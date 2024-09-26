Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиКоличество

Уровень заболеваний дыхательных путей растет.

В обычное время для этого сезона.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
За прошедшие несколько недель отмечается аномальный роst случаев заболеваний органов дыхания.
За прошедшие несколько недель отмечается аномальный роst случаев заболеваний органов дыхания.

Уровень заболеваний дыхательных путей растет.

По мере приближения типичного холодного сезона число респираторных заболеваний растет. Люди разных возрастных групп страдают от этих проблем с повышенной частотой, согласно последнему отчету ARE, опубликованному Институтом Роберта Коха (RKI). Наравне с риновирусами, COVID-19 остается основной причиной, при этом подлиния BA.5 составляет 41% в неделю, начавшейся 16 сентября. Подлиния XEC, ответственная сейчас за 21%, также распространяется в Германии. XEC была впервые выявлена в стране в июле 2024 года.

Ричард Нехер, исследователь из Biozentrum Университета Базеля, сообщил, что вариант XEC имеет преимущество в передаче, но не должен проявлять значительных отличий от текущих доминирующих вариантов в других важных аспектах. Например, он не вызывает более серьезного заболевания.

В целом, отчет RKI указывает на примерно 1500 случаев COVID-19 на 100 000 жителей (по сравнению с 800 неделей ранее). Число зарегистрированных случаев гриппа по-прежнему остается низким.

Standing Committee on Vaccination (STIKO) рекомендует людям в возрасте 60 лет и старше, а также взрослым с хроническими заболеваниями сделать бустерную прививку от COVID-19 этой осенью. Кроме того, вакцинация от гриппа рекомендуется для определенных групп населения.

Число случаев COVID-19, зарегистрированных согласно отчету RKI, составляет примерно 1500 на 100 000 жителей, что существенно выше, чем неделей ранее. Несмотря на увеличение числа респираторных заболеваний, число зарегистрированных случаев гриппа по-прежнему остается сравнительно низким.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус предупреждает, что Украина является ярким напоминанием или предупреждением
Политика

Писториус: Украина - это только начало экспансии Путина в Россию

Писториус: Украина - это только начало экспансии Путина в Россию Министр обороны Карлсон предупреждает в Вильнюсе о "поразительном" военном ускорении России. Он гарантирует: Германия сыграет решающую роль в европейской обороне. Для этого немецкие солдаты вскоре будут размещены в Литве - "готовясь защищать нацию". На выступлении перед

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Власти уводят подозреваемого в убийстве Алана Эугена Миллера из тюрьмы Пелхэма в Алабаме 5 августа...
Политика

Алабама готова осуществить второе смертное наказание с использованием азота, недавно введенной техники казни.

Алабама готова осуществить второе смертное наказание с использованием азота, недавно введенной техники казни. Ранее, запланированное исполнение смертного приговора в отношении Алана Евгения Миллера, 59 лет, методом смертельной инъекции было приостановлено два года назад, так как власти не смогли найти вены Миллера до истечения срока действия разрешения на исполнение. Губернатор Алабамы

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Финансовые исследовательские организации советуют воздерживаться от специфических мер поддержки...
Политика

Финансовые аналитические организации выпускают предупреждения о индивидуальной финансовой помощи для Volkswagen

Финансовые аналитические организации выпускают предупреждения о индивидуальной финансовой помощи для Volkswagen Верхние экономические исследовательские институты страны предупреждают против специальных вмешательств в отношении VW и всего автомобильного сектора Германии. По словам Штефана Коотса из Института мировой экономики в Киле (IfW Kiel), ответ не может состоять в "спасении конкретных компаний или

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Писториус предупреждает, что Украина является ярким напоминанием или предупреждением
Политика

Писториус: Украина - это только начало экспансии Путина в Россию

Писториус: Украина - это только начало экспансии Путина в Россию Министр обороны Карлсон предупреждает в Вильнюсе о "поразительном" военном ускорении России. Он гарантирует: Германия сыграет решающую роль в европейской обороне. Для этого немецкие солдаты вскоре будут размещены в Литве - "готовясь защищать нацию". На выступлении перед

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Разрешения на прокат солнцезащитных шезлонгов были установлены во времена, когда побережья еще...
Панорама

Палма столкнулась с последствиями: уменьшилось обман на Баллерманне

Палма столкнулась с последствиями: уменьшилось обман на Баллерманне На протяжении некоторого времени проблема "упадка пляжей" остается актуальной даже в местах, подобных Майорке, где побережья сокращаются. tanto местные жители, как и туристы, выразили обеспокоенность высокой загруженностью пляжей. В ответ на это муниципалитет Пальмы обнародовал некоторые планы. В предстоящие лета

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Преследуя начальную победную серию, отличный тренер Ханси Флик стремится высоко.
Спорт

Преследуя начальную победную серию, отличный тренер Ханси Флик стремится высоко.

Преследуя начальную победную серию, отличный тренер Ханси Флик стремится высоко. Барса продолжает триумфовать, несмотря на серьезную травму Марка-Андре тер Штегена, и достигает значительного рубежа. Еще один рекорд может пасть уже в следующую субботу. В США бывшего национального тренера сравнивают с Дэвидом Копперфилдом. Непревзойденная серия побед Барсы продолжается даже после серьезной

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно