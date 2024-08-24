- Увеличение числа жертв в Солингене - охота на преступников

Во время юбилейного празднования в городе Золинген произошел инцидент с ножевым ранением, в результате которого восемь человек получили ранения, из которых пятеро находятся в критическом состоянии, согласно последним данным полиции. Полиция Дюссельдорфа объявила об этом в субботу утром, увеличив число тяжелых травм по сравнению с предыдущей ночью до пяти. Личности пострадавших и их текущее состояние здоровья не разглашаются. К сожалению, число погибших не изменилось - трое человек погибли.

Подозреваемый с ножом все еще на свободе. Как сообщается, значительное количество правоохранительных органов в настоящее время ведут поиски подозреваемого. В городе Золинген развернуты крупные силы полиции, в том числе специальные подразделения. В настоящее время полиция допрашивает tanto пострадавших, как и свидетелей для получения информации.

Ножевое нападение произошло во время празднования 650-летия города Золинген. В суматохе и первоначальной панике после нападения подозреваемому удалось скрыться, заявил представитель Министерства внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии.

Несмотря на интенсивные поиски, личность других потенциальных жертв или свидетелей, которые могут иметь ценную информацию о подозреваемом, остается неизвестной. Власти призывают всех, кто имеет любую информацию, выступить вперед, так как другие детали могут помочь в поимке подозреваемого.

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