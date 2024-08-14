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Урожайность северокорейских культур резко снизилась

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Урожаи сельскохозяйственных культур в Северной Корее значительно сокращены.
Урожаи сельскохозяйственных культур в Северной Корее значительно сокращены.

Урожайность северокорейских культур резко снизилась

Сильные дожди в Северной Корее, скорее всего, значительно снизят урожаи. Согласно отчету, опубликованному в понедельник Всемирной продовольственной организацией, экстремальные дожди в июле привели к наводнениям на рисовых и кукурузных полях. В провинциях Хванхэ и Пхёнан, считающихся самыми важными сельскохозяйственными регионами Северной Кореи, дожди были на 80 процентов выше среднегодовой нормы.

Ожидается, что сильные дожди продолжатся до октября, говорится в отчете. Кроме того, повышение температуры в августе увеличивает риск повреждения урожая вредителями.

Северная Корея зависит от продовольственной помощи из-за рубежа из-за регулярных природных катастроф и десятилетий плохого управления. Оценки показывают, что значительная часть населения страдает от хронического недоедания.

В конце июля государственные СМИ Северной Кореи признали сильные наводнения на северо-западе страны. Согласно новостному агентству ЦТАК, более 4000 домохозяйств в приграничном городе Синьцзюй, рядом с Китаем, пострадали, и почти 3000 гектаров сельскохозяйственных земель были повреждены. ЦТАК не сообщало о возможных жертвах.

Северная Корея особенно уязвима для наводнений из-за высокой степени вырубки лесов.

Продолжающиеся сильные дожди до октября могут еще больше снизить уже уменьшенные урожаи. Несмотря на ущерб, причиненный наводнениями в июле, повышенная активность вредителей из-за высоких температур в августе представляет собой дополнительную угрозу для урожаев в Северной Корее.

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