Увеличение безработицы среди молодежи в Китае достигло максимума 18,8%

В этом году Китай столкнулся с пиком безработицы среди молодежи в августе, согласно официальным данным. Китайское статистическое ведомство сообщило, что уровень безработицы среди лиц в возрасте от 16 до 24 лет составил 18,8%, что выше, чем 17,1% в июле. Борьба с безработицей среди молодежи является одним из основных экономических вызовов для Китая, и президент Си Цзиньпин назвал эту проблему приоритетной задачей в мае.

Хотя в июне Китай зафиксировал рекордный уровень безработицы среди молодежи, составлявший 21,3%, позднее эта цифра перестала публиковаться. К декабрю подход был пересмотрен, и из расчетов были исключены студенты, а статистика стала вновь публиковаться.

Что касается лиц в возрасте от 25 до 29 лет, то уровень безработицы в августе составил 6,9%, что выше, чем 6,5% в июле. Однако официальная статистика дает лишь частичное представление о безработице в Китае, так как охватывает только города.

Помимо высокой безработицы среди молодежи, Китай также сталкивается с серьезным кризисом в секторе недвижимости и продолжающимися торговыми спорами с западными странами. После ослабления строгих мер контроля над COVID-19 темпы роста экономики Китая были относительно медленными, как показали недавние экономические индикаторы.

Несмотря на эти вызовы, президент Си Цзиньпин призвал усилить борьбу с безработицей среди молодежи, признавая ее серьезное влияние на экономику Китая. При наличии продолжающихся торговых споров и кризиса в секторе недвижимости ведение активной борьбы с безработицей становится еще более важным.

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