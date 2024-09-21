Уровень реки Дунай в Будапеште достигает 10-летнего максимума, что вызывает проблемы с наводнениями.

В Будапеште, Венгрия, наводнение, вызванное штормом "Борис", достигло самого высокого уровня за десять лет. Водные потоки затопили ступени здания парламента, расположенные прямо у реки, прежде чем отступить. Венгры готовятся к "трудным временам", так как борются с поддержанием ситуации с наводнением, как заявил премьер-министр Виктор Орбан.

Орбан посетил волонтеров, охраняющих город мешками с песком и другими защитными мерами от наводнений. На севере, в городе Сенендре, расположенном на Дунае, уровни земли в нескольких домах были затоплены, вынуждая жителей передвигаться на каноэ.

Более недели назад шторм "Борис" обрушил катастрофические ливни на Польшу, Австрию, Чехию, Румынию и другие страны Центральной и Восточной Европы, что привело к катастрофическим наводнениям. Количество жертв достигло 24 человек в пострадавших районах.

Предварительные оценки ущерба, проведенные польским правительством в субботу, показали, что более 18 000 зданий и сооружений были разрушены или повреждены в результате наводнений. Наводнения напрямую затронули около 57 000 человек, более 6500 из которых были эвакуированы.

Затопленные реки представляют собой постоянную угрозу для различных поселений на западе Польши. Премьер-министр Дональд Туск пообещал "обширную" поддержку пострадавшим регионам в субботу. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала пакет помощи в размере 10 миллиардов евро для затопленных стран во время своего визита в Вроцлав в четверг.

Ситуация с наводнением в Будапеште представляет собой серьезную проблему для венгров, которые усердно работают над поддержанием контроля. Штормовые наводнения также нанесли значительный ущерб нескольким домам в Сенендре, делая повседневные дела трудными для жителей.

Читайте также: