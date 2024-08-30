Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЗона евро

Уровень безработицы в июле снизился в еврозоне

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Большинство жителей ЕС испытывают тревогу по поводу вопросов безопасности в Европе.
Большинство жителей ЕС испытывают тревогу по поводу вопросов безопасности в Европе.

Уровень безработицы в июле снизился в еврозоне

Уровень безработицы в еврозоне снизился в июле. Он упал до 6,4%, с 6,5% в июне, как сообщило Eurostat в пятницу. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали стабильности. По данным Eurostat, в июле безработными были 10 990 000 человек в зоне евро, что на 114 000 меньше, чем в июне.

Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Испании — 11,5%, за ней следует Греция с 9,9%. Наиболее низкий показатель зафиксирован в Мальте — 3,0%. Германия сохранила уровень безработицы на отметке 3,4%.

Во втором квартале экономика еврозоны продемонстрировала неожиданную силу. ВВП вырос на 0,3% по сравнению с первым кварталом, с апреля по июнь, несмотря на слабость Германии. Крупнейшая экономика Европы пережила сокращение на 0,1% весной и находится на грани рецессии.

Снижение уровня безработицы в июле также отразилось на зоне евро, где, по данным Eurostat, в июле было занято 13 884 000 человек. Кроме того, это улучшение привело к снижению уровня безработицы в нескольких странах-членах, таких как Германия, где этот показатель составил 3,4%.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

По утверждению бразильского судьи, Маск разблочил определенные профили, которые он ранее ограничил,...
Политика

Илон Маск дискредитирует судью, потенциальный запрет на X в Бразилии

Илон Маск дискредитирует судью, потенциальный запрет на X в Бразилии В течение суток сервис X может быть заблокирован в Бразилии, как указал суд. Компания сообщила, что этот потенциальный запрет, скорее всего, последует после того, как они проигнорировали назначение юридического представителя в юрисдикции Бразилии, пропустив ранее установленный судебный срок. Вопрос заключается

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Расцветающие пейзажи вдоль Эльбы: Вид на Дрезден, выдающуюся столицу Саксонии
Политика

Предстоящий сбор данных на выборах в законодательные собрания Саксонии

Предстоящий сбор данных на выборах в законодательные собрания Саксонии Саксония готовится к тесной гонке: Примерно 3.3 миллиона избирателей, имеющих право голоса, в Саксонии 1 сентября существенно повлияют на будущий политический ландшафт ландтага Дрездена. С 1990 года ХДС удерживает титул самой сильной силы в земле, но недавние опросы свидетельствуют о

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Антиципирует его дебютное выступление как тренера в мюнхенской «Арены», сообщает Винсент Компани.
Федеральные земли Германии

Компания хвалит Киммича, но остается критичной к совету капитана Нагельсману

Главный тренер страны назначает Джошуа Киммиха капитаном команды, несмотря на некоторые колебания тренера Баварии Компани. Бельгиец с нетерпением ждет своего дебюта дома.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Парламент Северного Рейн-Вестфалии отдает дань уважения жертвам события в Солингене.
Главные темы

Парламент Северного Рейн-Вестфалии отдает дань уважения жертвам события в Солингене.

В Дюссельдорфе в пятницу ландтаг Северного Рейна-Вестфалии почтила память жертв инцидента в Солingen. Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС) заявил, что 'инцидент заявил как физические, так и эмоциональные шрамы'. Он добавил, что 'семьи жертв и раненые не лишены...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Пожарные службы якобы боролись с пожаром в течение многих часов.
Федеральные земли Германии

Конный транспортный транспорт зажигает на дороге.

Водитель грузовика для перевозки лошадей обнаружил дым, исходящий из кабины на A9 и оперативно отреагировал. К сожалению, последующий пожар причинил значительный ущерб и вызвал сильную пробку на дороге.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Подготовка к принудительной перемещении в Афганистанsohnлась по всей стране в течение нескольких...
Федеральные земли Германии

Пять человек афганского происхождения, из Нижней Саксонии, должны были быть вывезены на самолете.

Для первого случая после установления режима «Талибан» Германия депортирует 28 человек в Афганистан. В эту группу входят осужденные из Нижней Саксонии.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно