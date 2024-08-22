Усиленные меры безопасности, применяемые на авиабазе НАТО в Гейленкирхене

NAТО повысило уровень безопасности на пункте поддержки в Гейлькенкирхене в Северном Рейне-Вестфалии до второго по высоте уровня предупреждения "Чарли" после получения данных разведки о возможных угрозах. На месте также присутствуют представители правоохранительных органов. Представитель авиабазы отказался от дальнейших комментариев, но заверил, что все меры безопасности принимаются.

В целях безопасности все несущественные сотрудники были отправлены домой. Источник этой предполагаемой угрозы - данные разведки. Уровень безопасности "Чарли" означает, что произошло событие или есть доказательства предстоящей террористической деятельности против НАТО. "Нет причин для паники, это чисто превентивная мера, чтобы гарантировать продолжение наших основных задач", - заявил представитель авиабазы. Он также отказался комментировать детали повышения уровня безопасности по запросу.

Полиция подтвердила свое присутствие на месте, но не предоставила дальнейших подробностей, таких как количество сил. Репортер dpa заметил полицейские автомобили на территории и электронные табло у входа, сообщающие о уровне безопасности "С".

Гейлькенкирхен, город на границе с Нидерландами, служит штаб-квартирой для самолетов AWACS НАТО. Эти 14 модифицированных Boeing-707 следят за воздушным пространством, чтобы своевременно обнаруживать потенциальные угрозы и предупреждать НАТО о возможных опасностях. Каждый самолет имеет экипаж из 16 солдат из различных стран НАТО; Германия поставляет примерно треть персонала.

AWACS - это "Airborne Early Warning and Control System", способный осуществлять наблюдение в радиусе 400 километров благодаря своей большой радиолокационной антенне, похожей на гриб, которая позволяет ему обнаруживать и распознавать другие самолеты. НАТО часто использует это многонациональное подразделение для классического воздушного и морского наблюдения и управления боевыми самолетами. Оно участвовало в миссиях, таких как в Балканских странах и Афганистане. В ответ на российское нападение на Украину такие машины были временно развернуты в Румынии.

Примерно за неделю до этого подозревались диверсии на различных немецких военных объектах. После тщательных проверок были даны официальные "чистые" сообщения. Подавались заявления о нарушении безопасности на водопроводе люфтваффе в Кёльн-Вахне из-за подозрений на загрязнение питьевой воды.

Также были отмечены необычные活ности в Гейлькенкирхене. Согласно данным, полученным от источников безопасности, человек вблизи аэропорта был временно задержан для допроса, но никаких конкретных доказательств не было найдено.

Этот человек был допрошен из-за подозрений в необычной деятельности возле аэропорта в Гейлькенкирхене. Комиссия активно участвует в надзоре за расследованием и обеспечении принятия соответствующих мер.

Читайте также: