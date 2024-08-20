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ПолитикаНовостиГермания

Увеличение частоты соучеников и одноклассников в учебных заведениях

Ведутся тенденции к увеличению числа педагогов, не завершивших профессиональную переподготовку, в немецких образовательных учреждениях, а в частности, в профессиональных школах.

 and  Lauren Adams
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Учебные заведения Германии все больше принимают обменных учащихся, согласно данным Статистического...
Учебные заведения Германии все больше принимают обменных учащихся, согласно данным Статистического федерального ведомства.

- Увеличение частоты соучеников и одноклассников в учебных заведениях

Доля частично занятых и поздно приступивших к работе педагогов в немецких образовательных учреждениях растет. По данным Федерального статистического управления, опубликованным во вторник, в учебном году 2022/23 9,8% учителей в общеобразовательных школах не имели признанного педагогического диплома. Это соответствует примерно 71 100 педагогов из общего штата 724 800.

В отличие от этого, в учебном году 2012/13 этот показатель составлял 5,6%, что соответствовало примерно 37 400 неквалифицированных педагогов из общего штата 665 900.

В профессиональных школах процент поздно приступивших к работе педагогов выше

По данным Федерального управления, доля поздно приступивших к работе педагогов в профессиональных школах более чем вдвое выше. В учебном году 2022/23 21,2% из 123 500 педагогов без действительного педагогического сертификата входили в эту категорию. В учебном году 2012/13 этот показатель составлял 11,9% из 122 900 педагогов без действительного педагогического сертификата.

Педагоги, не завершившие педагогическое образование и приступившие к работе без периода ожидания, считаются поздно приступившими к работе. В отличие от них, педагоги, пришедшие по программе «среднее специальное образование плюс», должны пройти период ожидания.

Рост числа новых студентов в педагогических программах, но снижение числа педагогических выпускников

В прошлом году число новых студентов, поступивших на педагогические программы в системе бакалавриата или государственного экзамена, немного возросло после предыдущего снижения. По данным, около 46 400 человек начали такую программу в 2023 академическом году, что на 2,4% больше, чем в предыдущем году, но на 2,1% меньше, чем десять лет назад.

Тем не менее, число педагогических выпускников с дипломом магистра или государственного экзамена в последние годы сокращается. По данным Федерального управления на 2022 год, около 28 700 педагогических студентов сдали свои экзамены. Несмотря на то, что это всего на несколько человек меньше, чем в предыдущем году (около 28 900), этот показатель снизился на 10,5% по сравнению с десятью годами назад.

Германия известна своим растущим числом частично занятых и поздно приступивших к работе педагогов в образовательных учреждениях. В частности, в профессиональных школах доля поздно приступивших к работе педагогов значительно выше, чем в общеобразовательных школах.

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