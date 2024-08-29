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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Урсула фон дер Ляйен сталкивается с трудностями в отношениях с мужчинами.

 and  Mark Rodriguez
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Будущая комиссия ЕС начнет свои обязанности 1 ноября.
Будущая комиссия ЕС начнет свои обязанности 1 ноября.

Урсула фон дер Ляйен сталкивается с трудностями в отношениях с мужчинами.

Урсула фон дер Ляйен вот-вот представит свою команду для пересмотренной ЕК, но сталкивается с проблемой: её стремление к гендерному равенству не отражено в её списке кандидатов, в котором больше мужчин, чем женщин. Члены государств должны представить своих национальных комиссаров до пятницы, оставив фон дер Ляйен с 17 мужчинами и 7 женщинами, включая себя. Ожидается, что Италия также назначит мужчину, а Бельгия и Болгария, ещё не сформировавшие новые правительства, могут задержать выбор своего кандидата.

Если эти прогнозы оправдаются, «Вон дер Ляйен II» Комиссия может включать всего 7 женщин среди своих 27 членов, что будет самым низким показателем за 20 лет. Однако руководство Комиссии будет полностью женским; премьер-министр Эстонии Кая Каллас готовится возглавить ЕС как Высокий представитель и вице-президент Комиссии. К сожалению, призыв фон дер Ляйен к гендерному равенству не был услышан ни одной страной, которая предлагает комиссаров на основе их заслуг, согласно членам государств.

«Отсутствие и осознания, и воли»

Европейская лоббистская группа, выступающая за гендерное равенство, осуждает эту ситуацию как более чем просто эстетически разочаровывающую. Представитель организации Мирта Баселовиц критикует члены государств, утверждая, что они либо не понимают талантливый женский пул в своих странах, либо сознательно его игнорируют.

Критика также звучит из Европейского парламента, который будет рассматривать кандидатов в ближайшие недели. Лина Гальвес Муниос, глава комитета по правам женщин и гендерному равенству, выразила своё недовольство, назвав ситуацию «плохим сообщением» особенно для молодых женщин и девочек. Испанская социалистка обвинила страны в отсутствии политической амбициозности.

Дипломат из Брюсселя, пожелавший остаться анонимным, видит знакомую игру сил между институтами. «Мы ожидаем, что фон дер Ляйен будет отстаивать гендерное равенство», — сказал он. «В то же время мы считаем это нашим суверенным правом предлагать компетентного комиссара».

Сильная рука фон дер Ляйен

Альберто Алемманно, эксперт по европейскому праву из Парижа, считает, что фон дер Ляйен имеет значительное влияние в этой борьбе сил. Отклоняя список членов государств и демонстрируя свою независимость, она может утвердить свою власть. Однако Алемманно настаивает на том, что более сильным козырем фон дер Ляйен является её способность распределять ключевые портфели.

По словам Алемманно, несколько стран стремятся к желанным позициям, таким как политика конкуренции, внутренний рынок, экономика, финансы и торговля. С этими позициями фон дер Ляйен может использовать своё влияние, чтобы оказывать давление на члены государств, чтобы они предлагали женских кандидатов в обмен на их желаемый портфель.

После того, как фон дер Ляйен представит своих предпочтительных кандидатов, Европейский парламент сможет задавать им вопросы, проверяя их backgrounds и мотивы. В прошлом Парламент смог повлиять на назначения, например, отклоняя некоторых кандидатов из Венгрии и Румынии из-за «конфликта интересов» во время первого срока фон дер Ляйен. В theory, власть Парламента ограничена утверждением или отклонением Комиссии в целом.

То, сможет ли новая Комиссия приступить к работе по плану 1 ноября, неясно. Эрик Мамер, спикер фон дер Ляйен, остаётся осторожным: «Президент делает всё возможное, чтобы добиться баланса в своей команде».

Европейская лоббистская группа, возглавляемая представителем Миртой Баселовиц, критикует члены государств, утверждая, что они либо не осознают талантливый женский пул в своих странах, либо сознательно его игнорируют при выдвижении комиссаров. Комиссия, возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен, по прогнозам столкнётся с гендерным дисбалансом, с только 7 женщинами среди 27 членов.

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