Уровень безработицы в июле снизился в еврозоне

Уровень безработицы в еврозоне снизился в июле. Он упал до 6,4%, с 6,5% в июне, как сообщило Eurostat в пятницу. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали стабильности. По данным Eurostat, в июле безработными были 10 990 000 человек в зоне евро, что на 114 000 меньше, чем в июне.

Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Испании — 11,5%, за ней следует Греция с 9,9%. Наиболее низкий показатель зафиксирован в Мальте — 3,0%. Германия сохранила уровень безработицы на отметке 3,4%.

Во втором квартале экономика еврозоны продемонстрировала неожиданную силу. ВВП вырос на 0,3% по сравнению с первым кварталом, с апреля по июнь, несмотря на слабость Германии. Крупнейшая экономика Европы пережила сокращение на 0,1% весной и находится на грани рецессии.

Снижение уровня безработицы в июле также отразилось на зоне евро, где, по данным Eurostat, в июле было занято 13 884 000 человек. Кроме того, это улучшение привело к снижению уровня безработицы в нескольких странах-членах, таких как Германия, где этот показатель составил 3,4%.

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