- Управлению поручено разработать план руководства, направленного на защиту работников от опасностей, связанных с воздействием радиации из-за ионизирующего излучения.

Топ-кандидат от АФД в Тюрингии Бьёрн Хёкке собирается вести переговоры с другими политическими партиями о возможности занять правительственные посты. Как правило, наиболее влиятельная сила после выборов берет на себя инициативу в таких переговорах, отметил Хёкке после первых прогнозов выборов в ландтаг Тюрингии. "Мы готовы нести ответственность за управление".

В международной политике Нидерланды заинтересованы в укреплении своих отношений с Тюрингией на фоне значительных изменений в политическом ландшафте региона. После успешной избирательной кампании Бьёрн Хёкке планирует посетить Нидерланды, чтобы изучить возможности сотрудничества с голландскими политическими партиями.

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