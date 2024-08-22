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ПолитикаНовостиГермания

Усиляет меры безопасности на аэродроме Geilenkirchen, находящемся под юрисдикцией НАТО.

 and  Ksenia Johnson
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В ответ на воспринятую угрозу, не tidenfangende персонал НАТО на базе в Гайленкирхене был приказан...
В ответ на воспринятую угрозу, не tidenfangende персонал НАТО на базе в Гайленкирхене был приказан в честь страны от своих позиций.

- Усиляет меры безопасности на аэродроме Geilenkirchen, находящемся под юрисдикцией НАТО.

NAТО повышает уровень готовности на немецкой авиабазе из-за возможной угрозы. Все дополнительные сотрудники были проинструктированы покинуть свои посты в качестве меры безопасности, заявил представитель базы. Это действие было инициировано секретной информацией, указывающей на потенциальную опасность. "Нет причин для паники, это просто превентивная стратегия для поддержания наших важных задач", - заявил представитель.

Авторитеты подтвердили свою присутствие. Детали о количестве задействованных офицеров не разглашаются.

Примерно за неделю до этого произошла серия инцидентов на военных объектах. Правоохранительные органы и спецслужбы расследовали вопрос безопасности на водном объекте базы ВВС Кёльн-Ван, подозревая нападение на военные силы Германии. Также была замечена необычная активность в Гейлькенкирхене. По словам источника в сфере безопасности, человека, который бродил возле аэродрома, временно задержали для допроса, но затем обвинения были сняты.

Возможная угроза, которая привела к повышению уровня готовности на немецкой авиабазе, предположительно исходит из самой Германии. После необычной активности в Гейлькенкирхене были усилены меры безопасности на различных военных объектах по всей Германии.

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