Уровень заболеваний дыхательных путей растет.

По мере приближения типичного холодного сезона число респираторных заболеваний растет. Люди разных возрастных групп страдают от этих проблем с повышенной частотой, согласно последнему отчету ARE, опубликованному Институтом Роберта Коха (RKI). Наравне с риновирусами, COVID-19 остается основной причиной, при этом подлиния BA.5 составляет 41% в неделю, начавшейся 16 сентября. Подлиния XEC, ответственная сейчас за 21%, также распространяется в Германии. XEC была впервые выявлена в стране в июле 2024 года.

Ричард Нехер, исследователь из Biozentrum Университета Базеля, сообщил, что вариант XEC имеет преимущество в передаче, но не должен проявлять значительных отличий от текущих доминирующих вариантов в других важных аспектах. Например, он не вызывает более серьезного заболевания.

В целом, отчет RKI указывает на примерно 1500 случаев COVID-19 на 100 000 жителей (по сравнению с 800 неделей ранее). Число зарегистрированных случаев гриппа по-прежнему остается низким.

Standing Committee on Vaccination (STIKO) рекомендует людям в возрасте 60 лет и старше, а также взрослым с хроническими заболеваниями сделать бустерную прививку от COVID-19 этой осенью. Кроме того, вакцинация от гриппа рекомендуется для определенных групп населения.

Число случаев COVID-19, зарегистрированных согласно отчету RKI, составляет примерно 1500 на 100 000 жителей, что существенно выше, чем неделей ранее. Несмотря на увеличение числа респираторных заболеваний, число зарегистрированных случаев гриппа по-прежнему остается сравнительно низким.

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