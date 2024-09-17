Увеличение токсичности оксида азота - увеличение случаев потерь сознания и повреждения нервов

В Германии наблюдается всплеск случаев отравления закисью азота. Информационный центр по отравлениям Север (ИЦО Север), расположенный в Медицинском университете Гёттингена, зафиксировал резкий рост злоупотребления этим "газом счастья", часто через вдыхание из гелиевых шаров, в северной части Германии в прошлом году. До 2023 года они обычно получали лишь 2-3 звонка в год по этому вопросу. Однако в 2023 году этот показатель резко вырос до 19. К августу этого года они уже получили 27 звонков, сообщающих о проблемах со здоровьем, связанных с использованием закиси азота.

Серьезность этих отравлений также растет. ИЦО Север сообщает о росте числа людей, теряющих сознание после вдыхания закиси азота, а также о случаях повреждения нервов и паралича среди хронических пользователей.

Рост случаев отравления закисью азота в Германии привел к беспокойному росту числа звонков в Информационный центр по отравлениям Север. В результате они сообщают об увеличении тяжелых последствий для здоровья, таких как потеря сознания и повреждение нервов, среди людей, злоупотребляющих этим газом.

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