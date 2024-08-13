Уолц говорит, что он "хреново гордится" своим военным послужным списком на фоне атак республиканцев

Выступая на съезде Американской федерации государственных, окружных и муниципальных сотрудников, Уолз ответил на нападки республиканцев, в том числе вице-президентского кандидата от ГОП ДжД Вэнса, которые утверждали, что он преувеличил свой военный рекорд и ложно заявил, что уклонился от зарубежного развертывания.

"Эти ребята... даже нападают на меня из-за моего послужного списка, и я просто хочу сказать, я горжусь тем, что служил своей стране, и всегда буду им гордиться", - сказал он, получая громкие аплодисменты от аудитории.

Уолз рассказал о своем военном прошлом, начиная с того, как он вступил в Небраску Армейский национальный гвардии в 17 лет и служил 24 года в Национальной гвардии. Он также похвалился своей работой в комитете Палаты представителей по делам ветеранов.

"Я скажу это еще раз как можно яснее: я чертовски горжусь своей службой этой стране, и я твердо верю, что никогда не следует унижать другой человек военную службу", - сказал он.

"Каждый достаточно храбрый, чтобы надеть этот мундир для нашей великой страны, включая моего оппонента, я просто хочу сказать несколько простых слов: спасибо за вашу службу и жертвы", - сказал Уолз.

Защита Уолза своего рекорда последовала после того, как кампания вице-президента Камалы Харрис признала в субботу, что он "ошибочно" сказал во время кампании 2018 года, что обращался с assault weapons "в войне". После того, как кампания Харрис поделилась видео с 2018 года, Вэнс, который служил в Корпусе морской пехоты, обвинил Уолза в "украденной доблести".

В интервью CNN Dana Bash в воскресенье Вэнс защищал свои нападки на Уолза, утверждая, что он критикует заявления Уолза о его рекорде, а не его действия во время службы.

"Я не критикую службу Тима Уолза; я критикую тот факт, что он солгал о своей службе ради политической выгоды", - сказал сенатор из Огайо на "Государстве Союза".

Уолз также подвергался критике со стороны республиканцев и некоторых ветеранов, которые служили с ним, за то, что он ушел в отставку перед зарубежным развертыванием, прежде чем он баллотировался в Конгресс. Отставной Командир сержант-майор Дуг Джули, который был его начальником и является давним критиком губернатора Миннесоты, сказал CNN Laura Coates в пятницу, что Уолз уклонился от своего развертывания в Ирак, уйдя в отставку за месяцы до того, как он должен был быть развернут.

Военный рекорд Уолза стал предметом спора в политике его кампании, с его оппонентом и некоторыми республиканцами, которые ставят под сомнение определенные аспекты его военной истории. Несмотря на эти нападки, Уолз остается непоколебимым в отношении своей службы, гордо заявляя: "Я чертовски горжусь своей службой этой стране".

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