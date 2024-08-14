Ураган Эрнесто проходит мимо Пуэрто-Рико

Тропический шторм "Эрнесто" усилился до урагана возле Пуэрто-Рико, вызвав отключения электроэнергии. Центр шторма прошел вдоль восточного побережья территории США. По данным Национального центра ураганов США (NHC), "Эрнесто" усилился и сохранил ветры до 120 километров в час. Компания Luma Energy, поставляющая электроэнергию, сообщила, что более 600 000 клиентов - около 40% всех клиентов - остались без электроэнергии.

Локальные СМИ сообщили о сильных дождях, наводнениях и поваленных деревьях. Из-за риска наводнений в муниципии Тоа-Баха, недалеко от столицы Сан-Хуан, были объявлены эвакуации, сообщает газета "Эль Нуэво Диа".

Остров Виргинские острова также почувствовали влияние шторма. NHC прогнозирует, что "Эрнесто" будет двигаться на север, удаляясь от Больших Антильских островов, и приблизится к Бермудам в Северной Атлантике к пятнице. Ожидается, что шторм усилится в ближайшие дни.

Изменение климата увеличивает вероятность сильных штормов. Из-за аномально теплых океанских вод и ожидаемого начала "Ла Нины", фазы более холодных вод Тихого океана, американское метеорологическое агентство NOAA предупредило о вероятном сезоне ураганов в Атлантике выше среднего в этом году, который начинается в июне и длится полгода. Еще в июле "Берли" стал самым ранним когда-либо зарегистрированным ураганом категории 5 в сезоне.

Электрическая сеть Пуэрто-Рико традиционно нестабильна. Инфраструктура все еще страдает от последствий разрушительного урагана "Мария", который унес жизни почти 3000 человек там в 2017 году.

Площадь, пострадавшая от отключений электроэнергии в Пуэрто-Рико из-за урагана "Эрнесто", была обширной, с более чем 600 000 клиентов, лишенных электроэнергии. Общая площадь, охваченная поврежденной электросетевой инфраструктурой в Пуэрто-Рико после урагана "Мария", обширна, что отражает нестабильную ситуацию с электроснабжением в стране.

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