Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиБороться

Увеличение безработицы среди молодежи в Китае достигло максимума 18,8%

Наивысший приоритет отдайте бою.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Уровень безработицы среди молодежи в Китае достиг 18,8%
Уровень безработицы среди молодежи в Китае достиг 18,8%

Увеличение безработицы среди молодежи в Китае достигло максимума 18,8%

В этом году Китай столкнулся с пиком безработицы среди молодежи в августе, согласно официальным данным. Китайское статистическое ведомство сообщило, что уровень безработицы среди лиц в возрасте от 16 до 24 лет составил 18,8%, что выше, чем 17,1% в июле. Борьба с безработицей среди молодежи является одним из основных экономических вызовов для Китая, и президент Си Цзиньпин назвал эту проблему приоритетной задачей в мае.

Хотя в июне Китай зафиксировал рекордный уровень безработицы среди молодежи, составлявший 21,3%, позднее эта цифра перестала публиковаться. К декабрю подход был пересмотрен, и из расчетов были исключены студенты, а статистика стала вновь публиковаться.

Что касается лиц в возрасте от 25 до 29 лет, то уровень безработицы в августе составил 6,9%, что выше, чем 6,5% в июле. Однако официальная статистика дает лишь частичное представление о безработице в Китае, так как охватывает только города.

Помимо высокой безработицы среди молодежи, Китай также сталкивается с серьезным кризисом в секторе недвижимости и продолжающимися торговыми спорами с западными странами. После ослабления строгих мер контроля над COVID-19 темпы роста экономики Китая были относительно медленными, как показали недавние экономические индикаторы.

Несмотря на эти вызовы, президент Си Цзиньпин призвал усилить борьбу с безработицей среди молодежи, признавая ее серьезное влияние на экономику Китая. При наличии продолжающихся торговых споров и кризиса в секторе недвижимости ведение активной борьбы с безработицей становится еще более важным.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Филадельфии 10 сентября 2024 года бывший американский президент Дональд Трамп и вице-президент...
Политика

Спор между Трампом и Харрисом захватил политический дискурс среди американцев, усилив ложное представление о проблемах мигрантов.

В следующую неделю, первое президентское дебаты между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом стали центральной точкой американской политической осведомленности. Одновременно с этим, серия искаженных утверждений в социальных сетях относительно мигрантов получила...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Уровень воды в Дунае достиг десятилетнего максимума в Будапеште
Политика

Уровень реки Дунай в Будапеште достигает 10-летнего максимума, что вызывает проблемы с наводнениями.

Уровень реки Дунай в Будапеште достигает 10-летнего максимума, что вызывает проблемы с наводнениями. В Будапеште, Венгрия, наводнение, вызванное штормом "Борис", достигло самого высокого уровня за десять лет. Водные потоки затопили ступени здания парламента, расположенные прямо у реки, прежде чем отступить. Венгры готовятся к "трудным временам", так

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Атомная электростанция в городе Варшаве находится под обсуждением.
Политика

Россия намерена нанести удар по ядерным объектам Украины

Россия намерена нанести удар по ядерным объектам Украины В третьем году продолжающегося конфликта Украина готовится к суровой зиме, и, по сообщениям, Россия вновь планирует нарушить ее энергоснабжение. По данным украинских властей, Россия также планирует нападения на ее ядерные объекты. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в посте X, что стратегия

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Вице-президент Камала Харрис и предыдущий главнокомандующий Дональд Трамп
Политика

Харрис принимает приглашение CNN на дебаты 23 октября, в очередной раз бросая вызов Трампу для очередного противостояния.

Вице-президент Камала Харрис согласилась на предложение CNN о дебатах, назначенных на 23 октября. Она бросила вызов своему противнику, бывшему Президенту Дональду Трампу, призывая его участвовать в еще одной публичной дискуссии в завершающей фазе кампании.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

В Филадельфии 10 сентября 2024 года бывший американский президент Дональд Трамп и вице-президент...
Политика

Спор между Трампом и Харрисом захватил политический дискурс среди американцев, усилив ложное представление о проблемах мигрантов.

В следующую неделю, первое президентское дебаты между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом стали центральной точкой американской политической осведомленности. Одновременно с этим, серия искаженных утверждений в социальных сетях относительно мигрантов получила...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Итальянская автомагистраль отмечает свой столетний юбилей.
Панорама

Итальянская автомагистраль отмечает свой столетний юбилей.

Итальянская автомагистраль отмечает свой столетний юбилей. Миф о том, что Гитлер изобрел highways, снова опровергнут. Итальянцы построили первый в мире operational autostrada задолго до прихода нацистов к власти. А сегодня ей исполняется 100 лет. Вы знаете, как бывает на зарубежных платных дорогах. Вы едва не дотягиваете до отметки считывания карты,

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Заинтересованные молодые люди исследуют профессиональные перспективы на мероприятии по карьере в...
Экономика

Китай испытывает трудности с решением проблемы высокого уровня безработицы среди молодого населения.

Китай испытывает трудности с решением проблемы высокого уровня безработицы среди молодого населения. В текущей ситуации Китай столкнулся с существенным ростом безработицы среди молодежи. По данным, в июле уровень безработицы среди лиц в возрасте 16-24 лет составил тревожные 18,8%, что выше предыдущего года на 1,7 процентного пункта. Безработица среди

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Обнаженные кадиши, караоке и бывший президент Барак Обама: секреты победы команды США в Кубке Сольгейма
Спорт

Обнаженные кадиши, караоке и бывший президент Барак Обама: секреты победы команды США в Кубке Сольгейма

Несмотря на то, что Стейси Льюис сохраняла хладнокровный вид перед коллегами, она не смогла сдержать своих эмоций на высоте около 35 000 футов над Атлантическим океаном, когда ее ребенок спал в ее объятиях.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно