22:01 Зеленский призывает западных союзников разрешить удары по российским аэродромамПрезидент Украины Зеленский вновь обращается к западным союзникам с просьбой разрешить Киеву использовать предоставленное им вооружение, нанося удары по целям на территории России. После российской атаки на здание в Харькове Зеленский заявляет в видеообращении, что единственный способ прекратить этот "террор" - это дать его стране возможность наносить прямые удары по российским аэродромам.

21:02 Жертвы и пострадавшие в Харькове после российского авиаудараВ результате российского авиаудара по украинскому городу Харькову на северо-востоке погибли один человек и получили ранения многочисленные гражданские, сообщают официальные источники. "Был поврежден высотный жилой дом", - сообщает президент Украины Зеленский в своем Telegram-канале. К вечеру власти подтвердили один смертельный случай и 42 ранения. Мэр Игорь Терехов сообщил, что среди пострадавших есть дети. Пожарные работали всю ночь, тушили пожар, возникший между 9-м и 12-м этажами после взрыва, и искали дополнительных жертв. К вечеру они обнаружили тело женщины в руинах (см. также запись от 20:36).

20:36 Терехов сообщает о росте числа пострадавших после российского удара по ХарьковуЧисло пострадавших после российской атаки на второй по величине город Украины, Харьков, снова возросло. Мэр Игорь Терехов сообщает, что по меньшей мере 41 человек получил ранения. Ранее это число неоднократно корректировалось (см. записи от 17:54 и 15:25). Российская управляемая бомба поразила многоэтажный жилой дом днем. Вскоре после этого начался пожар, который охватил четыре этажа. Также пострадали 12 других зданий.

20:11 Зеленский говорит о стратегии победы в ВашингтонеПрезидент Украины Зеленский ожидает представить стратегию победы в Вашингтоне. Во время беседы с известным американским журналистом Фаридом Закарией Зеленский сказал, что скоро представит стратегию победы в Вашингтоне. "У меня есть несколько пунктов, из которых четыре являются фундаментальными", - сказал Зеленский. Эти пункты касаются безопасности, геополитического статуса Украины, военной и экономической поддержки Украины. Реализация этих пунктов, по словам Зеленского, полностью зависит от президента США Джо Байдена, а не от лидера Кремля Владимира Путина. Точная дата визита Зеленского в Вашингтон неизвестна, но ожидается, что это произойдет в конце сентября на Генеральной ассамблее ООН.

19:49 Зеленский вновь жалуется на нехватку оружия и винит Конгресс СШАПо словам Зеленского, Украине не хватает оружия, чтобы полностью обеспечить свои войска. "Нам нужно оснастить 14 бригад, но с помощью оружия, которое мы получили, мы можем оснастить только четыре", - сказал президент Украины в интервью американскому журналисту, часть которого была опубликована в Telegram и в украинских СМИ. Он винит в этом задержки поставок, в частности, когда поставки американского оружия были приостановлены в Конгрессе США в начале года на несколько месяцев. "Мы израсходовали все наши резервы, как в хранилищах, так и в резервных подразделениях", - сказал Зеленский. "Мы потратили все оружие, которое у нас было". Однако теперь эти резервные подразделения необходимо переоснастить, считает Зеленский. Он неоднократно подчеркивал, что обещанная военная помощь от союзников часто приходит с опозданием, что осложняет конфликт, особенно в сильно оспариваемых восточных регионах Украины.

19:03 Стармер и Мелони обсудят использование Украиной дальнобойного оружия на территории РоссииПремьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони планируют обсудить предложение в понедельник, которое позволит Украине использовать британские крылатые ракеты "Тень" с дальним радиусом действия на территории России. Об этом сообщает американское новостное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Поездка Стармера в Рим следует за его встречей с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. До сих пор Байден выступал против такого шага из-за опасений эскалации конфликта. Согласно сообщению, британские официальные лица в ближайшие дни проведут переговоры со своими французскими и немецкими коллегами по этому плану.

17:54 Власти сообщают о новых пострадавших в Харькове после российского авиаудараВ результате российского авиаудара по городу Харьков на северо-востоке Украины получили ранения многочисленные гражданские, сообщают официальные источники. "Был поврежден высотный жилой дом", - сообщает президент Украины Володмир Зеленский в своем Telegram-канале. Мэр Игорь Терехов сообщает о 35 пострадавших, в том числе нескольких детей. Ранее сообщалось о 28 пострадавших (см. запись от 15:25). Пожарные работали днем, тушили пожар, возникший между 9-м и 12-м этажами после взрыва, и искали дополнительных жертв.

Харьков был вторым по величине городом Украины до вторжения с более чем миллионом жителей. В начале войны Москва пыталась захватить город, который находится всего в 30 км от границы, но безуспешно. С тех пор Харьков стал одним из самых обстреливаемых городов Украины. Российские войска неоднократно атаковали его артиллерией и ракетами, а в последнее время - управляемыми бомбами, которые запускаются с самолетов, все еще находящихся над территорией России.

16:56 Украинские ВВС атаковали российскую базу в Курске По сообщениям, Украинские ВВС атаковали и разрушили здание, используемое российской военной стороной в западной российской области Курск. Эта ответная атака последовала после нападения России на военную академию в Полтаве. Точное местоположение разрушенного здания не было раскрыто, и на данный момент нет сообщений о жертвах. Видео, якобы снятое дроном, было опубликовано пророссийской группой Khorn. Российская сторона еще не прокомментировала удар. Украинский отчет о ситуации пока не подтвержден независимо. В результате российского нападения на здание в Полтаве, якобы являющееся школой связи, погибли 53 человека, а 298 получили ранения. Украинская армия, якобы, взяла под контроль примерно 1300 квадратных километров российской территории в рамках своей наступательной операции в Курской области, начавшейся в начале августа.

16:08 "Диктатор-хам": британский министр иностранных дел высмеивает угрозы Путина как "пустые угрозы" В разгар дискуссий о смягчении ограничений на использование Украиной западного оружия против российских целей британский министр иностранных дел Дэвид Ламми высмеял предупреждения от российского президента Владимира Путина. В интервью BBC Ламми заявил: "Есть много пустых угроз. Это его стиль. Он угрожает танками, он угрожает ракетами, он угрожает ядерным оружием". Несмотря на угрозы Путина, Ламми сказал: "Мы не должны поддаваться запугиванию" и назвал Путина "диктатором-хамом". Когда его спросили, лжет ли Путин, когда угрожает ядерной войной, Ламми ответил: "Путин просто блефует".

15:25 По меньшей мере 28 человек ранены в Харькове после удара управляемой бомбой По меньшей мере 28 человек, в том числе трое детей, получили ранения в Харькове, северо-восток Украины, когда управляемая бомба попала в высотное здание. "Взрыв вызвал пожар в высотном жилом доме", - уточнил губернатор Олег Синегубов в Telegram. Также пострадали различные элементы инфраструктуры Харькова (см. записи 09:46 и 07:03).

14:55 Москва угрожает Вашингтону из-за санкций против российского пропагандистского канала RT Москва решительно осуждает американские санкции против государственного российского телеканала RT и предупреждает о ответных мерах. "Действия правительства США не останутся без ответа", - заявила Мария Захарова, spokeswoman Министерства иностранных дел России, на официальном сайте министерства. Некоторые наблюдатели расценивают это как предупреждение американским журналистам, все еще находящимся в России. В марте 2023 года Россия арестовала американского журналиста Эвана Гершкович по обвинению в шпионаже. Корреспондент The Wall Street Journal находился под стражей в течение 16 месяцев, прежде чем быть освобожденным в результате обмена пленными. tanto Гершкович, как и газета, отрицают обвинения. Захарова обвинила США в цензуре и нападении на свободу прессы. Своими действиями против RT США начали "новую волну ограничений против российских СМИ и журналистов", - заявила Захарова. Ранее правительство США предъявляло серьезные обвинения против RT, обвиняя его в вмешательстве в иностранные дела.

14:28 Президент Ирана посетит Россию на саммите БРИКС Иран укрепляет свои связи с Россией и планирует принять участие в саммите БРИКС. Президент Масуд Прештан будет посещать Казань на Волге, как сообщается в российских СМИ со ссылкой на иранского посла в Москве Касема Джалали. Джалали также объявил о запланированной встрече с президентом России Путиным во время саммита, запланированного на 22-24 октября. Планируется подписание всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Иран в поставках ракет России для использования на Украине. Иран отрицает эти обвинения.

13:55 Новый министр иностранных дел в Киеве предупреждает: не поддавайтесь на блеф Путина Министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха советует союзникам Украины не поддаваться на угрозы президента России Владимира Путина. Он утверждает, что целью Путина является подрыв поддержки Украины. "Вместо этого союзники должны ее укрепить", - пишет Сибиха в X. Он подчеркивает, что Путин сделал множество угроз с серьезными последствиями, но ни разу не выполнил их - начало поставок оружия Украине, присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, получение Украиной первых истребителей F-16. "Когда ему противостоят силой, Путин отступает и изобретает способы оправдать это перед своим народом".

13:30 "Упрямая немецкая позиция Таурус" Скандал вокруг поставки немецких крылатых ракет Таурус Украине накаляется, так как канцлер Scholz решительно отрицает одобрение оружия. Эта позиция не находит понимания в Украине, согласно сообщениям корреспондента ntv Кавиты Sharma.

13:03 Губернатор: пара погибла в результате ракетного удара России возле Одессы По меньшей мере двое погибли и один ранен в результате ракетного удара России по пригородам города Одессы, согласно сообщениям украинских официальных лиц. Идентифицированная губернатором пара была среди погибших. Preliminary assessments suggest that a cluster bomb warhead was used. Украинские ВВС заявляют, что две ракеты поразили пригороды.

11:58 Украинские женщины разминируют поля В то время как множество солдат сражаются против российских сил в Украине, создавая вакуум на рабочих местах, особенно в традиционно мужских ролях, женщины выходят на передний план, заполняя эти пробелы. Эти женщины поощряются и переобучаются для этих позиций. Журналисты из зарубежного отчета ntv получают представление о жизни некоторых из этих женщин на юго-востоке Украины и вблизи Киева.

11:25 Ишinger Предлагает Смягчить Ограничения на Оружие для УкраиныВольфганг Ишinger, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности, предлагает ослабить ограничения на использование Украиной западного оружия. Его предложение звучит так: "Было бы проще и понятнее для всех, если бы мы просто заявили: мы клянемся, что будем поставлять Украине оружие только в рамках, совместимых с международным правом". Это означает избегать целей, подобных больницам, "которые русские бомбардируют без остановки", в пользу военных целей, таких как аэропорты или ракетные базы - даже на территории России, чтобы предотвратить вторжения с помощью управляемых бомб.

10:53 Обмены Пленными Усилились После Операции в КурскеАналитики считают, что недавнее усиление обменов пленными между Украиной и Россией связано с украинской операцией в Курске. С начала операции 6 августа состоялось три обмена, в ходе которых каждая сторона передала 267 пленных. В отличие от трех обменов, которые произошли с января по 6 августа, когда было обменяно чуть больше 800 украинцев и 800 россиян, это увеличение является значительным. Украинские официальные лица заявляют, что враждебность к Курску усилила переговорную силу Украины в обмене пленными с Россией, так как Кремль ранее игнорировал усилия Украины по ведению переговоров об обмене пленными.

10:16 Британцы:Russians Gain Ground on Eastern FrontПо данным британского министерства обороны, российские войска продолжают продвигаться на восточном фронте, медленно продвигаясь в направлении Вухледара и юго-восточнее логистического центра Покровск. Однако за последние семь дней не было достигнуто существенного продвижения в сторону Покровска.

09:46 Украина Сообщает О Налетах Дронов и РакетУкраинские ВВС якобы подверглись нападению со стороны России с использованием 14 беспилотных летательных аппаратов в течение ночи. Десять из них были сбиты средствами ПВО, а также была перехвачена управляемая ракета. Россия, якобы, запустила две баллистические ракеты, но ВВС не предоставили никаких подробностей об этих ракетах или о жертвах и ущербе. В результате обстрела в Харьковской области произошли пожары и были повреждены несколько зданий в Харькове.

09:10 Система Оплаты Проезда с Распознаванием Лица Распространяется в Больше Количестве Российских Метро; Правозащитники ОзабоченыВызывает обеспокоенность среди правозащитников расширение в России системы оплаты проезда в метро, основанной на распознавании лиц. Как сообщает "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (финансируемое США), эта система распознавания лиц была введена в шести дополнительных городах, в том числе в Казани, где пассажиры теперь могут зарегистрироваться в системе. Процесс оплаты происходит, когда пассажир смотрит в камеру, установленную на турникете. Планы также включают внедрение системы во всех российских метро в следующем году. Озабоченность вызывает тот факт, что в Москве уличные камеры якобы использовались для задержания лиц, подозреваемых в участии в антиправительственных протестах и журналистов, освещающих такие события. Адвокат запрещенной российской правозащитной организации "Мемориал" Андрей Федорков обеспокоен последствиями. Он считает, "Фейс Пей" представляет "значительные риски", так как может стать "еще одним мощным инструментом для слежки и контроля над гражданами".

08:02 Москва: 29 Дронов Сбито над Территорией РоссииПо данным министерства обороны России в Москве, российские средства ПВО якобы сбили 29 беспилотных летательных аппаратов над различными регионами. Большинство из них было перехвачено в Брянской области, граничащей с Украиной.

07:31 Штегнер Защищает Участие в Мирной Демонстрации с ВальгенкнехтСпециалист по внешней политике SPD Ральф Штегнер защищает свое решение принять участие в демонстрации, на которой выступит Сахра Вальгенкнехт, основательница партии "Левые". Штегнер заявляет, что он участвует в мероприятии по собственной инициативе и планирует выразить свои взгляды как член SPD в своем выступлении. Он признает, что другие выступающие могут иметь точки зрения, отличные от его собственных, и не поддерживает все призывы к действию. "Пока фашисты, антисемиты и расисты не допущены к участию, я выступаю за свободу слова", - заявил Штегнер. "Национальная демонстрация за мир" 3 октября в Берлине была организована инициативой "Никогда больше войны - сложите оружие". Инициатива призывает к немедленному прекращению огня в Украине и Газе, а также к прекращению поставок оружия в Украину, Израиль или любую другую страну. Инициатива также критикует правительство Германии, возглавляемое SPD, за то, что оно, казалось бы, впервые в истории поддерживает войну. Критика демонстрации прозвучала от специалиста по внешней политике SPD Михаэля Рот, который обвинил инициативу в том, что она не осудила Россию и ХАМАС как инициаторов войны, и от члена Европарламента от FDP Марии-Агнес Страк-Циммерманн, которая выразила разочарование участием Штегнера, заявив, "Это действительно вредит вашей партии и правительству". Подробнее читайте здесь.

07:03 Харьков Под Обстрелом СноваУкраинские власти сообщают, что Харьков был обстрелян российскими военными ночью. По данным региональных властей, здание на территории больницы было повреждено, а в образовательном учреждении после попадания ракеты начался пожар. К счастью, жертв нет. Харьков является одним из городов, наиболее часто подвергающихся нападениям, и находится всего в 30 километрах от России.

06:29 Оценка присутствия России в Курске существенно возросла в результате контрнаступления По данным Института изучения войны, российское военное командование перебросило подразделения из Украины в Курск и направило сформированные в России войска в Курск вместо украинского фронта. Ранее сообщалось о наличии около 11 000 российских солдат в Курске, но сейчас оценки варьируются от 30 000 до 45 000 soldiers.

05:11 Советник Зеленского: Украина начала производство 155-мм артиллерийских снарядов Украинский чиновник сообщил изданию Kyiv Independent, что Украина начала производить 155-мм артиллерийские снаряды. Олекса́ндр Камы́шин, который является внешним советником Президента Украины Владимира Зеленского и ранее занимал пост Министра стратегических индустрий, заявил, что оборонное производство в Украине удвоилось за время его пребывания на посту и к концу года должно утроиться.

03:04 Советник Зеленского: Байден планирует поддерживать Украину в течение оставшегося срока По словам национального советника по безопасности Байдена, Джима Салливана, президент США намерен использовать оставшийся срок своего пребывания на посту для оказания поддержки Украине в достижении максимально возможного положения против России. Во время конференции Yalta European Strategy (YES) в Киеве Салливан объявил о намерении Байдена создать для Украины наилучшие условия для успеха в ближайшие четыре месяца.

01:43 Бывшие британские политики призывают предоставить Украине дальнобойные ракеты Пять бывших министров обороны Великобритании и бывший премьер-министр Борис Джонсон якобы призвали лидера лейбористов Кира Стармера разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты на территории России, даже без помощи США. Газета The Sunday Times сообщает, что эти лица предостерегли нынешнего премьер-министра от возможных последствий дальнейшей задержки для президента России Владимира Путина.

00:52 Украина предупреждает о значительном влиянии Северной Кореи на военные усилия России По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, Северная Корея является самым значительным угрозой среди союзников России. На конференции Yalta European Strategy (YES) в Киеве Буданов подчеркнул военную поддержку России со стороны Северной Кореи, в том числе большие количества боеприпасов, которые существенно влияют на интенсивность конфликта. Во время разговора с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил желание укрепить связи с Россией. Киев внимательно следит за поставками оружия из Пхеньяна в Москву и осознает их влияние на поле боя. "Существует прямая связь. Они поставляют огромное количество артиллерии, что вызывает серьезную озабоченность", - прокомментировал Буданов. Читайте больше здесь.

По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, Россия может столкнуться с трудностями с призывом к середине 2025 года. К лету 2025 года правительство Москвы может оказаться в затруднительном положении, считает Буданов, между объявлением мобилизации или каким-то образом снижением интенсивности боевых действий. Это может стать поворотным моментом для России. Стоит отметить, что правительство Москвы не сделало официального заявления по этому поводу.

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил президента России Владимира Путина в том, что он растрачивает будущее России, атакуя Украину. "Война также является глупой с точки зрения России", - заявил Шольц во время диалога с гражданами как член Бундестага от СДПГ в Пренцлау. Шольц утверждает, что Путин подвергает опасности сотни тысяч российских солдат, причиняя им тяжелые ранения и гибель в погоне за imperialными мечтами, в то же время разрушая экономические отношения России со многими странами мира. "И украинская армия станет сильнее, чем была раньше", - добавил Шольц. Германия продолжит военную поддержку Украины, чтобы предотвратить ее распад и предотвратить безнаказанное нарушение международных правил в Европе. "Путин подрывает будущее своей страны". Мирное решение может быть достигнуто только в том случае, если Россия признает, что Украина не является вассальным государством.

Украинские войска продвигаются на территорию западной российской области Курск, но также испытывают трудности в результате российских контратак. По данным проукраинского военного канала Deep State, украинские подразделения захватили три дополнительных поселения. Однако российские контратаки вынуждают украинских солдат отступать в районе деревни Снагост. На карте, созданной Deep State, видно серьезное проникновение российских сил в украинские оборонительные линии. В настоящее время эти утверждения нельзя независимо подтвердить. В начале августа украинские войска вошли в российскую граничную область Курск и, по их собственным заявлениям, захватили около 1300 квадратных километров и примерно 100 поселений, в том числе город Суджа. Эксперты оценивают более скромные территориальные достижения. На этой неделе российские силы предприняли первую серьезную попытку вытеснить украинских солдат.

Канцлер Олаф Шольц исключил возможность будущей поставки дальнобойных точных вооружений, таких как крестьянские крылатые ракеты, в Украину, ссылаясь на риск интенсивной эскалации. На гражданском диалоге в Пренцлау, восточногерманском городе, Шольц подтвердил свою позицию, несмотря на возможные расхождения во мнениях среди партнеров по альянсу. Самое дальнобойное оружие, предоставленное Германией Украине, — это ракетная установка Mars II, способная поражать цели на расстоянии до 84 километров.

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность свободы слова и информации, несмотря на иронию, пережитую его заключенными критиками. В видеообращении к участникам медиа-саммита стран БРИКС в Москве по случаю 120-летия ТАСС Путин отметил значение надежной информации в эпоху многополярного мира. Он восхищался истинной свободой слова, которая способствовала разнообразию мнений, что облегчало поиск компромиссов и общих решений глобальных проблем. Путин также признал роль СМИ в создании справедливого мирового порядка, обеспечивая людей полным и непредвзятым пониманием мира. Однако концепция свободы слова и СМИ была подавлена в России в течение многих лет, с запретом или закрытием СМИ, не соответствующих позиции правительства. Оппоненты правительства столкнулись с преследованиями со стороны правоохранительных органов.

Самые богатые демократии G7 осудили поставки ракет в Россию, после сообщений об иранских поставках ракет в Россию. Агрессия России в Украине продолжает усиливаться благодаря упорным поставкам оружия Тегераном, несмотря на международные призывы прекратить такие поставки, согласно совместному заявлению министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и Высокого представителя ЕС. G7 осудил использование иранского оружия для убийства украинских гражданских лиц и нападения на критически важную инфраструктуру. Кроме того, Великобритания и США сообщили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Иран отрицает эти обвинения, и G7 призвал немедленно прекратить все иранскую поддержку незаконного вторжения России в Украину, а также прекратить поставки баллистических ракет, дронов и связанной технологии, представляющей непосредственную угрозу украинскому народу и международной безопасности.

Канцлер Олаф Шольц назвал саботаж трубопроводов Северного потока в Балтийском море терактом. Шольц, немецкий канцлер, сделал это заявление во время диалога с гражданами в Пренцлау, как член СДПГ. Он приказал всем органам безопасности и федеральному прокурору расследовать дело беспристрастно, гарантируя, что никакие правонарушения не останутся безнаказанными. Шольц выразил желание судить виновных в Германии, если они будут арестованы. Он также опроверг утверждение, что федеральное правительство отказалось от российского природного газа, признав, что Россия прекратила поставки газа через трубопровод Северный поток 1, и что последующий рост цен, государственное ценообразование и поиск альтернативных источников газа обошлись Германии более чем в 100 миллиардов евро. Взрывы на трубопроводе произошли после решения России прекратить поставки газа в Западную Европу через Балтийское море в августе, и федеральный прокурор выдал ордер на арест гражданина Украины в связи с этими диверсиями.

