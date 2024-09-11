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Увеличение числа заявлений о банкротстве, зарегистрированных в первой половине 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Показатель банкротств продолжает расти в августе.
Показатель банкротств продолжает расти в августе.

Увеличение числа заявлений о банкротстве, зарегистрированных в первой половине 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В Германии в первые шесть месяцев 2024 года число банкротств предприятий выросло на 24,9% по сравнению с тем же периодом 2023 года. По данным Федерального статистического управления в Висбадене, с января по июнь 2024 года было зарегистрировано около 10 700 банкротств. Также наблюдался рост потребительских банкротств.

Эта тенденция сохранялась и в августе 2024 года, когда темпы роста составили 10,7%, что стало шестым месяцем подряд с двузначным ростом. В июне рост составил 6,3%, что было меньше, чем в других месяцах.

Несмотря на снижение числа банкротств на 9% в августе, до 1 282, как сообщил Институт экономических исследований Лейбница в Халле во вторник, исследователи в Халле отметили значительный рост по сравнению с предыдущим годом.

Председатель Германской палаты промышленности и торговли (ДИХК) назвал эти цифры " тревожными" и ожидает "более чем 20 000 корпоративных банкротств" в 2024 году. Особую озабоченность вызывают показатели в секторе производства, считает Марк Эверс из ДИХК, который призвал к "прорыву" в сокращении бюрократии, ясности в поставках энергии и налоговых льготах.

Рост потребительских банкротств в первой половине 2024 года был умеренным - 6,7%. В целом было зарегистрировано более 35 000 случаев потребительских банкротств.

ДИХК выразил обеспокоенность в отношении банковского сектора, призвав к действиям по сокращению бюрократии и предоставлению налоговых льгот на уровне федерального ведомства. Также ДИХК подчеркнул рост корпоративных банкротств, ожидая более 20 000 банкротств за весь год на уровне федерального ведомства в Германии.

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