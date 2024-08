В 10:10 Украина делится видео, демонстрирующим прогресс в Курске

09:42 Несколько атак дронов отражены российскими силами в различных регионахПо данным местных властей, российские силы якобы отражают несколько воздушных атак Украины на западе страны. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утверждает, что большинство дронов были уничтожены возле села Мариновка (как сообщалось в предыдущем сообщении в 07:30). В пограничном регионе Курск губернатор Алексей Смирнов сообщает, что две украинские ракеты и беспилотник были сбиты российской ПВО. В Ростовской области, расположенной южнее, губернатор Василий Голубев заявляет, что атака из пяти беспилотников была успешно отбита. Также сообщается об уничтожении беспилотников в российских регионах Воронеж и Брянск.

09:09 Украина просит разрешение на использование дальнобойного оружия против российских целей от СШАМинистр обороны Украины Рустем Умеров встретился с bipartisan delegation от Палаты представителей США в Киеве. Министерство в Киеве сообщает, что республиканец Роб Вітмен и демократ Дэвид Трон обсуждали текущую ситуацию на линии фронта и политику Вашингтона в отношении использования дальнобойного оружия против российских целей с Умеровым. Умеров заявил: "Важно, чтобы мы как можно быстрее получили разрешение от наших союзников на полное использование дальнобойного оружия против целей в России. Речь идет о защите наших мирных городов и сел."

08:36 Кампания по сбору средств на роботов для разминирования запущена актером "Звездных войн" и экспертомАмериканский актер Марк Хэмилл, известный ролью Люка Скайуокера в "Звездных войнах", возглавляет инициативу по сбору средств на роботов для разминирования для Украины. Вместе с экспертом по Восточной Европе Тимоти Снайдером они планируют собрать $441,000 через кампанию "Безопасная территория". Эти роботы могут удалять мины даже в сложных районах, обеспечивая безопасное расстояние между операторами и потенциально опасными зонами. "Россия совершила одно из своих самых тяжких преступлений в Украине, разбрасывая мины без разбора", - заявил Снайдер. "В незанятых зонах возле фронта есть значительный риск для людей, которые помогают другим вернуться на свои фермы и дома. К счастью, эти роботы могут разминировать и спасать жизни." Мины распространены в Украине, и их удаление может занять несколько десятилетий.

08:01 Кремль призывает россиян приспособиться к "новой реальности"

Украинская атака на Курск представляет вызов для пропагандистской машины Москвы. Хотя пострадавшие регионы находятся далеко, источник, связанный с Кремлем, сообщил независимому русскому онлайн-порталу Meduza, базирующемуся в Риге, "Однако проникновение на российскую территорию и захват контроля над деревнями - это новое и тревожное явление." Чтобы успокоить растущую тревогу среди россиян после вторжения в Курск, Кремль пытается подготовить общественность к "новой реальности" и "новой норме". Сообщение ясно - враг действительно вошел на российскую территорию, и хотя они близки к поражению, восстановление территории займет время, и россиянам нужно проявить терпение. В то же время граждан призывают превратить свои отрицательные эмоции и шок в конструктивную энергию - например, оказать помощь Курской области. Официальные лица, опрошенные Meduza, уверены, что конфликт в Курске может продлиться несколько месяцев. Высокопоставленный правительственный источник добавил, что этот прогноз "довольно оптимистичен - при условии, что все пойдет хорошо".

07:30 Подтверждение пожара в российском военном объекте губернатором

Российские власти признали, что военный объект в южном российском регионе Волгоград пострадал от удара украинского беспилотника. Губернатор Андрей Бочаров объявил через Telegram, что беспилотник ударил по объекту. Погибших нет. Бочаров не уточнил, какой военный объект был целью, но упомянул, что также был атакован village of Marinovka, где Россия maintains an airbase.

06:56 Бывший советник по безопасности: влияние Путина на Трампа почти гипнотическое

По данным бывшего советника по национальной безопасности США, генерала Герберта Рэймонда Макмастера, президент России Владимир Путин успешно контролировал бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом подробно рассказывается в книге Макмастера "Битвы: Борьба за защиту свободного мира", как сообщает "Гардиан". Макмастер заявил, "Путин, бывший опытный агент КГБ, играл на эго и нестабильности Трампа, называя его "исключительно одаренным человеком, без сомнения". Макмастер служил советником по национальной безопасности Трампа в течение примерно года и, как сообщается, предупреждал Трампа, saying, "Мистер Президент, он великолепный лжец". Макмастер предупреждал, что Путин был уверен, что может "манипулировать" Трампом и добиться ослабления санкций и низкозатратного вывода американских войск из Сирии и Афганистана.

06:20 Сообщения о пожаре на российской авиабазе в Волгограде

Ночью в российском городе Калач-на-Дону, расположенном в регионе Волгоград, якобы были слышны взрывы. Различные русские Telegram-каналы связывают эти взрывы с атакой беспилотника. Пожар якобы произошел на близлежащей авиабазе. Регион Волгоград находится примерно в 900 км юго-восточнее Москвы. Целью, как считается, была авиационная база в селе Октябрьский, примерно в 20 км от Калача-на-Дону. Жители в этом районе сообщают, что слышали не менее шести-десяти громких взрывов, сопровождаемых звуками дронов, как сообщается в Telegram.

05:44 Клингебейль: Германия может предоставить дополнительную помощь Украине, если это будет необходимоЛидер социал-демократов Ларс Клингебейль готов оказать дополнительную поддержку Украине. Если не удастся выделить запланированные миллиарды из замороженных активов России, Германия может предоставить дополнительные средства, заявил Клингебейль в подкасте с заместителем главного редактора "Бильд" Паулем Ронцеheimerом. "Мы не должны доводить дело до того, чтобы сказать: 'Теперь уже нет денег на Украину'. В этом случае мы, очевидно, обязаны искать средства в Германии. У нас есть ответственность перед Украиной. Мы найдем решения и сделаем их реальностью."

04:27 Украина обсуждает цели ночных ударов дронами по РоссииВоенная разведка Украины (ГУР) обнародовала информацию о целях ночных ударов дронами по России. Эти удары были направлены на аэропорт Остафьево в Москве, авиационную базу Миллерово в Ростовской области и центр радиосвязи, как заявил главнокомандующий ГУР Кирилл Буданов военному новостному порталу "The War Zone". В акции участвовали около 50 дронов. Оценка нанесенного ущерба ведется. Российские власти сообщили, что сбили 45 дронов над территорией России утром.

03:09 Бронежилеты и шлемы для членов избирательных комиссий на выборах в КурскеДля досрочных региональных выборов в оспариваемом пограничном российском регионе Курск планируется выдавать членам избирательных комиссий бронежилеты и шлемы. Кроме того, будут установлены дополнительные избирательные участки в других частях страны для тех, кто покинул регион, сообщила глава региональной избирательной комиссии Татьяна Малахова, как сообщают российские новостные агентства. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Выборы губернаторов и региональных парламентов назначены во многих регионах России с 6 по 8 сентября. Граждане пограничных регионов, в том числе Курска, Белгорода и Брянска, имеют право голосовать досрочно.

01:34 Фико чувствует давление в отношении мнений по внешней политикеПремьер-министр Словакии Роберт Фицо осуждает давление, которое он испытывает в отношении мнений западных демократий. Он заявляет, что тех, кто расходится во мнениях по важным вопросам внешней политики, "арbitrarno podverгают давлению и угрожают изоляцией" со стороны западных демократий. В заявлении, опубликованном в годовщину invasions of Moscow in 1968, Фицо сравнивает подавление "Пражской весны" войсками Варшавского договора с давлением, которое он испытывает в современной Европе. Фицо выступает против военной помощи ЕС Украине и подвергается обвинениям в про-российской позиции.

00:12 Украина сообщает о 46 российских атаках возле Покровска за деньУкраина сообщает о 46 российских атаках вдоль фронта возле города Покровск на востоке страны в течение дня. Из них 44 были отражены, сообщает Генеральный штаб. В 21:00 по центральноевропейскому времени бои продолжаются на двух других участках. Сообщается о гибели или ранении 238 российских солдат. Информация о потерях Украины не предоставляется. Россия пока не комментировала.

23:09 Россия утверждает, что предотвратила incursions украинских диверсантов в БрянскРоссия заявляет, что предотвратила incursions "диверсантов" Украины в российский пограничный регион Брянск, примыкающий к Курску. Губернатор Брянска Александр Богомаз заявил, что "украинская разведывательно-диверсионная группа" была предотвращена ФСБ России и подразделениями российской армии. "Противник был обстрелян", - заявил Богомаз. Ситуация теперь "под контролем".

22:15 Зеленский надеется на быстрое выделение обещанной помощи Украине от ЗападаПрезидент Украины Владимир Зеленский надеется на быстрое выделение миллиардов долларов помощи, обещанной Западом, в том числе средств из замороженных государственных активов России. Хотя были сделаны многочисленные политические обещания, ожидаются более конкретные действия, заявил Зеленский в своем ежедневном видеообращении. "Но нам нужен практический механизм". Украина рассчитывает на доходы от замороженных активов России для противодействия российской агрессии. "Соответствующие переговоры уже слишком долго ведутся, и нам нужны решения сейчас". На саммите G7 в июне страны согласились на новую финансовую помощь Киеву, в том числе на щедрый кредит в $50 миллиардов, обеспеченный процентами от доходов от замороженных активов России.

21:52 Путин хвалит торговые связи с КитаемПрезидент России Владимир Путин высоко оценивает укрепление сотрудничества с Китаем, заявляя, что "наши торговые отношения развиваются успешно" и что "оба правительства уделяют пристальное внимание торговым и экономическим отношениям, что приносит плоды". Путин подчеркивает, что Китай и Россия имеют "широкомасштабные совместные планы и проекты в экономической и гуманитарной сферах". Премьер-министр Китая Ли Цянь считает, что отношения между Китаем и Россией находятся на "непреcedented высоком уровне", согласно Кремлю. Стратегическое партнерство между Россией и Китаем углубилось с момента вторжения России на Украину, когда Китай стал основным торговым партнером России в условиях западных санкций.

21:20 Отказано: бывший заместитель министра обороны России остается под стражейБывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, которого подозревают в коррупции, останется под стражей. Его ходатайство об условно-досрочном освобождении и обжалование ареста были отклонены, как сообщает государственное агентство ТАСС. Булгаков, который ранее отвечал за закупки для российской армии, является фигурантом этих обвинений. Московский суд также распорядился заключить под стражу двоих предполагаемых сообщников Булгакова. Компания, которой они владеют, якобы получила девять контрактов от Булгакова в период с 2022 по 2024 год, что привело к ущербу в размере примерно 50 миллионов рублей (около 500 тысяч евро).

21:00 Украина усиливает подразделения в ПокровскеПо словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина усиливает свои силы в спорном районе Покровск на востоке страны. Он объявил об этом во время телеобращения, отметив движение российских войск в этом районе. Одновременно украинское наступление в российской области Курск, похоже, продолжается, сказал Зеленский. Хотя некоторые территории находятся под контролем Украины, он не стал вдаваться в подробности.

20:41 После декрета: множество украинцев в Венгрии выселены из приютов для беженцевПосле введения декрета в Венгрии, отказывающего украинским беженцам в общем статусе защиты, многие теперь рискуют лишиться своих приютов. Уже частные приюты для беженцев начали выселять украинцев, сообщает Migration Aid. В Коксе, к северу от Будапешта, около 120 беженцев, в основном ромские женщины и дети из западноукраинской области Закарпатья, где есть значительное венгерское меньшинство, были выселены из гостевого дома под полицейским надзором.

