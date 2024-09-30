В 10:20, атака беспилотника в Киеве инициирует многочисленные пожары.

09:36 Путин: Россия достигнет всех запланированных целейПрезидент России Путин выразил твердую позицию в отношении враждебности по отношению к Украине. "Все запланированные цели будут достигнуты", - заявил он в видеообращении, посвященном второй годовщине так называемого присоединения четырех регионов Украины. Президент России повторил свою аргументацию в отношении украинского вторжения, назвав его правительство "нацистской диктатурой". Россия направила войска в Украину для защиты русскоязычного населения там, заявил он, обвинив украинское правительство в попытке "отрезать этих людей навсегда от России, их исторической родины". Кроме того, Путин критиковал "западных элит", которых он обвинил в том, что они превратили Украину в свою "колонию, военный форпост с Россией в качестве цели".

08:46 Командование обороны Вугледара перешло к новому командируКомандующий 72-й отдельной механизированной бригадой Украины, полковник Иван Винник, ответственный за оборону ожесточенно оспариваемого города Вугледара, был переведен. Об этом сообщил Киевский независимый, ссылаясь на командование объединенных сил Север. Причина указана как продвижение по службе и передача боевого опыта. Его преемник остается неизвестным. Под командованием Винника бригада защищала город более двух лет. Украинские военные эксперты опасаются, что российские подразделения скоро захватят этот маленький городок в южном сегменте Донбасса.

08:04 В Николаеве произошел пожар на важном объекте инфраструктурыПосле удара российского беспилотника в районе Баштанка Николаевской области произошел пожар на важном объекте инфраструктуры. Об этом сообщило Украинская правда, ссылаясь на главу регионального военного управления.

07:24 Киев отразил ночное нападениеВ соответствии с региональным военным управлением, российское нападение на Киев продолжалось более пяти часов прошлой ночью. Тем не менее, все дроны были успешно отбиты, сообщает Ukrinform, ссылаясь на лидеров управления. Нападение было проведено в нескольких волнах с разных направлений.

06:44 Россию обвиняют в отправке заключенных на фронт вместо тюрьмыПоступают сообщения о том, что Россия применяет закон, который позволяет освобождать людей от уголовной ответственности, если они подписывают контракт на военную службу с Министерством обороны. Заключенным в регионах Брянск, Нижний Новгород, Новосибирск, Республика Коми, Алтайский край и незаконно аннексированный Крым было предложено это решение, согласно российским оппозиционным СМИ. Эти сообщения цитируются в последнем анализе американского think tank Института изучения войны (ISW).

06:13 Зеленский: Россия использует 100 управляемых бомб в деньПрезидент Украины Зеленский в видеообращении заявляет, что Россия продолжает беспощадное нападение на Украину с неослабевающей интенсивностью. Российская армия использует около 100 управляемых бомб, выпущенных с самолетов, в день в Украине. Недавно город Сaporizhzhia подвергся нападению, в результате которого 14 человек получили ранения. Регионы Харьков, Донецк и Сумы также подверглись нападению управляемых бомб. "Это ежедневный террор России", - комментирует Зеленский, подчеркивая, что это постоянное напоминание для всех партнеров Украины о том, что "нам нужны больше дальнобойных ударных возможностей для Украины, нам нужна больше противовоздушная оборона для Украины, нам нужны больше санкций против России".

05:43 Українське Генеральне Штаб: занепокоєно ВугледаромРоссийские атаки против украинских линий обороны сообщаются в районе Донбасса. Тринадцать атак были отбиты возле Покровска, и семнадцать продвижений российских войск были остановлены возле Курахово, сообщает Українське Генеральне Штаб. Интенсивные бои также происходят в районе Вугледара. Украинские военные эксперты опасаются, что этот маленький городок в южном сегменте Донбасса скоро будет захвачен российскими подразделениями.

04:46 В Киеве продолжаются ночные атаки беспилотниковСтолицу Украины Киева снова атаковали российские беспилотники ночью. Согласно украинской военной, подразделения ПВО были полностью задействованы в течение нескольких часов для защиты от нескольких волн атак. "Множество вражеских беспилотников над и возле столицы", - сообщает мэр Киева Виталий Кличко через Telegram. Свидетели сообщают о многочисленных взрывах в Киеве, что указывает на использование систем ПВО. На данный момент нет сообщений о повреждениях или жертвах последних атак. В Киеве, прилегающем регионе и всей восточной Украине с около 1:00 местного времени действует воздушная тревога. Ранее украинские ВВС сообщали о нескольких группах российских беспилотных атак на Киев и западную Украину. Кроме того, запуск нескольких управляемых бомб из российских территорий Украины было зафиксировано около 04:40 местного времени.

03:45 Комиссия по Хельсинки призывает США пересмотреть политику в отношении МосквыБипартийная комиссия по Хельсинки призывает США отказаться от своей постсоветской стратегии в отношении России и рассматривать Москву как постоянную угрозу глобальной безопасности, согласно газете "The Hill". Комиссия рекомендует Вашингтону пересмотреть свой подход к России, как он это сделал с Китаем. Предложения выходят за рамки обязательств администрации Байдена по отношению к Украине и противоречат позициям Дональда Трампа и его союзников в Конгрессе, которые выступают за то, чтобы США вкладывали больше средств в европейскую безопасность. Трамп выступает за прямые переговоры между Украиной и Россией, но председатель комиссии по Хельсинки, республиканец Джо Уилсон, выражает скептицизм в отношении возможности достичь соглашения с президентом России Владимиром Путиным.

14:49 Киев под ударом российских дроновВоенные Украины сообщают, что столицу, Киев, обстреливают российские дроны. Противовоздушные подразделения ведут борьбу с этими атаками. Очевидцы сообщают о многочисленных громких взрывах и сбитых целях, что указывает на развертывание систем ПВО. В настоящее время активны предупреждения по всей восточной Украине, в том числе в Киеве и его окрестностях.

10:40 В Молдове предупреждают о "жуликах, беженцах и бандитах"Высокопоставленный правительственный чиновник в Молдове призвал избирателей держаться подальше от "жуликов, беженцев и бандитов" после обещания изгнанного прорусского бизнесмена вознаградить тех, кто голосовал против присоединения к Европейскому союзу на референдуме. Это отражает нарастающую президентскую кампанию в Молдове 20 октября, где действующий проевропейский президент Мая Санду пытается обеспечить второй срок.

20:14 Атака на электростанцию возле российского ядерного объектаАдминистрация ядерной электростанции Зaporizhzhia, подконтрольной России, сообщает о новой украинской атаке на близлежащую электростанцию, уничтожившей трансформатор. Трансформатор на "Радуге" электростанции в Энергодаре, Украина, был поражен артиллерийским огнем, как сообщается в Telegram. В сообщении также была опубликована фотография дыма, поднимающегося с крыши здания. По данным сообщения, подача электроэнергии в Энергодар не прервалась. Ядерная электростанция Зaporizhzhia, крупнейшая в Европе с шестью реакторами, была захвачена российскими войсками во время первого этапа украинского вторжения в феврале 2022 года. Обе стороны часто обвиняют друг друга в нападении или планировании нападения на электростанцию.

09:15 Зеленский сомневается в угрозах Путина по ядерному оружию: "Путин ценит свою жизнь"Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в постоянных угрозах России в отношении ядерного оружия в интервью Fox News. Зеленский отметил, что Путин очень ценит свою жизнь и вряд ли использует ядерное оружие. "Нет никакого способа узнать, что происходит в его голове", - признался он. "Он мог бы запустить ядерное оружие против любой страны - или не запустить".

08:10 Победа ФПА серьезно меняет политическую обстановку в АвстрииПарламентские выборы в Австрии потрясли политическую сцену страны. Правая партия Австрии "Свобода" (ФПА) получила рекордные 28,7% голосов, согласно предварительным данным. На своей предвыборной кампании партия заняла жесткую позицию против ЕС. Несмотря на продолжающуюся войну в Украине, партия занимает более дружелюбную позицию по отношению к России, не считая зависимость Австрии от российского газа проблемой. Газовый контракт между Вена и Москвой был продлен до 2040 года в 2018 году, гарантируя стабильное снабжение природным газом и обязывая Австрию выплачивать даже за непоставки. Между январем и маем 2024 года более 90% импорта газа Австрией приходилось на Россию.

18:37 Визит премьер-министра России Мишустина в ТегеранПремьер-министр России Михаил Мишустин отправится в Тегеран в понедельник на встречи с президентом Ирана Масудом Пежманом и первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Реза Арефом. Согласно российскому правительству, Мишустин обсудит широкий спектр российско-иранского сотрудничества, включая торговлю, экономику, культуру и гуманитарную помощь во время этого визита. Западные страны обвиняют Иран в поставках дронов и ракет российской армии для операций в Украине. Однако Тегеран отвергает эти обвинения.

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Европейский Союз выразил обеспокоенность эскалацией агрессии России в Украине и ее последствиями для безопасности континента. В совместном заявлении лидеры ЕС осудили действия России и призвали к немедленному прекращению эскалации.

В связи с растущей напряженностью между Россией и Европейским Союзом несколько стран ЕС усилили военное присутствие на своих восточных границах, чтобы предотвратить возможные российские вторжения.

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