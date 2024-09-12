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ПолитикаНовостиНемецкие вооруженные силы

Увеличение числа подозреваемых в радикализации в Бундесвер

 and  Alex Stellmacher
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Увеличение числа подозреваемых в радикализации в Бундесвер

Военная контрразведка Германии (МАД) сообщает об увеличении случаев экстремального поведения в вооруженных силах. Согласно годовому отчету 2023 года, расследования новых случаев выросли с 390 в 2022 году до 483 в 2023 году. Отчет, полученный немецким пресс-агентством в Берлине, показывает, что это военное подразделение отвечает за борьбу со шпионажем и экстремизмом в вооруженных силах.

Что касается праворадикализма, в 2023 году наблюдался рост с 308 новыми расследованиями случаев по сравнению с 278 в 2022 году.

Продолжающийся конфликт на Украине привнес новую область беспокойства в сферу иностранного экстремизма. Число подозрительных случаев резко возросло до 65 новых случаев в 2022 году (ранее 18).

Отчет утверждает: "Значительная часть новых случаев связана с поддержкой и продвижением нарушения международного права Россией во время ее вторжения на Украину". Это ясно указывает на экстремистские намерения, так как это противоречит международным законам, призывающим к миру и гармонии между народами.

В 2023 году было выявлено 14 подтвержденных экстремистов. В их числе 6 "Reichsbürger", 5 праворадикалов и 3 человека, чьи действия угрожали конституционной защите. В 2022 году было выявлено 12 признанных экстремистов: 7 праворадикалов, 3 "Reichsbürger", один леворадикальный экстремист и один случай ксенофобии.

В немецких вооруженных силах наблюдается рост случаев экстремизма, о чем сообщает военная контрразведка (МАД) о 483 случаях в 2023 году по сравнению с 390 в 2022 году.German Armed Forces, имея задачу поддерживать мир и соблюдать международное право, должны принять решительные меры для решения этой проблемы в своих рядах.

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