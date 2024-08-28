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Утверждается, что Совет Ассоциации Хоккея по льду присвоил значительные шестизначные суммы.

 and  Lauren Adams
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Утверждается, что Совет Ассоциации Хоккея по льду присвоил значительные шестизначные суммы.

Бывший член известной хоккейной команды из Меммингена, Бавария, находится под пристальным вниманием властей из-за подозрений в хищении крупных сумм денег из фондов клуба. Как сообщает полиция Кемптена, правоохранительные органы провели обыск в жилище этого человека, в результате чего он был арестован. Подозреваемый в настоящее время содержится в полиции. Подозрения возникли после того, как преемник этого человека получил доступ к финансовым записям клуба после ухода с поста.

Клуб ECDC Indians Memmingen, выступающий в третьем по уровню дивизионе немецкого хоккея, признает, что против бывшего руководителя ведутся расследования. Ни следователи, ни клуб не раскрывают имя причастного лица. Текущее руководство клуба называет эту ситуацию самым серьезным кризисом, с которым им когда-либо приходилось сталкиваться. К счастью, операции команды и текущий сезон не пострадали.

В ходе обысков в жилой и коммерческой недвижимости подозреваемого во вторник были изъяты "обширные данные и документы" для возможного использования в качестве доказательств. Расследование ведется под руководством прокуратуры в Аугсбурге. На данный момент нет новых обновлений о текущем статусе расследования.

Прокуратура в Аугсбурге изучает изъятые "обширные данные и документы" с недвижимости подозреваемого в качестве возможных доказательств хищения средств из фондов клуба. Из-за продолжающегося расследования клуб пока не раскрыл окончательное финансовое воздействие на свои фонды.

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