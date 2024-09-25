Устойчивое увеличение наводнений реки Одер в Бранденбурге не замедляется

Ситуация на Одере в Бранденбурге ухудшается. В 3 часа ночи в среду был поднят уровень тревоги 4 для еще одного региона, как объявило местное экологическое ведомство. Теперь в Eisenhüttenstadt также требуется помощь при чрезвычайных ситуациях. Уровень тревоги 4 объявляется, когда широкомасштабное затопление жилых районов, дорог и зданий становится неизбежным, что требует принятия мер по ликвидации чрезвычайной ситуации, таких как организованная эвакуация.

По состоянию на среду утро, уровень воды в Eisenhüttenstadt составлял 6,4 метра. Экологическое ведомство прогнозировало дальнейший рост в течение дня. В то же время было зафиксировано измерение 6,1 метра в Ratzdorf.

В течение дня премьер-министр Бранденбурга Дитер Вольке (СДПГ) должен был оценить ситуацию в двух наиболее пострадавших регионах, согласно заявлениям из Потсдамской государственной канцелярии. Сначала он планировал посетить Eisenhüttenstadt, а затем Ratzdorf.

В связи с ухудшением ситуации уровень тревоги в Eisenhüttenstadt был повышен до уровня 4, такой же, как в Ratzdorf. Это указывает на то, что широкомасштабное затопление неизбежно и будут приняты меры по ликвидации чрезвычайной ситуации, в том числе организованная эвакуация.

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