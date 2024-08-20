Уважаемая фигура, признанная самым старым жителем земли, умирает в возрасте 117 лет.

Самым старым человеком в мире, по версии Книги рекордов Гиннесса, была испанка Мария Браньяс, которой исполнилось 117 лет. Ее семья объявила о ее кончине во вторник, сказав: "Мария Браньяс больше нет с нами. Она тихо ушла во сне, без боли и страданий".

Перед уходом семья поделилась прощальным сообщением от ее имени: "Час близок. Пожалуйста, не плачьте. Слезы - не то, что я хочу видеть. И, пожалуйста, не причиняйте себе лишних хлопот из-за моего ухода. Где бы я ни была, я буду счастлива".

Браньяс удерживала титул самого старого человека, признанного Книгой рекордов Гиннесса, более полутора лет. Родившись 4 марта 1907 года в Сан-Франциско, США, она переехала в Испанию с семьей в 1915 году. Эта замечательная женщина жила в доме престарелых в Олот, северо-восточная Испания, почти два десятилетия.

Дочь Браньяс атрибутировала долголетие своей матери сильным генетическим наследием в интервью прошлого года. На испанском телевидении она упомянула: "Она никогда не была госпитализирована и никогда не ломала костей". В возрасте 113 лет Браньяс смогла побороть болезнь COVID-19.

После смерти Браньяс американские геронтологи признали, что самым старым живым человеком является 116-летняя японка Тиомико Итоока.

Браньяс отпраздновала свой 117-й день рождения всего несколько лет назад, отметив несколько знаменательных вех в своей удивительной жизни. Несмотря на свой преклонный возраст, она сохраняла позитивный настрой и делилась радостью в свои последние годы.

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