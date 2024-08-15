<unk>Кровь на руках системы<unk>: адвокаты семьи Сони Масси<unk> хотят нового законодательства после того, как ее убил депутат

Соня Масси была убита 6 июля, после того как два детектива sheriffa округа Сангамон отреагировали на звонок 911 Масси о возможном проникновении в ее дом.

Один из этих детективов, Шон Грейсон, работал в шести разных правоохранительных органах за последние четыре года. Его документированная история проблем с законом и в правоохранительных органах подчеркивает необходимость всеобъемлющей национальной базы данных для отслеживания дисциплинарных взысканий или уголовных правонарушений полицейских, считают эксперты в области правоприменения.

“Шон Грейсон был бомбой, тикающей секунду за секундой, пока этот человек был в полиции округа Сангамон”, - сказал в среду адвокат семьи Масси Антонио Романоучи.

Грейсон, 30 лет, был уволен из sheriffa округа Сангамон и обвинен в убийстве Масси. Его адвокат, Дэниел Фultz, отказался комментировать в среду.

Изначально это была спокойная встреча между Масси, Грейсоном и другим детективом, но она закончилась тем, что Грейсон ругался и стрелял в Масси после спора, связанного с кастрюлей горячей воды, показывают записи с камер тела.

На записи видно, как Масси отказывает одному из детективов, и Грейсон отвечает угрозами. После того, как он выстрелил Масси в лицо, Грейсон не оказал помощи, показывают записи.

“Кровь на руках системы, а также на руках Шона Грейсона”, - сказал адвокат по правам человека Бен Кrump, также представляющий семью Масси. “Мы можем сделать лучше. Мы должны сделать лучше”.

Эти изменения должны быть внесены, говорят адвокаты

У Грейсона были дваPrevious DUI convictions до того, как он поступил на службу в правоохранительные органы, и было нарушение политики, связанное со скоростным преследованием, когда он работал в предыдущем sheriff's office, показывают его личные дела. Грейсона также признали за неправильное составление отчета в предыдущем sheriff's office.

Такие ошибки должны быть включены в национальный реестр, чтобы другие полицейские или sheriff's departments могли проверить наличие проблем перед приемом на работу, сказали адвокаты семьи Масси.

“Мы хотим национальную базу данных... чтобы включать нарушения, такие как DUI. Мы хотим, чтобы она включала нарушения, такие как превышение скорости во время полицейской погони”, - сказал Романоучи.

“Мы хотим, чтобы она включала случаи применения чрезмерной силы или использование неоправданной бранной речи в отношении гражданина. Мы хотим прекратить работу любого полицейского, который не заслуживает носить форму или значок”.

Закон о справедливости в отношении Джорджа Флойда установил бы национальный реестр нарушений полиции, чтобы предотвратить перемещение офицеров в другой район, чтобы избежать последствий своих действий. Но законопроект застрял на годы из-за разногласий между партиями в Конгрессе.

И без национального реестра, “мы видели случай за случаем, когда полицейских разрешали уволиться из одного правоохранительного органа и затем нанимать следующим, и они убивали кого-то”, - сказал Кrump.

Красные флажки не обязательно должны автоматически disqualify

Просто потому, что полицейский совершил ошибку в прошлом, например, DUI или нарушение политики, это не значит, что его автоматически не должны принимать на работу в другом отделе, сказал Романоучи.

Скорее, “мы хотим, чтобы это были красные флажки. Мы хотим, чтобы они были включены в стандартный протокол, чтобы все знали об этом”, - сказал он.

“Это не должно быть автоматическим disqualifier. Может быть, если законодатели решат, что DUI должен быть disqualifier, тогда, может быть, так и будет. Но эти красные флажки не могут оставаться без внимания. Вот в чем проблема”.

Чтобы убедиться, что агентства проверяют красные флажки, Романоучи хочет обязательного периода ожидания перед приемом на работу полицейского - возможно, 45 дней - чтобы убедиться, что есть достаточно времени для тщательной проверки backgrounds, сказал он.

И если какие-либо нарушения найдены - возможно, через национальную базу данных - и отдел все равно хочет нанять кандидата, высокопоставленный чиновник должен признать и подписать эти красные флажки, сказал Романоучи.

“Если он делает наем, тогда это его ответственность”, - сказал Романоучи. “Мы должны доказать, что были проведены проверки backgrounds, чтобы ни одно из этих нарушений не проскользнуло мимо”.

“Соню подвели несколько систем”

Шериф округа Сангамон Джек Кэмпбелл признал ошибки своего отдела после смерти Масси.

“Мы не сделали свою работу. Мы подвели Соню. Мы подвели семью и друзей Сони. Мы подвели сообщество”, - сказал Кэмпбелл.

Но он защищал прием на работу Грейсона. “Ни один другой правоохранительный орган не сообщал о проблемах с Грейсоном, прежде чем мы наняли его”, - сказал шериф 31 июля. Кроме того, “личное дело Грейсона включает рекомендации от людей, которых я хорошо знаю”.

Но по мере того, как становилось все больше подробностей о прошлом Грейсона, Кэмпбелл сказал, что он начал получать угрозы смерти. В прошлую неделю шериф объявил о своей отставке, вступающей в силу 31 августа.

Это немного облегчает семью Масси, сказал ее дядя.

“Мы очень рады, что шериф ушел в отставку”, - сказал Рэймонд Масси в среду. “Но я лично считаю, что Соню подвели несколько систем и несколько людей”.

Вот почему необходимы обязательные всеобъемлющие проверки backgrounds для кандидатов и национальная база данных нарушений, сказал Кrump.

“Правоохранительные органы сообщают обо всех остальных, когда их обвиняют во что-то”, - сказал он. “Но это не работает, когда это внутренне? Вы не сообщаете об этом? Какой в этом смысл?”

Семья Сони Масси осуждает отсутствие национальной базы данных, включающей в себя правонарушения, такие как вождение в нетрезвом виде и высокоскоростные погони, так как это могло бы помочь другим правоохранительным органам идентифицировать "красные флажки" Грейсона до его найма. Согласно адвокатам семьи Масси, обязательный период ожидания в 45 дней для тщательной проверки backgrounds перед наймом правоохранительного офицера, а также согласие и подпись высокопоставленного официального лица на любые "красные флажки" могли бы помочь предотвратить найм офицеров с проблемным прошлым, подобным прошлому Грейсона.

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