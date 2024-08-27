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Увеличение числа выдворений за первые шесть месяцев

Около года назад канцлер Шольц обнародовал планы о массовых высылках. После финансовой атаки в Солингене вновь поднялись требования ужесточить иммиграционные правила.

 and  Anthony Ross
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- Увеличение числа выдворений за первые шесть месяцев

Увеличение депортацийВ первые шесть месяцев 2024 года Германия депортировала примерно 9500 человек, согласно данным Федерального министерства внутренних дел, полученным в ответ на запрос Левой партии в Бундестаге, который был получен немецким пресс-агентством. Это число существенно выше, чем 7861 депортация в тот же период прошлого года (2023), и значительно превышает общий показатель 16430 за 2023 год, который, в свою очередь, был выше примерно 13000 депортаций в 2022 году.

Самую большую группу составили 915 человек с турецкими паспортами. За ними последовали граждане Грузии (839), Северной Македонии (774), Афганистана (675), Албании (586) и Сирии (534). Основными странами назначения для депортации были Грузия, Северная Македония, Австрия, Албания и Сербия. Германия в настоящее время не депортирует людей в Сирию и Афганистан. После трагического ножевого нападения на полицейского в Маннгейме в конце мая в федеральном правительстве велись дискуссии о возможности депортации людей в эти страны.

Более 3000 'Дублинских случаев' Данные показывают, что около 7848 из 9465 человек, депортированных в первые шесть месяцев 2024 года, были удалены с помощью авиаперевозок. В одной трети всех депортаций (3043 случаев) использовалась так называемая 'Дублинская процедура', то есть человека возвращали в европейскую страну, ответственную за его процедуру убежища, так как она была первоначальным пунктом въезда. В 164 из этих случаев людей депортировали в Болгарию, где также должен был быть переведен нападавший из Солінгена.

На 30 июня 2024 года в Германии насчитывалось 226882 человека, подлежащих депортации. Из них 182727 имели статус 'терпимого', и 44155 - нет. Лица с 'терпимым' статусом подлежат депортации, но не могут быть депортированы по разным причинам, таким как отсутствие удостоверяющих документов или болезнь.

Более 14000 неудачных депортаций В первые шесть месяцев 2024 года 14067 депортаций не удались до передачи Федеральной полиции по разным причинам, таким как отмененные рейсы, отсутствие человека, болезнь или другие организационные проблемы. 534 депортации были остановлены во время или после передачи Федеральной полиции. Причинами этого могут быть отказ авиакомпаний или пилотов перевозить человека, 'действия сопротивления', медицинские причины или продолжающиеся судебные разбирательства.

Клара Бюнгер, член Левой партии, заявила, что часто звучат призывы к увеличению депортаций, но цифры стабильно растут годами. "После террористического нападения в Солингене вновь звучат рефлексивные призывы к увеличению депортаций. Важно отметить, что депортации не являются мерами, направленными на предотвращение преступлений. Они не смогут ограничить исламизм". Она призвала к конкретным стратегиям по предотвращению преступлений и работе с молодежью.

В свете растущих развертываний Германия сталкивается с дебатами о депортации людей в Афганистан и Сирию, несмотря на то, что в настоящее время этого не делает из-за опасений безопасности. Неудавшиеся попытки депортации в первые шесть месяцев 2024 года составили 14067, что подчеркивает сложность и проблемы, связанные с процедурами депортации.

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