топливных автомобилей и 6 танков.**

07:55 Украина готовится к развертыванию истребителей F-16Украинские ВВС разработали стратегии развертывания западных истребителей F-16. Все обязанности для вооруженных сил и министерства обороны были распределены, заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Обсуждения с авиационным командованием также касались возможности расширения парка самолетов и улучшения обучения пилотов. Многие голоса в Киеве выступают за улучшение базового обучения пилотов, при этом текущее обучение длится всего 40 дней. Украина ожидает получить около 60 истребителей F-16, но пока поставлено лишь несколько.**

07:19 Россия отбивает украинские атаки дронами в нескольких регионахРоссия заявляет, что отразила несколько украинских атак дронами в нескольких регионах. Система ПВО нейтрализовала 54 украинских дрона над пятью российскими регионами, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны. Половина дронов была сбита над пограничным регионом Курск, а другая половина - над пограничными регионами Брянск и Белгород, а также над западными регионами Смоленск и Орёл. Агентство не упоминает Тверской регион, где местные власти и военные блогеры сообщали об атаке дроном на крупный склад боеприпасов в городе Торопец, что привело к эвакуации из-за возникшего пожара.**

06:57 Военные аналитики: Украинская атака серьезно повредила российский арсеналВоенные аналитики считают, что украинская атака на Торопец в Тверской области России серьезно повредила склад боеприпасов, содержащий тысячи тонн боеприпасов и ракет. Склад, который расширялся в последние годы, содержит 42 укрепительных бункера и 23 мастерские и складские помещения, согласно данным аналитиков. Бывший российский разведчик Игорь Гиркин заявляет, что ситуация в регионе под контролем.**

06:20 Заместитель председателя фракции "Зеленых" в бундестаге: АФД и БСВ продвигают российскую пропагандуКонстантин фон Нотц, заместитель председателя фракции "Зеленых" в бундестаге, выступает за парламентскую дискуссию о российских операциях по распространению пропаганды в Германии. "Важные исследования внутренних документов российской фабрики по производству пропаганды СДА раскрывают хитрые методы, с помощью которых российские агентства влияют на нашу демократию, общественный дискурс и выборы", - говорит он. "С помощью АФД, БСВ и других сообщников, которые продвигают российские нарративы на публике и в парламентских собраниях, формируются вредоносные альянсы для подрыва немецких интересов".**

05:42 Российские киберактивы распространяют ложные видео о Камале ХаррисПо данным исследований Microsoft, российские актеры усилили свою дезинформационную кампанию против кандидата в президенты США Камалы Харрис. Группа, связанная с Кремлем, известная как "Шторм-1516", выпустила два фальшивых видео с конца августа, чтобы очернить кампанию Харрис и ее напарника Тима Уолза. Одно видео якобы показывает группу сторонников Харрис, избивающих участника митинга Трампа. Другое видео показывает актера, распространяющего ложную информацию об якобы произошедшем в 2011 году ДТП с участием Харрис, в котором она якобы травмировала девочку и скрылась с места происшествия.**

05:19 Огонь и взрывы в российском ТвериПо данным российских сообщений, украинская атака дроном вызвала пожар в Тверской области России. Обломки сбитого украинского дрона вызвали пожар в западной части Тверской области, что потребовало частичной эвакуации жителей, заявил губернатор Игорь Руденя. Пожарные пытаются справиться с пожаром. Причина пожара неизвестна.**

03:57 Атаки дронов в российских регионахПо данным местных губернаторов, Украина, похоже, атаковала несколько регионов на западе России с помощью дронов. Губернатор Василий Анохин сообщил в Telegram, что в регионе Грегорианских песнопений, граничащем с Белоруссией, были сбиты семь украинских дронов. Губернатор Андрей Клычков написал в Telegram, что система ПВО сбила один drone над Орлом. Как минимум четырнадцать украинских ударных дронов были якобы сбиты в Брянской области, граничащей с Украиной, согласно Telegram-обновлению губернатора Александра Богомаза. Киевское правительство заявило, что эти атаки были направлены на поражение критической военной, энергетической и транспортной инфраструктуры, жизненно важной для военных усилий Москвы.

02:56 Торговля ураном между Китаем и Россией под прицеломРасследуется возможность обхода запрета США на импорт российского урана, так как есть подозрения, что Китай получает обогащенный уран из России, одновременно экспортируя свою собственную продукцию в США. По данным Reuters, официальные лица США выразили обеспокоенность возможностью обхода запрета на импорт российского урана. Спикер Ассоциации производителей урана США Джонатан Индалл выразил опасения, указав на потенциальную проблему зависимости от Китая как от основного поставщика урана. Министерство торговли США отказалось комментировать этот вопрос.

01:54 США рассматривают пополнение запасов нефтиПо словам инсайдера из правительства, США планируют пополнить свои стратегические запасы нефти, планируя приобрести до 6 миллионов баррелей нефти. Это было бы крупнейшее пополнение запасов с исторической продажи сырой нефти в 2022 году. Высокие цены на бензин после вторжения России в Украину привели к значительным продажам сырой нефти из стратегического резерва США, установив рекорд по выпуску запасов нефти.

00:45 Жертвы в результате нападения на СaporischschjaРоссия атаковала регион Сaporischschja ночью, в результате чего, по данным губернатора Ивана Федорова, погибли, по меньшей мере, два человека и пятеро получили ранения. Федоров уточнил, что основным объектом атаки стал Комышувка, в результате чего были повреждены несколько домов и объект инфраструктуры. Спасательные команды все еще работают на месте, и полный масштаб ущерба уточняется. Согласно "Киевскому независимому", спасательные команды все еще находятся на месте, и полный масштаб ущерба находится под расследованием.

23:38 Посол США в ООН обсуждает план мира ЗеленскогоПосол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США рассмотрели предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план мира. Томас-Гринфилд выразила уверенность в жизнеспособности плана и необходимости понимания, как эффективно сотрудничать над его реализацией. Она не стала вдаваться в подробности возможных вкладов или конкретных тем для обсуждения. Предполагается, что Томас-Гринфилд имела в виду "план победы", объявленный Зеленским в прошлом месяце.

22:29 Ложная тревога в Латвии из-за стаи птицЛожная тревога в Латвии была снята, когда предполагаемое нарушение воздушного пространства Латвии неизвестным летающим объектом было идентифицировано как безвредное. Бельгийские перелетные птицы стали источником таинственного объекта, заявил латвийское информационное агентство Leta, со ссылкой на оценку Воздушных сил. Министерство обороны Риги изначально сообщало об unidentified flying objects, что побудило НАТО перехватить истребители с базы Леливарде для мониторинга воздушного пространства на предмет какой-либо подозрительной деятельности. Однако они не смогли идентифицировать никаких подозрительных объектов и в конечном итоге подтвердили, что это была всего лишь стая птиц.

21:59 Молдова и Германия согласовали сотрудничество в сфере кибербезопасностиМолдова и Германия сотрудничали в сфере кибербезопасности, чтобы укрепить свои совместные усилия против "гибридной войны" России, заявил немецкий министр иностранных дел Аннелена Баerbock. Баerbок заявила, что конечной целью президента России Владимира Путина является использование кибервойны и манипулирования информацией для дестабилизации Европы, особенно Молдовы. Она подчеркнула, что это сотрудничество поможет предотвратить кибератаки в Молдове и выявить дезинформацию через инженерные работы, обмен информацией и обучение.

