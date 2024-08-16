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ПолитикаНовостиСудан

Уже 68 погибших в результате наводнения в Судане

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута

Уже 68 погибших в результате наводнения в Судане

Ливни и наводнения привели к росту числа жертв по меньшей мере до 68, согласно данным гуманитарной организации CARE. "Из-за наводнений семьи и люди, уже страдающие от войны по всей стране, теперь вынуждены справляться с еще большим количеством болезней, перемещения и смертей", - заявила Эбтесам Ахмед, глава офиса CARE в штате Кассала, комментируя ухудшение гуманитарной ситуации. В настоящее время Кассала является пристанищем для многих внутренне перемещенных лиц, которые искали убежище там в последние недели и месяцы из-за боев в соседних штатах.

Султан уже почти 16 месяцев борется с кровавой борьбой за власть между де-факто правителем Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его бывшим заместителем Мохамедом Хамданом Дагло. Конфликт спровоцировал то, что ООН описывает как крупнейший в мире кризис беженцев, с более чем десятью миллионами перемещенных или бегущих людей, многие из которых перемещаются неоднократно. Страна также сталкивается с угрозой голода.

Затапливаемые и непроходимые дороги усложняют доставку гуманитарной помощи. По данным CARE, санитарные сооружения и медицинская помощь рухнули, что создает высокий риск холеры и других заболеваний. Министерство здравоохранения Судана уже сообщило о почти 300 случаях холеры в трех штатах с не менее 17 смертельными исходами.

Международное сообщество призывает срочно предоставить дополнительную помощь Судану в связи с перемещением и гуманитарным кризисом, вызванным наводнениями. Эта катастрофа усугубляет уже существующие вызовы в Судане, где война и перемещение уже привели к значительному гуманитарному кризису.

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