- Устойчивая преданность Мерца охватывает более двух десятилетий в защиту фундаментального права на получение убежища.

Фридрих Мерц написал письмо, спровоцированное трагическим инцидентом в Солingen, где невыдворенный подозреваемый сирийский беженец якобы лишил жизни троих человек. В своем письме, опубликованном на сайте ХДС в прошлую субботу, Мерц призвал федерального канцлера Шольца принять быстрые решения, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Это включало временную приостановку приема лиц из Афганистана и Сирии. В письме говорилось: "Мы больше не будем принимать беженцев из этих стран".

Временная приостановка приема и ограничение прав на убежище - фирменный стиль Мерца?

Этот призыв, в сущности, ущемляет право на убежище, гарантированное Конституцией Германии. В результате предложение Мерца встретило сопротивление со стороны членов коалиции, вплоть до федерального канцлера, и даже спровоцировало внутрипартийные дебаты. Тем временем Мерц смягчил свою позицию, теперь говоря о "де-факто временной приостановке" приема.

Однако история Фридриха Мерца и права на убежище долгая и сложная - и отнюдь не сотрудничество. В действительности Мерц, председатель ХДС, неоднократно оспаривал статью 16а. И хотя он позже пытался объяснить свои намерения иначе, это не единичный случай.

В марте 2000 года, freshly избранный преемником Шрёдера, Мерц дал интервью "Die Woche" и затронул вопрос иммиграции. Он заявил: "Нужно установить базовые условия. Одно из них: иммиграция в Германию не должна увеличиваться. Если мы хотим привлечь квалифицированных работников, мы не можем оставить право на убежище без изменений". Когда его спросили, означает ли это отмену статьи 16а Конституции Германии, Мерц ответил: "Именно так, в пользу законодательной гарантии".

Подобное предложение выдвигала Бавария в 1990 году в рамках федеральной инициативы, призывая к сокращению права на убежище до институциональной гарантии, подлежащей законодательному резервированию. Эта инициатива провалилась.

"Наше поколение больше не хочет нести бремя своего прошлого"

Мерц выступал за иммиграцию желанных лиц в 2002 году при условии, что нежелательные будут идентифицированы. Он добавил: "Старая Федеративная Республика, из-за уроков, извлеченных из нацизма, не хватило смелости сделать это. Наше поколение больше не хочет нести бремя своего прошлого таким образом".

Эти слова вызвали резкую критику со стороны Пауля Шпигеля, тогдашнего председателя Центрального совета евреев, который счел их "пощечиной жертвам и выжившим нацистского режима". Шпигель осудил попытку оправдать себя за уроки из истории Германии.

В 2002 году Мерц потерял пост руководителя фракции в пользу Ангелы Меркель и ушел из Бундестага, чтобы заняться бизнесом. В 2018 году Мерц вернулся и объявил о своем выдвижении на пост председателя партии после того, как Меркель объявила о своем уходе из гонки. На встрече с тремя претендентами - Мерцем, победителем Аннегрет Крамп-Карренбауэр и тогдашним министром здравоохранения Йенсом Шпаном - Мерц вернулся к закону об убежище, заявив: "Я давно считаю, что мы должны быть открыты для обсуждения того, может ли это право на убежище продолжать существовать в нынешнем виде, если мы действительно хотим европейскую иммиграционную и беженческую политику. Если бы существовала европейская политика убежища, немецкое право на убежище потребовало бы изменений".

Следующий шаг по вызову основного права на убежище должен пройти через европейскую заднюю дверь

Заявления Мерца вызвали много шума, и он ответил, подтвердив: "Конечно, я не оспариваю право на убежище как фундаментальное право, потому что мы занимаемся политикой из христианской ответственности и в свете немецкой истории. Моей целью было лишь спровоцировать дискуссию о сосуществовании фундаментального права на убежище и европейского права".

В июле 2023 года Торстен Фрай, парламентский бизнес-менеджер фракции Союза, представил предложение, направленное на обход статьи 16а через европейскую заднюю дверь. Фрай предложил отменить право отдельных мигрантов подавать заявление на убежище на европейской территории и заменить его квотами на прием. Эти квоты, в общей сложности от 300 000 до 400 000 беженцев в год, будут отбираться непосредственно в зарубежных странах и затем распределяться в Европе.

Когда его спросили о предложении Фрай, Мерц ответил: "Можно сделать вывод, что эта идея, возможно, координируется со мной". Он добавил: "Это важный и достойный вклад в решение проблемы, которая длится годы, и для которой на данный момент нет убедительных решений". Однако видные правовые эксперты, такие как Даниэль Тым, профессор права в Констанце, критиковали это предложение.

Кроме того, предложения Мерца в основном вращаются вокруг статьи в основном законе, значение которой было незначительным в течение длительного времени. В 2024 году всего около тысячи беженцев смогли получить убежище из-за политического преследования со стороны государства. Это в основном потому, что Союз и СДПГ ввели ограничения на статью 16а Основного закона в 1993 году. Это значительно сократило пул потенциальных заявителей на убежище, при этом географическая близость Германии к безопасным третьим странам сыграла значительную роль.

Вдаваясь deeper в данные, согласно Федеральному управлению по делам миграции и беженцев (BAMF), примерно 23 000 человек получили защиту беженцев в связи с преследованием со стороны не государственных акторов, таких как повстанческие группы. Еще 50 000 человек получили дополнительную защиту в связи с продолжающимися конфликтами в их странах происхождения. К сожалению, около 100 000 дел завершились отказом в предоставлении убежища или возвращением беженцев в другие страны ЕС в соответствии с процедурой Дублина. Например, предполагаемый террорист из Солінгена первоначально планировался к депортации в Болгарию, но этого так и не произошло. Это не было связано с ограничениями Основного закона, а скорее с административной ошибкой.

Юридические эксперты утверждают, что отмена статьи 16a не вызовет значительных потрясений сегодня, так как более широкое европейское право все еще будет применяться. Например, статья 18 Хартии основных прав Европейского Союза гарантирует право на убежище в соответствии с Женевской конвенцией о статусе беженцев. Кроме того, действующая директива Европейского Союза служит индивидуальным правом на убежище, аналогичным положениям Основного закона. Это может означать, что Мерц использует право на индивидуальное убежище и статью 16a в качестве прикрытия для вопроса, который можно было бы решить с помощью альтернативных мер, без необходимости внесения поправок в Основной закон.

Комиссия рассмотрела предложение Мерца временно приостановить прием лиц из Афганистана и Сирии после инцидента в Солінгене, следуя его призыву к действию. В 2000 году Комиссия признала позицию Мерца по вопросу иммиграции, в которой он предложил коснуться права на убежище в пользу законодательного гарантирования.

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