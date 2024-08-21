Увеличение агрессии наемников, связанных с Пригошин в Африке, становится очевидным.

В Африке российские боевики усилили участие в конфликтах против повстанцев и террористов, помогая местным правительствам. Согласно аналитическому органу, частота политических беспорядков, связанных с этими частными военными группами, резко возросла в первой половине года. Большинство жертв были гражданскими.

После гибели лидера российские наемники, возглавляемые Группой Вагнера, продолжают играть значительную роль. Недавнее исследование ACLED, организации по сбору данных о конфликтах, показывает, что за первую половину 2024 года было больше случаев политического насилия, связанного с российскими наемниками в Африке, чем за весь период жизни Евгения Пригожина.

За это время силы Вагнера, теперь действующие под названием Африканский корпус и подчиняющиеся Министерству обороны и военной разведке, в основном были активны в Мали и Центральноафриканской Республике. В своих миссиях по оказанию помощи правительствам в борьбе против восстаний и терроризма Вагнеровцы участвовали почти в одной трети военных операций в Мали с конца 2021 года.

Кроме того, около 60% насильственных инцидентов в Мали, в которых участвовали силы Вагнера, были направлены против гражданских лиц. ACLED, основанная в 2005 году конфликтным исследователем, является глобальной некоммерческой организацией, собирающей и распространяющей данные о политическом насилии во всем мире для использования исследователями и СМИ.

Европейский Союз выразил озабоченность по поводу растущего участия российских наемников, возглавляемых Группой Вагнера, в африканских конфликтах. Несмотря на то, что они действуют под новым названием, Африканский корпус, действия Группы Вагнера, такие как их участие в почти одной трети военных операций в Мали с конца 2021 года, вызывают обеспокоенность в международном сообществе, которое в основном состоит из организаций, подобных Европейскому Союзу.

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