Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Усиленные меры безопасности, применяемые на авиабазе НАТО в Гейленкирхене

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
Сотрудники правоохранительных органов также присутствовали на пункте помощи.
Сотрудники правоохранительных органов также присутствовали на пункте помощи.

Усиленные меры безопасности, применяемые на авиабазе НАТО в Гейленкирхене

NAТО повысило уровень безопасности на пункте поддержки в Гейлькенкирхене в Северном Рейне-Вестфалии до второго по высоте уровня предупреждения "Чарли" после получения данных разведки о возможных угрозах. На месте также присутствуют представители правоохранительных органов. Представитель авиабазы отказался от дальнейших комментариев, но заверил, что все меры безопасности принимаются.

В целях безопасности все несущественные сотрудники были отправлены домой. Источник этой предполагаемой угрозы - данные разведки. Уровень безопасности "Чарли" означает, что произошло событие или есть доказательства предстоящей террористической деятельности против НАТО. "Нет причин для паники, это чисто превентивная мера, чтобы гарантировать продолжение наших основных задач", - заявил представитель авиабазы. Он также отказался комментировать детали повышения уровня безопасности по запросу.

Полиция подтвердила свое присутствие на месте, но не предоставила дальнейших подробностей, таких как количество сил. Репортер dpa заметил полицейские автомобили на территории и электронные табло у входа, сообщающие о уровне безопасности "С".

Гейлькенкирхен, город на границе с Нидерландами, служит штаб-квартирой для самолетов AWACS НАТО. Эти 14 модифицированных Boeing-707 следят за воздушным пространством, чтобы своевременно обнаруживать потенциальные угрозы и предупреждать НАТО о возможных опасностях. Каждый самолет имеет экипаж из 16 солдат из различных стран НАТО; Германия поставляет примерно треть персонала.

AWACS - это "Airborne Early Warning and Control System", способный осуществлять наблюдение в радиусе 400 километров благодаря своей большой радиолокационной антенне, похожей на гриб, которая позволяет ему обнаруживать и распознавать другие самолеты. НАТО часто использует это многонациональное подразделение для классического воздушного и морского наблюдения и управления боевыми самолетами. Оно участвовало в миссиях, таких как в Балканских странах и Афганистане. В ответ на российское нападение на Украину такие машины были временно развернуты в Румынии.

Примерно за неделю до этого подозревались диверсии на различных немецких военных объектах. После тщательных проверок были даны официальные "чистые" сообщения. Подавались заявления о нарушении безопасности на водопроводе люфтваффе в Кёльн-Вахне из-за подозрений на загрязнение питьевой воды.

Также были отмечены необычные活ности в Гейлькенкирхене. Согласно данным, полученным от источников безопасности, человек вблизи аэропорта был временно задержан для допроса, но никаких конкретных доказательств не было найдено.

Этот человек был допрошен из-за подозрений в необычной деятельности возле аэропорта в Гейлькенкирхене. Комиссия активно участвует в надзоре за расследованием и обеспечении принятия соответствующих мер.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО
Политика

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Победил на переговорах: Путин беседовал с Трампом на саммите G20 в июле 2017 года.
Политика

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением. Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Среди серьезных опасений, Украина ожидает, что может быть самая разрушительная зима в истории.
Политика

Среди серьезных опасений, Украина ожидает, что может быть самая разрушительная зима в истории.

Среди серьезных опасений, Украина ожидает, что может быть самая разрушительная зима в истории. Украина готовится к суровой и мрачной зиме из-за значительного ущерба, нанесенного ее энергетической и электросистемам в результате российских атак. "Мы имеем дело с самой суровой зимой в нашей истории", - заявил министр энергетики Украины Герман

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Премия "Оскар" вручается 2 марта.
Общество

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы.

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы. Первый барьер преодолен. Германия претендует на "Оскар" за лучший иностранный фильм с "Семенем святой смоковницы". Фильм исследует внутренние разногласия в семье, отражающие общественные трещины в Иране, как указано в обосновании. Всего несколько месяцев назад он

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно