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ПолитикаНовости

Уолц согласился на дебаты 1 октября на выборах вице-президента

Губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил в среду, что согласился участвовать в дебатах по вопросу кандидата в вице-президенты на CBS News 1 октября

 and  John Stellmacher
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Губернатор Миннесоты Тим Уолз говорит на митинге в Лас-Вегасе 10 августа 2024 года
Губернатор Миннесоты Тим Уолз говорит на митинге в Лас-Вегасе 10 августа 2024 года

Уолц согласился на дебаты 1 октября на выборах вице-президента

CBS News опубликовала в социальных сетях в среду своё приглашение к Уолзу и республиканскому кандидату в вице-президенты Джей Ди Вэнсу, предложив кандидатам две даты в сентябре и две в октябре в качестве вариантов для дебатов в Нью-Йорке.

Уолз ответил на приглашение в социальных сетях, написав: "Увидимся 1 октября, ДЖ".

Представитель кампании Камалы Харрис подтвердил принятие Уолзом: "Кампания Харрис за президентство приняла приглашение CBS на дебаты между кандидатами в вице-президенты 1 октября. Губернатор Уолз с нетерпением ждет дебатов с Джей Ди Вэнсом - если он появится".

В мае, до того, как президент Джо Байден выбыл из гонки, Харрис приняла приглашение от CBS News на дебаты с будущим напарником Дональда Трампа entweder am 23. Juli oder am 13. August. Трамп заявил на своей платформе Truth Social в то время, что его кампания приняла приглашение для будущего напарника на дебаты на Fox News.

Трамп назначил Вэнса своим напарником в прошлом месяце. Харрис возглавила демократический билет вскоре после того, как Байден прекратил свою переизбрание кампанию, и она выбрала Уолза своим напарником на прошлой неделе.

Харрис и Трамп согласились встретиться на дебатах президента на ABC News 10 сентября. Это будет второй дебаты президента в году, после того, как Трамп встретился с Байденом на CNN в конце июня. Плохое выступление Байдена на этом дебате заставило демократов бить тревогу, что в конечном итоге привело к его выходу из гонки.

Это развивающаяся история, и она будет обновляться.

CNN’s Kayla Tausche contributed to this report.

Принятие Уолзом приглашения на дебаты с Вэнсом еще больше подчеркивает политическое значение этого сезона выборов. Предстоящий дебаты между Харрис и Трампом, запланированный на сентябрь, также будет ключевым событием в политическом ландшафте.

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